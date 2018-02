Edgars Tavars: Lielākās vēlēšanu cīņas būs Rīgā  

Par Latvijas Zaļās partijas (LZP) darbību valdībā, politisko sadarbību Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) ietvaros, kā arī valdības darba vērtējumu – saruna ar Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētāju, ZZS valdes locekli Edgaru Tavaru.

- Veselības joma ir šogad saņēmusi papildu finansējumu. Šī sfēra valdībā atrodas Zaļās partijas pārstāves Andas Čakšas pārziņā. Vai tas ir kāds partijas nopelns, ka nozarei ir papildu nauda?

- Latvijai pēdējo gadu laikā ir bijis viens no zemākajiem veselības aprūpes finansējuma procentiem pret IKP. Pateicoties premjera Māra Kučinska un visas valdības atbalstam, šogad veselības aprūpe un arī aizsardzības joma ir saņēmušas vislielāko papildu finansējumu. Tā nu ir sanācis, ka tieši jomas, kas atrodas Zaļās partijas ministru pārziņā, ir saņēmušas vislielāko papildu finansējumu. Tas nav tikai pateicoties LZP milzīgai uzstājībai, tas ir pateicoties premjera atbalstam. Gadiem tika runāts, ka naudas veselības aprūpei ir stipri par maz, gadiem nekas netika darīts. Šobrīd šī problēma ir sākta risināt.

Jā, vēl paigaidām Latvija nevar atļauties visiem ārstiem maksāt tādas algas, kādas tās ir vidēji Eiropā. Jāsaka atklāti, ka vēl kādu brīdi tās tādas arī nebūs, tomēr tendences ir labas. Vienlaikus jāmin, ka pa šo relatīvi īso laiku ir darīts daudz, lai veselības aprūpē mazinātos rindas un tā kļūtu pieejamāka iedzīvotājiem, lai Latvijā nemirst cilvēki no slimībām, kuras citur Eiropā tiek sekmīgi ārstētas.

- Jūs pieminējāt, ka LZP pārziņā ir divas nozares - veselības aprūpe un aizsardzības joma -, kas nav tipiski LZP posteņi. Vai nākamo vēlēšanu kontekstā LZP tomēr varētu pretendēt uz amatiem valdībā, kas vairāk programmatiski saistās ar Zaļo partiju, piemēram, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatu...

- Es domāju, ka gan savulaik Raimonds Vējonis, gan tagad Raimonds Bergmanis labi vada aizsardzības nozari. Tas, ka tagad šai nozarei ir 2% no IKP finansējums, nav tikai ārēju apstākļu sakritība, tas ir šo cilvēku darba rezultāts. Nevienu mainīt amatā tikai mainīšanas pēc nebūtu pareizi. Bet jautājums ir loģisks. LZP jau kādu laiku nav tikai šaura nišas partija, kas raugās tikai uz klasisku dabas aizsardzību, bet gan uz visas Latvijas tautas dzīvotspēju, tajā skaitā dabas aizsardzību.

Nenoliegsim, LZP skatījumā daudzi jautājumi, kas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā, būtu jārisina un lēmumi jāpieņem daudz straujāk. Iespējams, daudzi arī šobrīd jau pieņemtie lēmumi, ja ministriju vadītu LZP pārstāvis, būtu citādi. Tomēr ministru Kasparu Gerhardu (Nacionālā apvienība) es kritizēt nevēlos. Esam atzinuši arī kopīgi, ka ir bijušas kļūdas - piemēram, dalītās atkritumu savākšanas sistēmas modelis nav devis cerēto rezultātu. Tā bija kļūda, jo nav laikus sākts strādāt arī pie iepakojumu depozīta sistēmas ieviešanas. Protams, ir arī objektīvi apstākļi, kāpēc tas nav noticis, un jāizvērtē, cik tās ieviešana izmaksās iedzīvotājiem, pašvaldībām un atkritumu savācējiem.

Bet, atbildot uz jūsu jautājumu, varu teikt, ka - jā, nākamajā valdībā VARAM ministrija LZP būs prioritāte Nr. 1, ja vēlētāji mums Zaļo un zemnieku savienības saraksta sastāvā nodrošinās tādu atbalstu, lai mēs varētu piedalīties sarunās par nākamās valdības veidošanu. Šajā valdībā LZP pārziņā VARAM nav arī tāpēc, ka paralēli valdības izveides procesam bijām koncentrējušies uz strukturālām izmaiņām partijā, LZP vadībā beidzot esam vienota komanda, ar vienotu valsts attīstības redzējumu. Domāju, ka pēc nākamajām vēlēšanām situācija var mainīties. Turklāt partijas biedru vairākums uzskata, ka atbildība par šo nozari ir jāuzņemas LZP.

- Pēc nākamajām Saeimas vēlēšanām var izveidoties situācija, kurā ZZS būs jāizdara ļoti sarežģītas izvēles. Šābrīža partiju reitingi rāda, ka ZZS ir labs rezultāts, bet tradicionāli labs rezultāts ir arī Saskaņai, kā arī augošu tendenci uzrāda Jaunās konservatīvās partijas reitings. Ar šīm partijām ZZS koalīciju neveidos, tas it kā ir pateikts, bet ik pa brīdim uzpeld šaubas. Ņemot vērā Vienotības problēmu nezūdamību un NA reitingu. Kā jūs vērtējat - nevar būt pata situācija? Kādi ir LZP priekšstati par potenciālo politisko sadarbību?

- Pirmkārt, cāļus skaita rudenī. Kā vēlētāji reāli novērtēs katru politisko spēku, mēs nezinām, bieži vien ir arī pārsteigumi. Tas, ka tagad kādai partijai uzrāda šobrīd 4% reitingu, nenozīmē, ka tieši tāds būs arī vēlēšanu dienā. Situācija var mainīties.

Skaidrs, ka šajās vēlēšanās visnozīmīgākā politiskā cīņa būs Rīgas vēlēšanu apgabalā. Nevis tikai tāpēc, ka šeit parādīsies tas, ko domā rīdzinieki, bet arī - ko domā tie cilvēki, kas ir pametuši mūsu valsti. Domāju, ka no Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlēto deputātu skaits pieaugs. Rīgā balsos ļoti daudzi no tiem, kas ir pametuši savu dzimto novadu, lai strādātu un dzīvotu Rīgā, kā arī tie, kas ir devušies prom no valsts, ekonomisku apstākļu spiesti. Manuprāt, ļoti daudzi no viņiem izšķirsies par protesta balsojumu, un tas reti kad ir valdošās koalīcijas partijām par labu. Zatlera Reformu partija savulaik parādīja, cik maksimāli liels var būt protesta balsotāju skaits. Tagad uz protesta elektorātu pretendē ļoti daudzas partijas, kas saka, ka viss ir slikti, ekonomikā viss slikti, visi zog, mēs atnāksim, atņemsim zagļiem naudu un atdosim jums. Tāds piegājiens politikā nav nekas jauns. Tas sākās jau ar Zīgerista partiju.

Iespējams, ka kāda no šīm protesta elektorāta partijām var iegūt tādu pārstāvniecību, ka ZZS nāksies ar to sēsties pie viena pārrunu galda. Tāpēc es negribu vilkt nekādas sarkanās līnijas, bet mēģināt atrast kādu kopīgi risināmu problēmu. Tas, nenoliedzami, nebūs vienkārši.

Esam pietiekami skaidri jau sen nodefinējuši, ka ar Saskaņu valdību neveidosim.

- Ja jūs sakāt - ar Saskaņu nē, tad jau jūs velkat sarkano līniju.

