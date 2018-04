Popgrupas "ABBA" dalībnieki pēc 35 gadus pārtraukuma atkal apvienojušies  

Leģendārās zviedru popgrupas ABBA dalībnieki piektdien paziņoja, ka 35 gadus pēc viņu pēdējā singla iznākšanas ir apvienojušies, lai ierakstītu divas jaunas dziesmas.

"Mums visiem četriem likās, ka pēc tam, kad ir pagājuši kādi 35 gadi, būtu jauki atkal apvienot spēkus un doties uz ierakstu studiju. Tā arī mēs izdarījām," teikts grupas dalībnieku kopīgajā paziņojumā.

Scanpix

Mūziķi ierakstījuši divas jaunas dziesmas. Vienas nosaukums ir "I Still Have Faith In You", bet otrai kompozīcijai nav nosaukuma.

Grupa izjuka 1982.gadā pēc vairāk nekā desmit gadu darbības, ko iezīmēja tādi hiti kā "Waterloo", "Dancing Queen", "Mamma Mia" un "Super Trouper".

"Bija tā, it kā laiks būtu apstājies, un mēs būtu bijuši prom vien nelielās brīvdienās. Tā bija ārkārtīgi priecīga pieredze," paziņojumā atzina leģendārā kvarteta dalībnieki.

Grupa, kas pārdevusi vairāk nekā 400 miljonus albumu, kopā uz skatuves nav muzicējuši kopš 1986.gada.

Decembrī īpašā BBC pārraidē "I Still Have Faith In You" izpildīs datorizēti avatari.

"Mēs esam sasnieguši zināmu vecumu, bet dziesmas ir jaunas. Un sajūta ir laba."