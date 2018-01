Kliedzoši pārkāpumi bērnu slimnīcā Ainažos

Uz izmeklēšanas laiku no amata atstādināta Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas Ainaži valdes locekle Ilona Balode saistībā ar Veselības inspekcijas konstatētajiem pārkāpumiem slimnīcā. Cilvēktiesību pārkāpumus psihoneiroloģiskajā slimnīcā konstatējis Tiesībsarga birojs, kurš sācis pārbaudes lietu pēc pagājušā gada laikā saņemtajām sūdzībām no pacientu vecākiem.

Veselības inspekcija sadarbībā ar Tiesībsarga biroju veica ārkārtējo pārbaudi slimnīcā Ainaži. Izvērtējot medicīnisko dokumentāciju un saņemot ārstniecības personu mutiskus paskaidrojumus, inspekcija konstatēja vairākus būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus kārtībā, kādā tiek ierobežoti pacienti, tāpat pārkāpumus obligātajās prasībās ārstniecības iestādēs un medicīnisko dokumentu lietvedības kārtībā. Veselības inspekcijas konstatētie fakti norāda uz nepieļaujamu situāciju slimnīcā. Tā tiks detalizēti izmeklēta, uzsver Veselības ministrijā.

Veselības ministrijas valsts sekretārs Aivars Lapiņš pastāstīja, ka šajā situācijā runa ir par ārstniecības personāla rīcību un tās atbilstību noteiktai kārtībai ārstniecības procesa ietvaros, gan - par to, vai un kā ārstniecības personāls ievēro minimālās prasības pacientu ierobežošanā. A. Lapiņš uzsvēra, ka Ainaži ir psihoneiroloģiska slimnīca un tajā ārstējas pacienti ar psihiskām saslimšanām, tāpēc no medicīnas viedokļa esot pieļaujama pacientu ierobežošana, taču ir stingri noteikts, kā un uz cik ilgu laiku to drīkst darīt. Par ierobežošanu tiek saukta fiksācija, proti, piemēram, pacienta piesiešana pie gultas. Tiesa, A. Lapiņš neprecizēja konkrētas lietas un konkrētas situācijas, kuras Veselības inspekcija būtu konstatējusi, un cik bieži šāda ārstēšanas metode bijusi lietota un cik plaši lietota, neievērojot noteikumus. «Pacients tiek ierobežots, tas ir, fiksēts, bet jautājums ir - uz cik ilgu laiku [..] Jāsaprot, ka tie ir psihiatriski pacienti, nevaram izvairīties arī no šādas ārstēšanas metodes, tā ir pieļaujama, bet vēlreiz - jautājums, cik lielā mērā un cik ilgi tas notiek, un vai tas tiek dokumentēts,» stāsta A. Lapiņš. Viņš pieņēmis lēmumu par slimnīcas valdes locekles Ilonas Balodes nekavējošu atstādināšanu. Slimnīcas darbības nodrošināšanai tās valdē uz laiku iecelts Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins. Vienlaikus Veselības inspekcijai dots uzdevums ārkārtas pārbaudes veikt visās psihoneiroloģiskajās slimnīcās, kurās tiek nodrošināta bērnu un pusaudžu ārstēšana.

Publicitātes foto

Tiesībsargs Juris Jansons plašāku informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem sniegs trešdien, taču jau tagad ir zināms, ka faktiski pārbaude Ainažos notikusi pēc Tiesībsarga biroja iniciatīvas, jo pagājušajā gadā tiesībsargs saņēma vairākus iesniegumus no pacientu vecākiem par iespējamiem pārkāpumiem un ierosināja pārbaudes lietu. Pārbaudē konstatēti rupji cilvēktiesību pārkāpumi. Tiesībsargs uz Ainažiem devās nepieteiktā vizītē, un konstatētais pat šokējis, nekavējoties tika iesaistīta arī Veselības inspekcija. J. Jansons saka: tie bija «kliedzoši pārkāpumi un, iespējams, liecina par spīdzināšanu». Tiesībsarga birojs vēl apkopo pārbaudes rezultātus, kā arī gatavo vēstuli Ģenerālprokuratūrai.

Ilona Balode slimnīcu Ainaži vada ilgus gadus, viņas vadībā par Eiropas struktūrfondu naudu slimnīca renovēta. Ziņu arhīvos slimnīcas vadītāja atrodama daudzās fotogrāfijās no svinīgiem pasākumiem slimnīcā Ainaži, arī kopā ar dažādiem, laika gaitā nomainītiem veselības ministriem. Salacgrīvas novada domes informācija liecina, ka I. Balode ir arī domes deputāte, ievēlēta no Latvijas Reģionu apvienības saraksta.