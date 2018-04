Tuvojas bērnu preču izstāde "Bērnu pasaule 2018"!  

Jau 13.-15. aprīlī Ķīpsalā notiks izstāde “Bērnu pasaule 2018”, kuru gaida gan jaunie un topošie vecāki, gan ģimenes, kurās bērni jau sākuši bērnudārza vai skolas gaitas. Būs iepirkšanās par labām cenām, noderīgas speciālistu konsultācijas, kā arī aizraujoši un izglītojoši piedzīvojumi bērniem!

Daudzveidīgs bērnu preču klāsts

Gultiņas, apģērbus, bērnu ratus, autosēdeklīšus, velosipēdus, rotaļlietas, higiēnas preces, pārtiku un vēl daudzas citas noderīgas lietas mazuļiem un bērniem līdz pat 9 gadu vecumam izstādē prezentēs “YappyKids”, “Baby Expert”, “Baby-Vest”, “RatuBirojs”, “Jānis Roze”, “Sportland”, “Balance Bikes”, “Wooly Organic”, “Babysecret.lv”, “Minikid.lv”, “Wendi Toys”, “AUCH kids”, “Lat Eko Food” un vēl citi uzņēmumi. Būs daudz īpašo piedāvājumu, atlaižu un dažādu pārsteigumu! Kopumā izstādē piedalīsies vairāk nekā 160 uzņēmumu.

Jaunumu prezentācijas

Tie, kuri ir bērnu ratiņu meklējumos, būs priecīgi izstādē vienuviet ieraudzīt “Emmaljunga”, “Tako”, “Bebecar”, “ABC-Design”, “Valco baby” un vēl citu zīmolu jaunākās ratu kolekcijas, kuras, iespējams, veikalos nevar pat vēl atrast. Būs iespēja iepazīt arī jauno Latvijas ratu zīmolu - “Pradis”! Ar jaunumiem mēbeļu klāstā pārsteigs tādi pašmāju ražotāji kā “Troll Smiltene” un “Tilibs & Lācis”, bet jaunākās apģērbu kolekcijas dažāda vecuma bērniem piedāvās “Hebe”, “Zaza Couture”, “EcoEmi”, “Petra”, “Rock and Mouse” un “MiniMeLook”. Savukārt grūtniecēm un jaunajām māmiņām “Bogema Lingerie” prezentēs šīs gada pavasara / vasaras veļas kolekciju!

Viss drošākai bērnu ikdienai

Drošības kvartāls ir neatņemama “Bērnu pasaules” sastāvdaļa, kuru iemīļojuši gan bērni, gan pieaugušie. Tur varēs satikt policistus, ugunsdzēsējus, elektriķus un mediķus, kā arī “Latvijas gāzes”, “Latvijas dzelzceļa” un Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvjus, kuri rotaļu veidā mācīs visu par drošību.

Elektrības skola gan bērnus, gan vecākus informēs par elektrības bīstamību, par nepieciešamību ievērot brīdinājuma zīmes, kā arī par drošu elektroenerģijas lietošanu mājās un pavadot laiku ārpus telpām. Valsts policija dāvās iespēju bērniem kļūt par drošības inspektoriem, pašiem izgatavot atstarotājus un uzzināt par to nozīmi diennakts tumšajā laikā. Savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki stāstīs par pirmās palīdzības sniegšanu un mediķu izsaukšanu, kā arī demonstrēs atdzīvināšanas pasākumus uz manekena, turklāt ļaus to izmēģināt arī pašam. Vēl ikviens skaņu simulatorā varēs pārbaudīt iespēju sadzirdēt tuvojošos vilcienu. Un bērni noteikti būs sajūsmā par to, ka drīkstēs iekāpt speciālo dienestu transportlīdzekļos!

No rotaļām līdz izglītojošām nodarbēm

Visas trīs dienas, kamēr vecāki iepirksies, bērni varēs darboties Bērnu pilsētiņā. Būs iespēja sacensties galda spēļu turnīrā, izmēģināt magnētisko konstruktoru, uzspēlēt lāzertagu, piedalīties interaktīvā viktorīnā, veikt dabaszinātņu eksperimentus, veidot origami, gleznot un zīmēt, piedalīties trases automobiļu sacīkstēs un izbaudīt vēl daudzas citas aizraujošas nodarbes. Turklāt pirmo reizi izstādē ar praktiskām, radošām un muzikālām nodarbēm mazākos apmeklētājus priecēs arī Latvijas Televīzijas “Bērnistaba”. Piedzīvojumi ir garantēti!

Savukārt uz Lielās skatuves ar dziesmām un dejām uzstāsies mazie talanti no Rīgas, Mārupes, Tukuma, Talsiem, Jelgavas, Liepājas, Ādažiem un citām Latvijas pilsētām.

Pirmo reizi - konkurss “Mini princese”!

“Bērnu pasaules 2018” otrajā dienā, 14. aprīlī, Ķīpsalā pirmo reizi norisināsies skaistuma konkurss “Mini princese”. Piedalīties tajā ir aicinātas meitenes vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Varbūt tieši tava meita, māsa vai mazā draudzene sapņo kļūt par mini princesi? Pieteikuma anketa un sīkāka informācija šeit: https://ej.uz/bernupasaule_miniprincese

Seko līdzi informācijai par dalībniekiem, to jaunumiem, atlaidēm un īpašajiem piedāvājumiem mājaslapā: www.bt1.lv/bp, kā arī facebook.com/bernuizstade un instagram.com/childrens_world_latvia/.

Izstādi “Bērnu pasaule” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT1.

“Bērnu pasaule 2018” darbalaiks:

13.-14. aprīlī 10.00-18.00

15. aprīlī 10.00-17.00

Ieejas biļešu cenas:

Pieaugušajiem - 6,00 EUR

Bērniem no 3 gadu vecuma - 3,00 EUR

Pensionāriem, invalīdiem, studentiem - 4,00 EUR

Īpaši draudzīgs piedāvājums ģimenēm:

Ģimenes biļete - 12,00 EUR

(2 pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugušais + 3 bērni; ja vairāk bērnu - 1,00 EUR par katru)

Autostāvvieta vieglajam auto pie Izstāžu centra (bez laika ierobežojuma) - 4 EUR

Jau šobrīd biļetes var iegādāties internetā:

http://www.bezrindas.lv/lv/bernu-pasaule-2018/4373/

Un vēl! Izstāžu centrā Ķīpsalā paralēli notiks arī lielākā modes un tekstila izstāde Baltijas valstīs - “Baltic Fashion & Textile 2018”, kuru piektdien un sestdien varēs apmeklēt ar “Bērnu pasaule 2018” ieejas biļeti vai ielūgumu. Aicinām pievērst uzmanību “Baltic Fashion & Textile” darbalaikiem! Vairāk: www.bt1.lv/bt1/fashion