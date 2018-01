Zināms, kas strādās Nacionālās drošības komisijā Āboltiņas vietā

"Vienotības" Saeimas frakcija darbam parlamenta Nacionālās drošības komisijā virzīs Inesi Lībiņu-Egneri, žurnālistiem sacīja frakcijas vadītājs Hosams Abu Meri.

Līdzšinējā komisijas vadītāja Solvita Āboltiņa noliks deputātes mandātu un pametīs politiku.

Abu Meri nešaubās par koalīcijas partneru atbalstu, lai Lībiņu-Egneri ievēlētu komisijas priekšsēdētājas amatā. Viņš arī neprognozē sarežģījumus komisijas priekšsēdētāja apstiprināšanā.

Kā ziņots, uz Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja amatu varētu kandidēt ne tikai Lībiņa-Egnere, bet arī opozīcijas politiķis Jānis Ruks (LRA).

Nacionālās drošības komisijā strādā pa vienam pārstāvim no katras Saeimas frakcijas, tātad tajā ir seši deputāti - trīs koalīcijas un trīs opozīcijas parlamentārieši. Deputātam Jānim Tutinam (S) gan ir atteikta pielaide valsts noslēpumam, tāpēc viņš plāno skaidrot, vai varēs piedalīties balsojumā. Līdz Tutins to noskaidros viņš neplāno komentēt, kuru no kandidātiem varētu atbalstīt.

Kā aģentūrai LETA skaidroja Saeimā, Nacionālā drošības komisija varētu pārvēlēt tās priekšsēdētāju atklātajā daļā. Ja deputātu balsis sadalītos trīs pret trīs, tad komisijas priekšsēdētājs nebūtu ievēlēts.