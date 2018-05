Tramps paziņo, ka noteikta tikšanās vieta ar Kimu Čenunu  

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņojis, ka pieņemts lēmums par tikšanās laiku un vietu ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu, apsolot to nodot atklātībai tuvākajā laikā.

Baltais nams iepriekš paziņojis, ka vēsturē pirmā ASV un Ziemeļkorejas līderu tikšanās varētu notikt tuvāko nedēļu laikā, un kā iespējamā tikšanās vieta minēta gan demilitarizētā zona starp Dienvidkoreju un Ziemeļkoreju, gan kāda trešā valsts, piemēram, Singapūra.

Baltais nams piektdien arī paziņoja, ka Tramps 22.maijā pieņems Dienvidkorejas prezidentu Munu Džēinu, lai tādējādi demonstrētu sabiedroto vienotību pirms tikšanās ar Kimu.

Par Muna vizīti tika paziņots pēc Trampa nacionālās drošības padomnieka Džona Boltona piektdienas sarunām ar savu dienvidkorejiešu kolēģi Čunu Eičunu.

Pēc šīs tikšanās Čuns žurnālistiem paziņoja, ka nav pieņemama jautājuma kustināšana par Dienvidkorejā dislocētā ASV militārā kontingenta izvešanu.

Kā ziņots, laikraksts "The New York Times" iepriekš apgalvoja, ka Tramps esot uzdevis Pentagonam izvērtēt iespējamo armijas izvešanu no Dienvidkorejas, taču prezidents šīs ziņas nosaucis par nepatiesām, bet Boltons avīzes apgalvojumus nodēvējis par "pilnīgām muļķībām".