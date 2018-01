Facebook risinājums ''viltus ziņu'' apkarošanā? Ļaut lietotājiem izlemt, kuras ir ''uzticamas''  

Sociālā tīkla uzņēmums "Facebook" piektdien paziņoja par vēl vienu algoritmu lietotājiem rādāmo ziņu izvēlē, solot noteikt to prioritāti, pamatojoties uz aptaujām par to, cik "uzticības cienīgas" ir šīs ziņas.

Kompānija bloga paziņojumā un sociālajā tīklā ievietotā "Facebook" vadītāja Marka Cukerberga paziņojumā pavēstīja, ka tā aptaujā lietotājus par to, cik labi viņi pazīst ziņu avotus un cik ļoti tiem uzticas.

Šo aptauju dati ietekmēs to, ko "Facebook" lietotāji redzēs šajā sociālajā tīklā.

"Facebook" pagājušajā nedēļā paziņoja, ka mēģinās rādīt lietotājiem mazāk paziņojumu no izdevējiem, uzņēmumiem un slavenībām, bet vairāk - no viņu draugiem un tuviniekiem. Cukerbergs piektdien pavēstīja, ka šādas politikas dēļ ziņu īpatsvars lietotājiem redzamo paziņojumu plūsmā samazināsies no pašreizējiem 5% līdz 4%.

Izmaiņas tiek veiktas, "Facebook" mēģinot tikt galā ar viltus ziņām uz savas platformas un ar saturu, kas saistīts ar Krieviju un kura mērķis bijis ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanas 2016.gadā.