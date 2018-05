Laikraksts: Tramps šodien paziņos par izstāšanos no Irānas kodollīguma

ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņos par ASV izstāšanos no 2015.gadā noslēgtā Irānas kodollīguma, vēsta laikraksts "The New York Times".

Vašingtona arī atjaunos visas sankcijas, kas tika noņemtas kodollīguma ietvaros, kā arī noteiks Teherānai jaunus ekonomiskos ierobežojumus.

Tramps savus plānus izklāstījis telefonsarunā ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, raksta avīze.

AP/ SCANPIX

Līgumu bez ASV un Irānas parakstījušas arī Krievija, Ķīna, Vācija, Lielbritānija un Francija, kuras iepriekš apliecinājušas, ka vēlas līgumu saglabāt.

Eiropas Savienība (ES) otrdien sarunās ar Teherānu no jauna pauda atbalsta kodollīgumam ar Irānu.

Lielbritānijas, Vācijas un Francijas pārstāvji, kā arī augsta ranga ES amatpersona Briselē tikās ar Irānas ārlietu ministra vietnieku Abasu Aragči un "izmantoja šo iespēju, no jauna apliecinot savu atbalstu tam, lai visas puses turpina pilnā mērā un efektīvi īstenot šo vienošanos", teikts ES paziņojumā.

ES ir gatava ievērot vienošanos, "kamēr Irāna ievēro savas saistības", pēc sarunām apliecināja avots Vācijas Ārlietu ministrijā. Arī "nākamajās dažās dienās ir svarīgi uzturēt kontaktus ar visām pusēm, lai novērstu nekontrolētu eskalāciju," piebilda avots.

Irānas prezidents Hasans Ruhani pirmdien pavēstīja, ka Irāna varētu palikt ar kodollīgumā ar pasaules lielvarām, arī ja ASV no tā izstājas.