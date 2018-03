Inčukalnā vīrietis atriebjas dēlam - pamatīgi sabojā viņa auto  

Apzināta auto bojāšana un draudi nogalināt – tāds ir kāda tēva un dēla attiecību īsais raksturojums, kas pēc pagājuša nedēļas notikumiem zināms teju visiem Inčukalna iedzīvotājiem, vēstīja raidījums "Degpunktā".

20. martā uzņemts video, kurā redzams, kā pie daudzdzīvokļu mājas Inčukalnā, Atpūtas ielā 2 pie automašīnas “Jeep” stūres sēž viens no nama iedzīvotājiem, kuru vietējie sauc par Pāvilu. Savukārt video redzamam “Audi”, kas apzināti tiek iestumts mājas sienā, pieder vīrieša dēlam.

Mājā dzīvojošie pēc šā notikuma sacēluši trauksmi, jo drastiskā atvases pārmācīšanas nav beigusies vien ar spēkrata sabuktēšanu.

Pēc auto sadursmes vīrietis alkohola reibumā un bruņojies ar nazi ieradās sporta kompleksā un draudēja nogalināt savu dēlu. Notiekošo piefiksējis viens no apsardzes darbiniekiem un izsaucis pašvaldības policiju. Inčukalna pamatskola atrodas pārdesmit metrus no Pāvila dzīvesvietas, blakus sporta kompleksam, kurā notiek nodarbības pamatskolas audzēkņiem, kā arī vakara stundās to var apmeklēt ikviens no Inčukalna iedzīvotājiem.

Uz notikuma vietu tika izsaukti arī Valsts policijas Siguldas iecirkņa darbinieki un ceļu policija, kas pārņēma konflikta risināšanu.