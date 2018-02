Nellija Kleinberga: Neiesim vienā sarakstā ar "Vienotību" un "Latvijas attīstībai"  

Saruna ar Latvijas Reģionu apvienības (LRA) Saeimas frakcijas vadītāju Nelliju Kleinbergu par LRA vērtībām; par to, kāpēc LRA neies vienā sarakstā ar Latvijas attīstībai un Vienotību; par to, kāpēc no apvienības prom ir Mārtiņš Bondars; par attiecībām ar Vidzemes partijas līderi Ventu Armandu Kraukli, kā arī par situāciju Liepājā, kur saskaņā ar vienošanos pašreizējam mēram Uldim Seskam amats jāatdod Jānim Vilnītim.

- LRA frakcija kopš ievēlēšanas Saeimā ir būtiski mainījusies. Sākotnēji tur bija gan Artuss Kaimiņš, gan Mārtiņš Bondars, kuri tagad ir prom no LRA. Kāda šobrīd ir LRA struktūra, un kas šajā apvienībā ietilpst?

- LRA veido divas partijas. Reģionu alianse, kuru vada Babītes novada vadītājs Andrejs Ence un Vidzemes partija, kuru prezentē Vents Armands Krauklis. Ja runājam par šodienu, mums ir līgums ar Sabiedrību centriskai politikai (līderis Edvards Smiltēns), biedrību Latgales spēks (vada mūsu deputāts Juris Viļums) un biedrību Liepājniekiem (Jānis Vilnītis). Notiek sarunas arī ar citām partijām un biedrībām, bet pagaidām, pirms ir noslēgti līgumi, atturēšos tās nosaukt, jo tas nebūtu korekti. Šobrīd visas partijas interesējas, kuri būs viņu komandas biedri gaidāmajās vēlēšanās. Mums šādas sarunas notiek, un mēs esam atvērti. Mēs vienmēr esam teikuši, ka vēlamies apvienot, nevis šķelt. Mums ir konkrētas pamatvērtības, pie kurām esam pieturējušies, un ar tām arī iesim uz nākamajām vēlēšanām. Tās ir kristīgās vērtības; ģimene sastāv no vīrieša un sievietes; esam par brīvu, demokrātisku valsti; par cilvēku drošību un labklājību. Par šiem mērķiem un tiem apakšuzdevumiem, kuri no tiem izriet, mums ir jāvienojas ar mūsu sarunu partneriem. Ne vienmēr šīs vērtības sakrīt. Mēs esam centriska, nacionāldemokrātiska partija un tāpēc esam paziņojuši, ka nesadarbosimies [neiesim kopā vienā sarakstā] ar Latvijas attīstībai, arī Vienotību. Tas izriet no mūsu definētajām vērtībām.

- Jūsu elektorālā niša ir tuva ZZS. Kas jums ar viņiem nesakrīt?

- Man pat kādreiz liekas, ka tas ir kāda veidots - lai mūs uztver kā tādus mazos brāļus, kādam līdzīgus. Savā ziņā, jā. Līdzīgi kā tas ir senajai un tradīcijām bagātajai Zaļo un zemnieku partijai, arī LRA orientējas uz elektorātu reģionos. Arī Rīga ir vesels reģions. Mūsu vēlētājs, mūsuprāt, ir dinamiskāks; vēlas pārmaiņas šodien; viņu ne vienmēr apmierina tradicionālais - būs jau labi, gan jau sakārtos un izdarīs; viņš vēlas iesaistīties, un viņš ir tas Latvijas iedzīvotājs, kurš ir gatavs šeit palikt, strādāt un dzīvot. Ne tikai viņš, bet arī viņa ģimene, lai šeit ir droši, ir darbs, iztika un labklājība.

- Vai Mārtiņš Bondars no jūsu partijas ir prom pavisam un galīgi?

- Mārtiņš Bondars ir izvēlējies aiziet gan no LRA (viņš, pilnīgi mums nezinot, spēra šo soli publiskajā telpā, un tas mums visiem bija pārsteigums), gan arī pats aiziet prom no Reģionu alianses. Varbūt mēs jau iepriekš ievērojām, ka viņš ir motivēts citādam skatu virzienam un citādiem mērķiem. Tas varbūt saistās ne tikai ar LRA, bet ar lielāku interesi aizstāvēt Latvijas attīstībai intereses. Mēs pret viņu bijām lojāli un ļāvām viņam pašam izvēlēties. Tas arī notika.

- Vai Dainis Liepiņš vēl darbojas apvienībā?

- Dainis Liepiņš ir Reģionu alianses biedrs, un tā ir viņu ievēlējusi kā pārstāvi LRA pārstāvju sapulcē, kas ir augstākā mūsu lēmējinstitūcija. Septembrī mums bija būtiska Reģionu alianses kopsapulce, kur bija sapulcējušies gan nodaļu vadītāji, gan pārstāvji, un es pati abiem šiem kungiem lūdzu izvēlēties - kāds ir viņu tālākais ceļš? Vai kopā ar LRA un Reģionu aliansi vai arī katram no viņiem ir savi mērķi? Domstarpības starp viņiem bija acīmredzamas jau iepriekš, un man šķita, ka tas ir jānoskaidro. Dainis Liepiņš konkrēti pateica - jā, es turpināšu aktīvi darboties kā Reģionu alianses biedrs. Es nekandidēšu uz Saeimu. To viņš pateica, visiem klātesot. Mārtiņš Bondars tai brīdī atbildēt nevarēja, kas ir viņa ceļš. Iespējams, arī tur sākās mūsu ceļa dalīšanās. Otrs jautājums šajā sanāksmē bija par to, vai ejam kopā ar Latvijas attīstībai? Ja mēs LRA atpazīstamības zīmi sadalām un nosaukumā aiz šķērssvītras pieliekam citu nosaukumu, tad biedri tam nebūs gatavi. Tāpēc mēs izvēlējāmies iet šo ceļu, paziņojot, ka Reģionu alianse, kas ir viena no LRA sastāvdaļām, izvēlas startēt ar sarakstu - LRA.

- Kā mainījusies jūsu politiskā situācija, kopš aizgājis Bondars, pirms tam Kaimiņš? Vai strādāt kļuvis vieglāk vai grūtāk?

- Mēs esam jauna apvienība. Mums ir maza pieredze nacionālās politikas veidošanā. Tas varbūt ir mūsu mīnuss, bet mūsu pluss ir patiesīgais dedzīgums, ieinteresētība un godaprāts tajā, ko mēs darām. Gribu to uzsvērt, jo pārāk daudz uzmanības tiek veltīts šiem kungiem. Kas attiecas uz Kaimiņu, tad visu cieņu tam, cik viņš veiksmīgi paņēma jauniešu auditoriju, bet nevajadzētu pārvērtēt šī cilvēka pienesumu. Esam lūguši vērtēt sociologus, vai tiešām ir bijis tā, kā Kaimiņš saka - es jūs šeit ievedu, es jūs no šejienes izvedīšu. Atvainojos, bet skaitļi rāda nedaudz citu ainu, par ko esam priecīgi un apņēmības pilni startēt ar LRA sarakstu. Kas ir mainījies? Septembrī, kad arī man tika piedāvāts… tas bija ļoti negaidīti, kad vienā sapulcē kungi piedāvāja: Nellija, jāņem rokās apvienības vadīšana. Arī frakcija kādā brīdī izlēma, ka man jāvada frakcija. Tas man bija liels izaicinājums. Mana spēle ir komandas spēle. Uzskatu, ka tikai ar stipru komandu var panākt labus rezultātus. Ar vienu izcilu spēlētāju ir par maz, lai šodien politikā mainītu virzienu. Sākotnēji mēs lielā mērā balstījāmies uz saviem līderiem, kāds bija Mārtiņš Bondars un nenoliedzami arī Dainis Liepiņš. Viņi bija vairāk pazīstami ar nacionālās politikas veidošanu nekā mēs, kas nācām no reģioniem. Viņi vairāk saprata, «kā jāspēlē». Mēs ļoti bieži un jāsaka joprojām ar labticīgu un godīgu pieeju reizēm saņemam smagus punus. Tā ir mūsu skola.

- Piemēram?

Pilnu interviju lasiet šīsdienas NRA.