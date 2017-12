Ziemassvētki pavadīti, laiks uzkopt māju!  

Ziemassvētki - svētki, kurus, iespējams, gaidām vairāk par dzimšanas dienu, bet, tiem aizejot, sirdī iezogas skumjas. Esam aizgūtnēm ballējuši, tā arī nepaguvuši izbaudīt šo svētku solīto mieru, kad tie jau ir projām un arī svinīgā sajūta, ar kuru bijām pārņemti vēl vakar - kaut kur pagaisusi! Un kā nu ne - piepeši attopamies egļu skuju un svētku vizuļu piebirušas grīdas vidū un nezinām, no kura gala lai sāk tīrīt. Šoreiz padalīšos ar dažiem padomiem, kas lieti noderēs pēcsvētku periodā un līdzēs tev savest māju tikpat ideālā kārtībā, kādā tā bija pirms svētkiem!

Kā savākt nobirušās egles skujas?

Tas būs atkarīgs no vietas, kur skujas sabirušas. Ja tā ir cieta virsma, tad vieglāk par vieglu skujas savākt ar slotu un saslauku lāpstiņu, putekļusūcēju, mitru lupatu u.tml., bet, ja tās izplājušās pa visu paklāju, ne visu izdosies savākt ar putekļusūcēju. Šādos gadījumos noderēs šāds paņēmiens: ap roku aptin plato līmlenti ar lipīgo malu uz ārpusi un piespied to pie sabirušajām skujām, kuras acumirklī pielips līmlentei. Atkārto šo darbību vairākas reizes, līdz visas skujas tiek savāktas uz līmlentes. To pašu var darīt ar lipīgo drēbju rullīti, bet tas būs neparocīgāk un dārgāk. Šī pati metode lieti noderēs arī konfeti vai plaukšķeņu izkaisīto spīdumu, kā arī putekļu, pūku un citu sīku sārņu daļiņu savākšanai.

Kā apstrādāt vietu, kur pēc egles novākšanas konstatēts pelējuma traips?

Ja traips radies uz keramiskajām flīzēm, betona un citām līdzīgām virsmām, atliek to nomazgāt ar ūdens un etiķa šķīdumu, nožāvēt un drošības labad apstrādāt ar fungicīdo jeb pretsēnīšu šķīdumu.

Turpretim, ja traips radies uz koka virsmām vai mīkstajiem segumiem, uzdevums kļūst krietni vien sarežģītāks, jo šajā gadījumā virsma varētu būt bojāta jau dziļākā slānī un ar vienkāršu tīrīšanu un pretsēnīšu apstrādi var nepietikt. Šādos apstākļos diemžēl daļēji vai pilnībā var nākties nomainīt grīdas segumu. Uztver to ar optimismu - tu beidzot tiksi pie jauna lamināta!

Kā labāk neitralizēt piedeguša ēdiena smaku?

Vispirms jāatbrīvojas no piedegušā ēdiena - jāizmet tas atkritumu maisā, kurš savukār, nekavējoties jāiznes ārā, lai neturpina izplatīt nepatīkamo aromātu telpās. Tad ar sodu, etiķi un sūkli jānotīra piedegusī virsma un jāizmazgā piedegušie trauki. Jāieslēdz virtuves tvaika nosūcējs ar maksimālo jaudu un jāatver visi logi (pie tiem var novietot arī ventilatorus, noregulējot tos uz maksimālo jaudu) - tas diezgan īsā laikā ļaus izvēdināt telpu.

Var uzsildīt cepeškrāsni līdz 90 C, ieklāt cepamplātnē cepampapīru, uzbērt uz tā nedaudz kanēļa un cukura, izslēgt krāsni un ievietot sagatavoto cepamplātni tajā uz 2-3 stundām - mājā uzvēdīs patīkama cepumu smarža. Bet, lai tavi ciemiņi, kas ieskrējuši pie tevis uz pēcsvētku tēju, nedabū vilties, labāk būtu uzcept kādu kūku vai piparkūkas «pa īstam» - tas būs daudz lietderīgāk un visiem sildīs gan vēderiņu, gan sirsniņu!

Kā notīrīt virsmu, kas aplieta ar šampanieti?

Virsmas, kuras var mazgāt, droši vari notīrīt ar viegli samitrinātu mikrošķiedras lupatu vai vienkāršu papīra dvieli. Savukārt no auduma, paklājiem, dīvāniem un citiem auduma izstrādājumiem traipus izņemt būs vieglāk, ja tos atstājis baltvīns/šampanietis, jo tie nav tik noturīgi kā sarkanvīna traipi. Šajos gadījumos nosusini mitruma paliekas, uzber virsū vai nu dzeramo sodu, vai sāli (vai paklāju tīrīšanai paredzētu ķīmisko līdzekli) un, kad tie nožuvuši, nosūc pulvera paliekas ar putekļusūcēju. Berzt mehāniski gan nebūtu ieteicams, jo šādā veidā var iedzīvoties caurumos.

Kā iztīrīt no grīdas melnās švīkas?

Maziem traipiem var izmantot parastu dzēšgumiju, lielākiem traipiem līdzēs maģiskais jeb melanīna sūklis, kas nopērkams teju vai visos saimniecības preču veikalos (starp citu, ļoti labi tīra arī pildspalvu atstātās švīkas, kuras vēl nav ieēdušās virsmā). Labs līdzeklis ir pasta, kas sajaukta no dzeramās sodas un silta ūdens - ar to maigi paberž traipu un notīra ar tīrā ūdenī viegli samitrinātu sūkli vai lupatu. Netipisks, bet diezgan efektīvs ir līdzeklis šķiltavu uzpildīšanai - ar to viegli paberž traipu un arī notīra ar tīrā ūdenī viegli samitrinātu sūkli vai lupatu.

Un, kad beidzot tiksi galā ar mazajiem problemātiskajiem netīrības perēklīšiem, visu pārējo, kas iztīrāms tradicionālām metodēm - gan logu un grīdas mazgāšanu, gan putekļu slaucīšanu, gan putekļu sūkšanu - ,pieveikt būs tīrais nieks!

Kad visi darbiņi paveikti, bez rūpēm un steigas uzvāri sev liepziedu tēju un, lēnām tiesājot izceptās piparkūkas, pavadi vakaru, mierīgi raugoties sveces liesmās un atminoties visus jaukos mirkļus, kurus piedzīvoji aizvadītajā gadā!

Lai miers, mīlestība un prieks!

Laimīgu jauno gadu!