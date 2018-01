Diskusija: Ja Saeimā būs cilvēki, kurus ietekmē pūlis, Latvijā būs bail dzīvot

Divdesmit sestajā janvārī Latvijas Universitātē notiks Tiesību zinātņu pētniecības institūta rīkota konference Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā.

Otrajā (sk. pirmo NRA 13.12.2017.) Neatkarīgās diskusijā par šo tēmu piedalās Saeimas deputāte, juriste, bijusī Saeimas priekšsēdētāja un bijusī tieslietu ministre Solvita ĀBOLTIŅA, Saeimas deputāts, tiesību zinātņu doktors un Latvijas Universitātes profesors Ringolds BALODIS, jurists, bijušais iekšlietu ministrs Ziedonis ČEVERS un zvērināts advokāts, ilggadējs Saeimas juridiskā biroja darbinieks Edgars PASTARS. Pamatā viņi šoreiz vērtē politiķu un tiesu sistēmas darbinieku spēju komunicēt ar sabiedrību un medijiem.

Edgars Pastars: - Savā referātā, ko lasīšu konferencē, lielā mērā balstos ASV dibinātāju (A. Hamiltona, Dž. Medisona u.c.) vēstījumos par to, kā viņi saskatīja sabiedrības ietekmi uz politiķiem. Pirmām kārtām - varas dalīšanas princips paģēr, ka politiķiem ir jābūt pasargātiem no pārejošām tautas emocijām. Jābūt mehānismiem, kas politiķus pasargā no spiediena. Politiķiem tas vajadzīgs ne mazāk kā tiesnešiem.

Jo kas var būt politiķiem kaitīgāks, kā ļodzīties līdzi šīm pārejošām tautas emocijām, kā tādai smilgai vējā. Latvijā Satversmes 10. pantā pamatoti izdarīja grozījumus un noteica, ka Saeimu ievēl uz četriem gadiem, nevis trim, kā tas bija iepriekš. Tas uzlaboja politikas kvalitāti. Otra ļoti principiāla lieta jebkurā demokrātiskā valstī ir aizliegums atsaukt deputātu viņa pilnvaru laikā. Jeb - tā saucamā imperatīvā mandāta aizliegums. Mums tas ir nostiprināts Satversmes 14. pantā. Ar mazu nesen paredzētu izņēmumu, kas varbūt ir diezgan eksotisks pasaulē, bet nav tā, ka nav redzēts - vēlētāji, savācot desmito daļu vēlētāju parakstu, var rosināt Saeimas atlaišanu un atlaist Saeimu, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita. Bet - lai arī bieži dzirdam, ka liegums individuāli atņemt deputātam mandātu ir antidemokrātisma pazīme, patiesībā tas liegtu deputātiem spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus un pretoties pārejošām tautas emocijām.

Protams, vēl ir Satversmes tiesa un tiesu vara kopumā. Tās ir institūcijas, kuras gadījumos, kad politiķiem gadās pārāk ietekmēties no sabiedrības viedokļa, palīdz novērst kļūdas likumdošanas procesā. Piemēram, iedzīvotāji kādā pašvaldībā neļauj būvēt cūku fermu, un Satversmes tiesai ir jāpasaka - piedodiet, iedzīvotāju viedoklis tomēr nav izšķirošs, jābūt pamatojumam. Man liekas svarīgi, lai tiesnešiem galvas netiek mazgātas ar to pašu šampūnu, kas ir medijos, un viņi top neitrālāki. Politiķu atkarība no sabiedriskā viedokļa ir lielāka, jo viņiem atšķirībā no tiesnešiem ik pa brīdim jāiet uz vēlēšanām.

Mani novērojumi fiksē divus faktorus, kad sabiedriskā viedokļa ietekme uz politiku ir visnegatīvākā. Pirmais - bailīgi politiķi, kuri paši nezina, kāpēc viņi iekļuvuši Saeimā, kas ir viņu īstais vēlētājs un kāpēc viņi ir ievēlēti. Politiķi domā tikai par to, kā sagaidīt nākamās vēlēšanas, kā tās sekmīgi pārdzīvot. Tiem nav savas stājas, viņi nav līderi, viņi ir pasažieri. Tā ir tā daļa, kura nespēj pacelties pāri karstajai ziņai un pieņemt lēmumu valsts interesēs.

Otrkārt - nekvalitatīva žurnālistika, kura, paķerot kādu vienu aspektu, uztaisa no tā tādu sabiedrisku fonu, kā rezultātā politiķi jūtas spiesti rīkoties tā vai citādi… Un viņiem pārmet, ja viņi nerīkojas. It kā neaizskarami pēdējā laikā kļuvuši tādi temati kā azartspēles, nebanku kreditētāji, atbalsts atjaunojamajai enerģētikai, viendzimuma attiecības, kur politiķiem grūti pozicionēties pat tad, ja to vajadzētu darīt.

Ringolds Balodis: - Teic, ka tiesai vispār nevajadzētu iespaidoties no sabiedriskā viedokļa. Jo būtībā tiesas pamatu pamats ir likuma burts un pierādījumi, kas tai jāvērtē un jāgūst visas atbildes. Ar likumdevēju ir citādāk - lai gan, no vienas puses, politiķiem ir jāieklausās tautas balsī, tiem (kā teica Edgars) jāspēj norobežoties no tāda sabiedriskā viedokļa, kas ir emocionāls vai mediju uzkonstruēts. Saeimā nokļūstot, sapratu, cik liela nozīme ir mediju varai pār politiķiem. Bieži vien deputāti cenšas apsteigt cits citu ar spilgtiem izteikumiem, cenšas uzminēt, kādu viedokli no viņiem vēlas dzirdēt žurnālists. Visā šajā velna karuselī pazūd atbildība, personīgais politiķa ieskats par lietām un ir tikai mistisks sabiedriskais viedoklis, kuram politiķis cenšas sekot, jo, ja viņš tam nesekos, viņu nepārvēlēs.

Bet - kā lai nošķir nosacīti korumpēto, angažēto mediju spiedienu no īstenības? Savulaik, 1873. gadā, Marks Tvens Hartfordas pilsētas žurnālistu klubiņā savā runā pārmeta žurnālistiem, ka tie uzurpē sabiedrības viedokli, piesavinoties tiesības uz nācijas viedokli. Respektīvi, viedoklis, ko uzraksta žurnālists, pēc nokļūšanas publiskā telpā kļūst par absolūto patiesību. Spēcīgi teikts. Vai ne? Lai arī sacīts pirms 144 gadiem. Mūsdienās to visu ietekmē arī digitālās tehnoloģijas. ASV prezidents Tramps tviteri izmanto vairāk nekā diplomātisko pastu.

Plašsaziņas līdzekļi, interneta portāli būtiski iespaido sabiedrības viedokli. Mēs te runājam par lietu, ko nevar ne īsti definēt, ne īsti noregulēt. Bet visiem skaidrs, ka ir sliktais spiediens un ir labais spiediens.

