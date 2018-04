Ivars Ījabs: Man nav simpātiska tā ķēzīšanās, cik Vējonis ir bijis briesmīgs Vašingtonā  

Saruna ar LU profesoru, politologu Ivaru Ījabu par Latvijas valsts prezidenta institūcijas pastāvēšanas funkcionālo jēgu, iespējamo prezidenta ievēlēšanas kārtības maiņu un Latvijas politisko laukumu pēc rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām.

- Pēc neveiklās (vismaz tā izskatījās) situācijas preses konferencē Vašingtonā sociālajos tīklos atkal parādījās jautājums - vai prezidenta postenis mums vispār ir vajadzīgs? Ja reiz Saeima ievēlē gan Saeimas priekšsēdētāju, gan Valsts prezidentu, tad varbūt pietiek ar vienu personu, kas apvienotu šīs nominālās valsts galvas funkcijas?

- Šī vecā sociāldemokrātu ideja, manuprāt, šobrīd nav dzīvotspējīga, tāpēc ka abas šīs figūras ir apaugušas ar daudzām funkcijām. Līdz ar to grūti iedomāties, kā cilvēks, kurš vada Saeimas sēdes un Saeimas prezidiju, vienlaikus varētu pildīt tās daudzās funkcijas, kādas ir Valsts prezidentam. Domāju, ka valsts galvam ir jāpaliek atsevišķi. Kas attiecas uz tālāko stāstu, tad man nav simpātiska tā ķēzīšanās par to, cik prezidents Vējonis ir bijis briesmīgs Vašingtonā. Gluži vienkārši tā iemesla dēļ, ka mūsu prezidents, tāpat kā jebkurā valstī, ir vienlaikus kaut kas līdzīgs karogam, ģerbonim vai himnai. Tas, ka mēs tik pārspīlēti kritiski uztveram, kā viņš izturas tajā vai citā kontekstā, vairāk liecina par mums pašiem.

- Nav noslēpums, ka latviešiem ar pašapziņu ir problēmas, tāpēc ir tik liels sociālais pieprasījums pēc prezidenta, ar kuru varam lepoties.

- Jā, bet Baltā nama preses konferenču zāle ir redzējusi tādus kadrus, uz kuru fona Raimonds Vējonis neizskatās sliktāk par, teiksim, Deividu Kameronu. Vējoņa īpatnība ir tā, ka viņš ir pamatā ievēlēts nevis ārējai reprezentācijai, kā to reizēm dara mūsu kaimiņi ziemeļos un reizēm arī dienvidos, bet viņš ir ievēlēts no iekšpolitiskās vides iekšpolitiskiem uzdevumiem. Līdz ar to ārējā reprezentācija, kas daļai sabiedrības ir tik svarīga, nav viņa pamatfunkcija. Ja paraugāmies uz viņa reitingu Latvijā, tad viņš ir tīri labi atzīts. Kas attiecas uz viņa angļu valodu, tad, cik zinu, viņš ir spējīgs komunicēt angliski diezgan tekoši. Protams, viņa angļu valoda nav un nevar būt tik spoža kā cilvēkam, kas daudzus gadus ir strādājis Eiropas institūcijās. Tas šajā gadījumā attiecas gan uz Kaljulaidu, gan Grībauskaiti. Kas attiecas uz Vējoņa runas saturu, to vērtēju drīzāk pozitīvi. Viņš bija vienīgais, kurš patiešām bija baltietis un nemēģināja profilēties uz savu abu pārējo kaimiņu rēķina, kā to darīja abas dāmas. Grībauskaite runāja par sašķidrinātās gāzes termināli, un igauņu kundze runāja par kiberdrošību un citām lietām, ar kurām igauņi parasti profilējas. Vējonis nav sabiedrisko attiecību prezidents uz ārpusi. Viņš ir Latvijas parlamenta ievēlēts. Kas attiecas uz viņa kopējo profilu, mēs varam uzdot jautājumu par Latvijas politiskās elites kvalitāti kopumā. Mēs varbūt gribētu kādu citādāku eliti un tad automātiski kādu citādāku prezidentu, bet piedošanu, tie ir cilvēki, par kuriem Latvijas sabiedrība ir vēlējusi.

- Tieši Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība daudziem šķiet galvenais faktors, kāpēc mūsu prezidenti ar retiem izņēmumiem ir visai neizteiksmīgi.

- Parlamentārās republikās, uzsverot vārdu - republikās, prezidents ir viens no mums. Viņš izpilda šo funkciju, un, kad viņš ir pabeidzis darbu, nodzēš gaismu, uzkarina atslēgu, iziet uz ielas un atkal ir vienkāršs pilsonis Vējonis, pilsonis Bērziņš, Ulmanis vai Zatlers. Ņemot vērā, ka parasti prezidentu iebalso visādas raibas koalīcijas, parasti viņi nav diži tautas tribūni, kas ar savu uzstāšanos spētu aizraut masas. Lielākoties viņi ir tādi normāli politiķi.

- Zīmīgi, ka šajā garajā uzvārdu sarakstā nepieminējāt Vairu Vīķi-Freibergu.

- Kas attiecas uz Vairu Vīķi-Freibergu, interesantais stāsts ir tas, ka izmainītās prezidenta ievēlēšanas kārtības dēļ viņa šobrīd nevarētu kļūt par Valsts prezidenti tīri tehniski. Kas ir mainījies pēdējo desmit gadu laikā? Ir ieviests apspriešanas vai publiskās izvērtēšanas princips, kā rezultātā prezidentus mēs ievēlējam pirmajā raundā. Otrais raunds ir iespējams tikai pēc divām nedēļām; prezidentu tradicionāli vēlējam pirms Jāņiem, un neviens [deputāts] nevēlas vēl divas nedēļas ņemties pa visiem medijiem un klausīties visādus kompromatus par to vai citu kandidātu. Tāpēc galvenais uzstādījums ir - ievēlējam uzreiz tagad. Miers un bērziņš, ejam pa mājām.

- Atpūsties.

- Tieši tā.

- Braucam kopā ar Zaķi uz Gruziju…

