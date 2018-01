Deputāts Boķis un Valainis izstāsies no "Vienotības" Saeimas frakcijas

Deputāts Inesis Boķis un Viktors Valainis izstāsies no "Vienotības" Saeimas frakcijas.

Tas saistīts ar vakardienas Saeimas balsojumu par deputātes Ingunas Sudrabas (NSL) atsaukšanu no "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas, kurā Valainis un Boķis atturējās. Pārējie "Vienotības" deputāti atbalstīja Sudrabas atsaukšanu.

Abu Meri aģentūrai LETA sacīja, ka pārrunājis šo jautājumu ar Boķi, kurš nolēmis izstāties no frakcijas. Boķis aģentūrai LETA apliecināja, ka rakstīs iesniegumu par izstāšanos no “Vienotības” Saeimas frakcijas. Politiķis par to ir informējis frakcijas vadītāju Abu Meri.

Boķis norādīja, ka pēc tam, kad oficiāli būs izstājies no “Vienotības” frakcijas, viņš turpmāk Saeimā būs gatavs sadarboties ar Zaļo un zemnieku savienības frakciju. Saskaņā ar parlamenta kārtības rulli, politiķis oficiāli būs pie frakcijām nepiederošs deputāts.

Arī deputāts Viktors Valainis izstāsies no "Vienotības" Saeimas frakcijas.

Valainis aģentūrai LETA apstiprināja, ka izstāsies no frakcijas un turpmāk parlamentā darbosies kā pie frakcijām nepiederošais deputāts.

Skaidrojot savu lēmumu atturēties balsojumā par deputātes Ingunas Sudrabas (NSL) atsaukšanu no "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas, Valainis norādīja, ka negrib "piedalīties politiskajās intrigās". "Sudrabas vadītā parlamentārās izmeklēšanas komisija ir beigusi pastāvēt un es neredzu jēgu balsot par Sudrabas atcelšanu no komisijas priekšsēdētājas amata, ja komisija vairs neturpina darbu," pauda deputāts.

Viņš pateicas "Vienotībai" par sadarbību un atbalstu Latvijas reģionu attīstībai. Vienlaikus politiķis norāda, ka jau ilgstoši ar kolēģiem "Vienotībā" ir atšķīrušās domas par Latvijas tālāko attīstību. "Vairums "Vienotības" deputātu redz Rīgu kā Latvijas attīstības centru. Es savukārt Latviju redzu kā sabalansētu valsti starp laukiem, reģionu centriem un pilsētām, ar līdzsvarotu skolu tīklu, veselības aprūpes sistēmu un sakārtotu infrastruktūru," apgalvoja Valainis.

Viņš arī nākotnē vēloties "visu savu darbu un enerģiju veltīt Latvijas reģionu attīstībai". "Man ir izdevies panākt, ka Latvijas reģionos tiek saglabātas lauku skolas, kā piemēru varu minēt Kandavas internātvidusskolu. Esmu strādājis, lai Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums vairāk tiktu novirzīts reģioniem," klāstīja Valainis. Viņš arī piebilst, ka panākta finansējuma piešķiršana Jelgavas apvedceļa izbūvei, Jēkabpils ielu rekonstrukcijai un sporta stadiona būvniecībai, Daugavpils slimnīcas rekonstrukcijai, Valmieras Jāņa Daliņa stadiona būvniecībai un vēl daudziem citiem nozīmīgiem infrastruktūras projektiem Latvijas reģionos.

Līdz šim "Vienotība" bija otrā lielākā Saeimas frakcija, kurā bija 22 deputāti, ieskaitot arī Boķi un Valaini.