Sudraba: Sabiedrībā vairojas vienaldzība, cilvēkus neinteresē valsts kopējie mērķi

Ekonomiste, partijas No sirds Latvijai līdere, Saeimas deputāte, Saeimas izmeklēšanas komisijas Par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā vadītāja Inguna Sudraba intervijā Neatkarīgajai raksturo komisijas darbību un tās rezultātu.

- Jūsu komisijas nopietnais nosaukums samērā ar medijos eksponēto tās uztveres līmeni man rada jautājumu - vai bija nopietni, valstiski iemesli dibināt šādu komisiju? Medijos saistībā ar komisiju es lasu pamatā vien partijiskas ambīcijas, nevis vēlmi panākt objektīvu ainu.

- Tajā brīdī, kad tika runāts par šīs komisijas veidošanu, frakcija No sirds Latvijai zem šīs iniciatīvas neparakstījās. Jūs labi zināt, ka mūsu frakcijā ir cilvēki ar nopietnu juridisku izglītību, ar pieredzi, cilvēki, kuri saprot, ka tad, ja darbu ir izdarījušas tiesībsargājošās institūcijas, ja prokuratūra ir lēmusi (es runāju par konkrēto ar šo tēmu saistīto krimināllietu), ka nav pietiekami daudz faktu, lai celtu apsūdzību, un ierosina lietu slēgt - tātad tam ir kaut kāds objektīvs pamats. Jo vairāk, ja ņem vērā, ka lieta ir vilkusies vairāk nekā astoņus gadus. Frakcija No sirds Latvijai nebija tā, kas rosināja šo komisiju veidot, kas rosināja atjaunot šos procesus, atjaunot krimināllietu. Bet, kā jūs zināt, saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli, ja ir 34 deputātu paraksti zem ierosinājuma veidot šādu komisiju, tad tā tiek veidota.

- Jāteic paldies Saeimai par šo populistisko veidojumu, kurā viena daļa pūlas definēt štata oligarhus, otra grib kādu parlamenta misijai puslīdz atbilstošu iznākumu. Lai arī - komisijas uzdevumi tika definēti patiešām valstiski - valsts nozagšana…

- Uzdevumi komisijai pavisam bija pieci - valsts nozagšana (Valts Kalniņš ieteica lietot precīzāku apzīmējumu - valsts sagrābšana), pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāte, sabiedrības un mediju ietekmēšana, iespējamais valsts drošības apdraudējums saistībā ar termiņuzturēšanās atļaujām un arī iespējamie Satversmes pārkāpumi.

- Bet, ja ir konkrēti fiksēti šie pieci uzdevumi, kāpēc, vismaz mediju telpā, visa būšana tiek reducēta pamatā uz tā sauktajām oligarhu sarunām. Tā varbūt ir tikai viena epizode. Vai jūs maz mēģinājāt apjēgt problēmas kontekstu, tās valstisko līmeni?

- Protams. Bet - arī komisijas nosaukumā ir minēta konkrēta krimināllieta. Šīs krimināllietas ierosināšanas pamatā bija tieši šīs, tā sauktās oligarhu sarunas. Viens no komisijas uzdevumiem ir saprast, kāpēc šī pirmstiesas izmeklēšana beidzās bez rezultāta, bez apsūdzības uzrādīšanas. Un - tā kā šīs sarunas ir visa stāsta pamatā, stāsts ap tām arī grozās. Un arī kriminālprocess faktiski tika rosināts tikai uz šo sarunu pamata, bez kādiem citiem papildus iegūtiem pierādījumiem.

Es to visu laukumu esmu salikusi kopā. Un - iepazīstoties ar krimināllietu, uzklausot izmeklētājus un prokurorus, personas, kuras aicinātas kā liecinieki, es redzu, ka kriminālprocesa izmeklēšanas, pierādījumu iegūšanas pavedieni ir ļoti vāji. Tas laiks, kas pavadīts, turpat trīs gadus noklausoties personas, nozīmē, ka kaut kas ir palaists garām, kaut kas ir nokavēts. Ja arī uzsāktu kaut kādas izmeklēšanas darbības tagad, tad es vairs neticu, ka ir iespējams gūt kādus pierādījumus, kas apliecinātu reālu noziedzīgu rīcību un mainītu «valsts sagrābšanas» sekas.

- Man šīs tēmas partijiskošana nav saprotama, bet valsts iztīrīšana no tiem, kas kāro to sagrābt - ļoti vēlama. Taču, cik lasu, jūsu komisija ar to nenodarbojas. Kāds ir jūsu pašas subjektīvais viedoklis par tās gala ziņojumu?

- Šobrīd, kad mēs runājam, komisijas gala ziņojuma projekts ir salikts kā tāds pamats. 15. janvāra sēdē izskatījām visus priekšlikumus, papildinājumus. 18. janvārī komisija savu darbu beidz, pieņem gala ziņojumu un iesniedz to Saeimas prezidijam.

Te jāsaprot, ka šis bija izmeklēšanas process par izmeklēšanas procesu. Ziņojums ir atbilstošs tam, kādi bija komisijai piešķirtie, pieejamie starta materiāli izmeklēšanas sākumā. Citiem vārdiem, tie bija vāji. Kļuva skaidrs, ka KNAB izmeklēšanas darbā netika pilnā mērā pielietots Operatīvās darbības likums, tā iespējas. Tā arī ir atbilde uz jautājumiem par to, kāpēc komisijas darba rezultāts nespēj 100% apmierināt sabiedrības gaidas - atrast vainīgos un sodīt. Diemžēl šis aspekts atkal tiek pavērsts pret mani, pret partiju, pret komisijas darbu, lai gan mēs patiesībā izdarījām maksimumu, ko pie šiem ierobežotiem apstākļiem būtu varēts izdarīt. Te jāsaprot arī kāds cits aspekts, kurš ir bīstamāks par konkrēto «oligarhu lietu». Proti - mūsu valstī ir spēkā tāda sistēma jeb kārtība, kura paredz, ka valstī, kur ir vājš politiskais spēks, valsts pārvaldību, proti, ietekmi uz to, nodrošina spēcīga tiesībsargājošo iestāžu kontrole. Proti, ja tiesībsargājošā iestāde vai tās atsevišķi darbinieki (atkal - savu privāto ambīciju, egoisma vai mantkārības vadīti), iespējams, no tiem pašiem oligarhiem ir pilnvaroti ierobežot Parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu, kas pēc būtības ir valsts politiskā spēka, likumdevēju instruments, tad par kādu tiesisku valsti un tiesisku darbību ir runa?

Man šķiet, ka jebkuram saprātīgam cilvēkam ir skaidrs, ka, ja man, Ingunai, strādājot par valsts kontrolieri, ir bijusi pielaide valsts noslēpumam, bet pēkšņi, izskanot bažām ar mediju starpniecību par manu it kā bīstamību valstij, un bez jebkādiem oficiāliem pierādījumiem man no tiesībsargājošas iestādes pielaide valsts noslēpumam komisijas darbības laikā netiek dota, tad mūsu valstī kaut kas tomēr nav īsti kārtībā. Uzsveru, ka priekš manis personīgi tas ir viens no rādītajiem, ko traktēt kā valsts nozagšanas tiešāko pierādījumu. Tas viss vedina domāt, cik gan daudz lietu tieši šādi ir atrisinātas par labu ieinteresētajai vai ieinteresētajām pusēm? Turklāt tas, kas šobrīd notiek ap mani un par mani publiskajā telpā, visas šīs melu ķengas, nav nekas cits kā šīs sistēmas pašsaglabāšanās sirēna, signalizācija. Tā izpaužas bailes par to, ko es būtu varējusi atklāt.

Tas, ko es vienmēr lieku pirmajā vietā, ir valsts prestižs. Un valsts prestiža vārdā ir svarīgi parādīt, ka dzīvojam tiesiskā valstī, saprast to, kā tiesībsargājošām institūcijām trūkst, lai nodrošinātu tiesiskumu valstī. Lai varam paļauties, ka tiesībsargājošās institūcijas Latvijā netiek lietotas kaut kādu politisku interešu apmierināšanai.

Man ir savi ticības ideāli un esmu dziļi pārliecināta, ka dzīvē nekas nenotiek tāpat vien. Es šajā komisijas darbā iegūto pieredzi vērtēju augstu un izsaku pateicību visiem tiem, kas gādāja par manu iecelšanu, vispirms komisijas sastāvā, pēc tam komisijas vadītājas amatā. Paldies visiem tiem no Saeimas pozīcijas un opozīcijas, kas mani atbalstīja, un arī tiem, kas neatbalsta joprojām. Domāju, ka šī izmeklēšana dod vairāk, nekā tas pirmajā mirklī šķiet, nekā tas šobrīd tiek atspoguļots masu medijos. Iemesls gluži vienkāršs - mums, latviešiem, ir apnikuši pašu kangari.

- Vai gala ziņojums atklāj faktisko valsts sagrābšanas problēmas nozīmību?

Pilnu interviju lasiet šīsdienas NRA.