Kardašjana, Vests, Makartnijs un citas slavenības pieprasījuši stingrāku ieroču kontroli

Pols Makartnijs, Mailija Sairusa, Common, Ariana Grande, Dženifera Hadsone un citas izklaides industrijas zvaigznes sestdien piedalījās ASV rīkotajos mītiņos par stingrāku ieroču kontroli.

Dažas no šīm slavenībām mītiņos pastāstīja, kā tās personīgi skārusi bruņota vardarbība.

Dženifera Hadsone, kas izpildīja dziesmu "The Times They Are A Changin'" Vašingtonas gājienā "Par mūsu dzīvībām", pieminēja, ka viņas māte, brālis un septiņus gadus vecs radinieks 2008.gadā tika nošauti.

"Mēs visi esam kādu zaudējuši ... Mums visiem ir mērķis. Un ko mēs gribam? Mēs gribam pārmaiņas," teica Hadsone, aicinot pūli pievienoties dziesmai. Viņu atbalstīja kāda Vašingtonas kora dalībnieki un 14.februāra slaktiņā Floridas skolā izdzīvojušie.

Pols Makartnijs pastāstīja, ka viņu piedalīties mītiņā Ņujorkā pamudināja cita eksbītla Džona Lenona nāve. Lenons 1980.gadā tika nošauts Manhetenas rajonā Ņujorkā.

"Viens no maniem labākajiem draugiem tika nogalināts bruņotā vardarbībā, tieši tepat, tāpēc tas man ir svarīgi," Makartnijs paziņoja telekanālam CNN.

Starp Vašingtonas mītiņa dalībniekiem bija Džordžs Klūnijs ar sievu Amalu, Keita Kepšova un Stīvens Spīlbergs, kuri ar kopīgu viena miljona dolāru ziedojumu palīdzēja finansēt šos protestus.

Mītiņā Vašingtonā piedalījās arī Kima Kardašjana un Kanje Vests, Glena Klouza, Šēra, Džimijs Falons un Deniss Rodmens.

Common, Mailija Sairusa, Andra Deja, Viks Mensa, Demija Lovāto, Lins Manuels Miranda, Ben Plats un Ariana Grande uzstājās Vašingtonā, bet Rita Ora - Losandželosā.

"Šī dziesma ir veltīta Stefonam Klārkam, Desintijai Klementsai un visiem neapbruņotajiem melnajiem vīriešiem un sievietēm, ko nogalināja policijas ieroči," sacīja reperis Mensa pirms dziesmas "Now We Could Be Free" Izpildīšanas.

Grande bija piedzīvojusi citādu vardarbību, kad viņas koncertā Anglijas pilsētā Mančestrā pērn uzspridzinājās terorists pašnāvnieks Salmans Abedi, nogalinot 22 cilvēkus.