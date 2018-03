Šokējoši: Lai nenomirtu no bada, bērniem nācies ēst krāsu no istabas sienām

Kāds laulātais pāris no Pensilvānijas atzinies cietsirdīgā izturēšanās pret saviem bērniem pēc tam, kad policija atklāja, ka pāra audžu bērni plēsa nost krāsu no guļamistabas sienām un ēda to, lai nenomirtu no bada, raksta "People".

Pēc policijas rīcībā esošās informācijas, trīs bērni 4,5 un 6 gadu vecumā bija bija slimīgi tievi. Ārsts, apskatot bērnus, secināja, ka tuvākajā laikā viņa varēja nomirt, ja policija nebūtu laikus viņus atradusi.

Policija ģimenes mājā ieradās pēc anonīma zvana saņemšanas. Bērni tika atrasti guļamistabā, kura netika apsildīta, tajā nebija mēbeļu, savukārt krāsa no istabas sienām bija noplēsta tika tālu, cik bērni varējuši aizsniegt.

Policijas versija liecina, ka bērni tika iespundēti istabā, jo viņi bija apnikuši ģimenes galvai. Patlaban cietušie bērni jau atraduši jaunas ģimenes, savukārt laulātajam pārim piespriests 10 gadu cietumsods.