Urbanovičs: Vai Latvija būs vieta, kurā tiks izkarots nākamais militārais konflikts?  

Uz Neatkarīgās jautājumiem atbild Saeimas frakcijas Saskaņa priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs.

- Kāds būs galvenais vēstījums, ar ko jūs iesiet uz Saeimas vēlēšanām? Vai vispār uz vēlēšanām ir jēga gatavot kādu īpašu programmu, jo vēlēšanu rezultātus tik un tā noteiks sadalījums starp latviešu un nelatviešu balsojumu?

- Visām partijām, kas piedalās vēlēšanās, šo partiju vadītājiem, valdēm un priekšniecībai ir jāsagatavo savs vēstījums, un visas partijas to dara. Jaunpienācēji drīkst būt naivāki, agresīvāki, lielāki populisti, bet tas nenozīmē, ka arī vecās partijas neizmantos populistiskus paņēmienus. Apvainoties uz politiķiem par to, ka viņi veido savus piedāvājumus un cer, ka kāds par viņiem nobalsos, nevajadzētu. Tas ir viņu darbs. Var piedalīties, var nepiedalītos balsošanā, bet dusmoties, ka politiķi tevi mēģina kaut kā uzrunāt - talantīgāk vai mazāk talantīgi -, nevajadzētu.

Ja vērtējam Saskaņu, tad mums bija gan panākumi, gan kļūdas, gan veiksmes, gan neveiksmes. Ir par ko priecāties, un ir par ko kaunēties. Tieši tā kā visiem. Es nevaru atļauties teikt, ka esam bijuši bez kļūdām

Es esmu praktizējošs katolis. Kad man uznāk apnikums, pagurums, kad man ir šaubas par to, kāda jēga ir no visa tā, ko es daru, tad man uz šo jautājumu palīdz atbildēt jezuītu moto: «Dari, kas ir jādara, un lai notiek kas notikdams.» Ir lietas, kas ir jādara, un es mēs to darām. Partija ir liels kolektīvs, un tas, ko es gribu, ir jāuztver kā vēlējums, nevis kā imperatīvs. Jo vienmēr kāds gribēs kaut ko savādāk vai negribēs tieši tā, kā es vēlos. Tāpēc Saskaņā pašreiz norisinās iekšējā diskusija. Es uzskatu, ka mums neatkarīgi no augstajiem reitingiem ir ļoti jādomā par nosacīti jaunu Saskaņu - par Saskaņas jauno piedāvājumu un arī piedāvātājiem. Politika ir ļoti personificēta. Lai mums noticētu, ir svarīgs ne tikai tas, kas tiek teikts, bet arī tas, kurš to saka. Ir svarīgi, lai politiķi paši ticētu tam, ko viņi saka, jo to cilvēki ļoti labi jūt. Var mēģināt izlikties, bet cilvēki to redzēs neatkarīgi no tā, kā to pasniegs mediji - izcels, nicinās, provocēs vai demonizēs.

Es domāju, ka Saskaņai uz šīm vēlēšanām ir labas izredzes paplašināt perimetru - izplesties ar jaunām idejām un jauniem censoņiem, iespējams, iesaistot politikā arī kādu sabiedrībā nozīmīgu personu. Mēs jau esam uzrunājuši vairākas sabiedrībā augstu novērtētas personības. Neatkarīgi no tā, kuri no viņiem beigu beigās būs Saskaņas saraksta jaunpienācēji, ar šādu dialogu mēs testējam paši sevi. Tas nav kā sporta komandā, kad tiek nopirkts kāds augstas klases meistars, kas mūsu vietā gūs panākumus. Mums pašiem ir daudz talantīgu cilvēku, bet jautājums ir par citiem - par tiem, kas kaut ko vēlētos darīt valsts labā. Savā kongresā, kas notiks 26. maijā, mēs aicināsim piedalīties ne tikai partijas biedrus, bet arī tos, kam ir sakāms kas kritisks par mums un kuriem ir vīzija, kas būtu svarīgs Latvijai visdažādākajās politikās - no jaunatnes līdz ekonomikai, no starptautiskajām attiecībām līdz izglītībai, no veselības jomai līdz sociālajai aizsardzībai utt. Mēs gribam maksimāli plašā lokā uzklausīt to, ko domā citi, par jautājumiem, kas ir svarīgi Latvijai, lai saprastu, ko no tā mēs spēsim savietot ar saviem priekšstatiem par to, kas būtu Latvijai labāk. Mēs to darām ar apziņu, ka gribam būt noderīgi Latvijai, jo mums nav vienaldzīga Latvija. Mēs joprojām uzskatām, ka sabiedriskais miers un saskaņa ir ļoti svarīga. Es uzskatu, ka etniskā miera politika, minoritāšu netracināšanas un neaizvainošanās, bet uz kopdarbu rosinoša politika ir vissvarīgākā no visām Latvijas politikām. Diemžēl Saskaņai nav atradušies partneri tā saucamajā latviskās Latvijas politiskā spektra daļā, lai gan mēs neesam pret latvisku Latviju. Mēs vienīgi uzskatām, ka latviska Latvija nav iespējama bez cieņpilnas attieksmes pret visiem, kas ir dzimuši nelatviešu ģimenēs. Viņi visi ir piederīgi Latvijai. Gandrīz katru reizi uz vēlēšanām parādījās dažādi sadarbības uzplaiksnījumi, bet pēc tam tā brīža konjunktūras, bet pēdējā laikā starptautisko notikumu Latvijas austrumos dēļ citi politiskie spēki šo svarīgāko Latvijas jautājumā pabīdīja malā. Iespējams, ka tā būs arī tagad, bet es nevaru nedarīt to, ko es uzskatu par pareizu un kas ir svarīgi Latvijai.

