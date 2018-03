No Sairusas par plaģiātu vēlas piedzīt 300 miljonus  

ASV apgabaltiesa Manhetenā saņēmusi jamaikiešu mūziķa Maikla Meja prasību, kurā par plaģiātu lūgts atzīt Mailijas Sairusas dziesmu We Can’t Stop.

Prasītājs apgalvo, ka šī 2013. gadā izlaistā kompozīcija ir plaģiāts, kurā vismaz 50% melodijas un teksta ņemti no viņa 1988. gada dziesmas We Run Things. M. Mejs, kurš savulaik uzstājās ar skatuves vārdu Flourgon, uzsvēris, ka viņa dziesma 1988. gadā bija populārākā Jamaikā un «to iemīļoja regeja mūzikas cienītāji visā pasaulē». UPI norāda, ka prasībā nav minēts, cik lielu kompensāciju M. Mejs vēlas saņemt no M. Sairusas, taču viņa advokāts izteicies, ka atbilstoša un saprātīga summa varētu būt 300 miljoni dolāru. Jamaikas mūziķis arī vēlas, lai uz tiesāšanās laiku tiktu pārtraukta We Can’t Stop izplatīšana un M. Sairusai aizliegtu to dziedāt koncertos. Nedz amerikāņu dziedātāja, nedz mūzikas izdevniecība RCA Records, kuras paspārnē viņa darbojas, pagaidām komentārus nav snieguši.