Valdis Dombrovskis: Dalība ES ir neatņemama valsts nākotnes sastāvdaļa

Par eirozonas reformām, banku uzraudzību Eiropā un Latvijā, Eiropas Savienības attiecībām ar ASV, kā arī nākotnes plāniem saruna ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku eiro un sociālā dialoga jautājumos, kurš atbild arī par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgu savienību, Valdi Dombrovski (Vienotība).

- Jūnijā būs Eiropas Savienības samits, kurā varētu notikt vienošanās par jūsu piedāvātajām eirozonas reformām, Ekonomiskās un monetārās savienības attīstību. Ciktāl šobrīd ir šīs sarunas, un kāds varētu būt rezultāts?

- Jūnijā ES samitā ir paredzēts pieņemt dokumentus par eirozonas tālāko attīstību, un Eiropas Komisija strādā pie priekšlikumiem saistībā ar to. Diskusija notiek arī dalībvalstu vidū - ne tikai starp Vāciju un Franciju. Esam saņēmuši priekšlikumus no Nīderlandes, Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, arī no Itālijas, Spānijas un citām valstīm. EK koncentrējas uz banku savienības pabeigšanu, kas balstās uz 2016. gadā pieņemto banku reformu paketi, kas ievieš starptautiskos Bāzeles standartus ES normatīvajā bāzē (Bāzeles banku uzraudzības komitejas Efektīvas banku uzraudzības pamatprincipi (Core principles for effective banking supervision (BCP) of the Basel Committee on Banking Supervision) tiek uzskatīti par labas uzraudzības prakses minimālajiem standartiem, un uzraudzības iestāžu atbilstību šiem principiem vērtē tādas starptautiskās organizācijas kā Starptautiskais Valūtas fonds un Pasaules Banka - red.), kā arī vienotā rezolūcijas fonda fiskālā atbalsta mehānisma (fiscal backstop) izveidi uz Eiropas stabilitātes mehānisma (ESM) bāzes, esam piedāvājuši arī, kā varētu Eiropas noguldījumu garantiju shēmu ieviest pakāpeniskāk, ņemot vērā dalībvalstu iebildumus un bažas. Paralēli Eiropas Komisija strādā vēl divos virzienos: eirozonas ekonomikas noturības (resilience) nostiprināšana un Eiropas līmeņa krīzes pārvarēšanas mehānismi. Pirmais virziens ir saistīts ar strukturālo reformu atbalstu dalībvalstīs, kam jau ir paredzēti 25 miljardi eiro nākamajā ES daudzgadu budžeta priekšlikumā. Krīžu pārvarēšanas mehānismi ir saistīti Eiropas stabilitātes mehānisma stiprināšanu un potenciālu tā pārveidi par Eiropas Monetāro fondu. Papildus EK piedāvā izveidot speciālu atbalsta mehānismu publiskajām investīcijām ekonomisko krīžu un finanšu satricinājumu gadījumos dalībvalstīs - ietverot ne tikai aizdevumu, bet arī grantu komponentu, kas faktiski subsidētu aizdevuma procentu likmes.

Maija beigās šie pasākumi tiks piedāvāti no EK puses kā konkrēti likumdošanas priekšlikumi, ar domu par politisku vienošanos jūnija samitā.

- Latvijas bankām banku savienības izveides pabeigšana varētu nozīmēt kādas izmaiņas to darbībā?

- Nē, pēc būtības nē - Latvijas banku sistēma un banku sistēma Eiropā jau pamatā ievēro visas starptautiskās prasības, kas attiecas uz likviditāti un kapitāla pietiekamību, finansējuma stabilitāti.

- Bija pavīdējusi ideja par līdzīgas finanšu uzraudzības institūcijas izveidi Eiropā pēc ASV FinCEn parauga. Šī institūcijā bija tā, kuras ziņojums sagādāja problēmas ABLV bankai. Jūs to uzskatāt par lietderīgu?

- Eiropā darbojas banku uzraudzība no finanšu stabilitātes viedokļa, taču kopējas Eiropas institūcijas banku uzraudzībai no naudas atmazgāšanas viedokļa - nav. ABLV bankai nebija problēmu ar finanšu rādītājiem un kapitāla pietiekamību, bet bija problēmas ar aizdomām par iesaisti naudas atmazgāšanas shēmās. Pieredze ar ABLV banku liek domāt, ka būtu nepieciešamība uzraudzīt un koordinēt ES līmenī to nacionālo iestāžu darbu, kas cīnās ar naudas atmazgāšanu. Šis jautājums ir EK darba kārtībā. Otrs - EK aicina nacionālo valstu likumdošanā pēc iespējas ātrāk ieviest direktīvu pret naudas atmazgāšanu, kā arī nosacījumus par caurspīdīgumu patieso uzņēmumu patiesā labuma guvēju norādīšanā. Latvijā nesen ir pieņemts likums par ierobežojumiem un aizliegumiem tā dēvēto čaulas kompāniju apkalpošanā Latvijas bankās. Eiropas Savienībā vēl tiek domāts, kā efektīvāk apkarot tā dēvēto čaulas kompāniju apkalpošanu.



- Tad jau iznāk, ka Latvija, ieviešot likuma grozījumus, kas aizliedz Latvijā reģistrētām bankām apkalpot čaulas kompāniju kontus, ir šajā jomā Eiropas pirmajās rindās?

