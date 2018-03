VID iedzīvotāju noved līdz asarām: Kāpēc tāda attieksme?

Kāds Latvijas iedzīvotājs pastāstījis par nepatīkamu pieredzei, ko nācies piedzīvot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbinieka atvaļinājuma dēļ.

Cik noporotams no teiktā, runa ir par kādu ģimeni, kas vēlējusies atvērt nelielu ģimenes uzņēmumu, tāpēc tā vērsusies VID, lai iegūtu licenci darbam ar alkoholu, taču atbildīgā VID darbinieka dēļ process pamatīgi kavējas.

"Kārtojam alkohola licenci uzņēmumam. Inspektore aiziet atvaļinājumā, esam cilvēki, visu saprotam. Zvanām, lai uzzinātu, cik dienas aptuveni mums jāgaida attiecībā uz licences izsniegšnu? Atbilde no VID darbinieka - jūsu inspektore ir atvaļinājumā, jāgaida kad viņa atgriezīsies... Tad turpinās iesākto darbu...

Jautājums? Tātad - ja kāds no darbiniekiem ir aizgājis atvaļinājumā, uzņēmumu darbība apstājas? Vai tiešam neviens no citiem nodaļas darbiniekiem nav kompetents šajš jautājumā?



Piedodiet, esam ģimenes uzņēmums, visus līdzekļus esam ieguldījuši uzņēmumā, lai varētu atvērt-strādāt un maksāt godīgi nodokļus valstij..

Secinajums: licences kavēšana - nevaram pilnvērtīgi atvērt uzņēmumu, visi līdzekļi ieguldīti jaunajā uzņēmumā. Viss stāv dīgstāvē, par telpu īri jāmaksā, ģimene jāpabaro, jūs mudināt cīnīties pret ēnu ekanomiku?

Žēl, tiešām, žēl ka tāda attieksme, pirmo reizi saskaros ar kaut ko tādu, kā var būt tāda attieksme. Par ko mēs maksājam jums savus nodokļus? Kāpēc tāda attieksme, tiešām asaras acīs, kurš atmaksās zaudējumsus, kuri radušies dīgstāves laikā?" portālā "sudzibas.lv" raksta Latvijas iedzīvotājs.