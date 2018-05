Nāve Indijā: Vissliktākā valsts, kurā būt par sievieti

Indijas Keralas štats ir atpūtnieku un ājurvēdas procedūru mīļotāju iecienīta vieta. Pludmales, āšrami, jogas skolotāji, tūristiem pielāgota infrastruktūra, viens no attīstītākajiem valsts štatiem. Ceļotāju ieskatā, arī drošākajiem.

Keralas štata Kovalamas pludmalē 14. martā pazuda Īrijā dzīvojošā Līga Skromane. Par to pavēstīja viņas māsa Ilze Skromane, viņa meklēja māsu, sociālajos tīklos stāstīja par Indijas policistu attieksmi, raksturojot to kā relaksētu. Policisti pazudušo nesāka meklēt uzreiz. 20. aprīlī netālu no L. Skromanes pazušanas vietas Keralas štatā tika atrastas cilvēka mirstīgās atliekas, un I. Skromane atpazina savu māsu. Šajā laikā dažādu valstu medijos ir publicētas visdažādākās versijas par to, kas notika. Vai varēja būt noticis. Katra informācijas vai iedomātā informācijas kripata tika paķerta un veidoti varianti.

«Respektējot ģimenes lūgumu pēc privātuma, ĀM nesniegs komentārus par iespējamiem nāves cēloņiem vai apstākļiem un citām detaļām, kamēr nav zināmi ekspertīžu slēdzieni. Tāpat ĀM lūdz atturēties no nepārbaudītu ziņu publicēšanas (tajā skaitā pārpublicējot nepārbaudītas ziņas no Indijas medijiem),» teikts Latvijas Ārlietu ministrijas (ĀM) atbildē Neatkarīgajai.

Saziņa bija nepārtraukta

Abas sievietes ir Latvijas pilsones, tāpēc L. Skromanes meklēšanā un palīdzības sniegšanā I. Skromanei iesaistījās Latvijas ĀM. ĀM galvenais uzdevums bija panākt, ka par personas meklēšanu tieši atbildīgās Indijas iestādes savus pienākumus veic raiti. Tādēļ tika uzrunātas visas iesaistītās Indijas iestādes - gan galvaspilsētā Indijas ĀM, gan valsts dienvidos. Lielu atbalstu sniedza Latvijas goda konsuls, kura konsulārajā apgabalā iekļaujas Kerala un Tamilnadu. Visu laiku ĀM uzturējusi pastāvīgu saziņu ar L. Skromanes ģimeni - gan māsu un dzīvesbiedru, gan Latvijā dzīvojošo ģimeni, lai nodrošinātu lielāku Indijas iestāžu uzmanību konkrētajam gadījumam. Tāpat Latvijas vēstniecība Ņūdeli un ĀM Rīgā uzrunāja citas ES dalībvalstis par viņu pieredzi pazudušu personu meklēšanā, un, piemēram, Latvijas vēstnieks Stokholmā vērsās pie Indijas vēstnieces ar lūgumu sniegt atbalstu meklēšanā.

Ministrijas neredzamais darbs

Kāda bija ĀM loma - tas, ko plašāka sabiedrība nezina un neredz - L. Skromanes meklēšanā? ĀM sagatavoja un nosūtīja divas vēstniecības Ņūdeli notas Indijas Ārlietu ministrijai ar informāciju par pazudušo Latvijas pilsoni un lūgumu Indijas varas iestādēm sniegt visu iespējamo atbalstu pilsones meklēšanā. Jo sevišķi aktuāls šis Indijas ĀM atbalsts kļuva, kad tika saņemti signāli, ka Līga redzēta gan Ņūdeli, gan citos Indijas štatos un meklēšanas apgabals būtu jāpaplašina. Šie signāli gan izrādījās neīsti, situāciju izklāsta Latvijas ĀM.

Pateicoties Latvijas goda konsulam Čenajā Narajānasvami Ramačandrānam, tika nozīmēta izmeklēšanas grupa (Indijas policija to izdarīja vairākas nedēļas pēc pazušanas), noteikta naudas balva. Tiek vēstīts, ka Keralas štata policijas priekšnieks izsludinājis 2000 Indijas rūpiju (25 eiro) atlīdzību par informāciju, kas varētu palīdzēt atrast pazudušo. Goda konsuls izsūtīja vēstuli un vēstniecības pārsūtītās L. Skromanes fotogrāfijas un informatīvo apkopojumu Keralas policijas priekšniekam ar lūgumu izplatīt visiem štata policijas iecirkņiem. Tāpat goda konsuls izsūtīja vēstules Tamilnadu policijas priekšniekam un štata valdības vadītājam ar lūgumu uzsākt pazudušās pilsones meklēšanu, kā arī regulāri sazinājās arī ar māsu Ilzi, vietējām varas iestādēm u.c. iesaistītajām personām, par ko ĀM izsaka viņam pateicību. Jāpaskaidro, ka goda konsuls var būt arī ārzemju pilsonis ar labu reputāciju un viņš nav Latvijas ĀM darbinieks vai ierēdnis.

Skromanes meklēšana bija vēstniecības prioritāte Indijā. Vēstniecība vairākkārt apzināja ES un citu valstu konsulārās amatpersonas par praksi un pieredzi līdzīgu situāciju risināšanā, kā arī konsultējās ar ES delegāciju Ņūdeli par efektīvākajām iespējām pazudušas personas meklēšanā Indijā. Informācija par pazudušo L. Skromani tika ievietota Starptautiskās Kriminālpolicijas organizācijas Interpol pazudušo personu sarakstā. Starp citu, informācija par L. Skromani tur bija atrodama vēl vakar.

Vēstniecība sniedza atbalstu I. Skromanei māsas mirstīgo atlieku repatriācijas formalitāšu kārtošanā. Ziņu aģentūra LETA informē, ka L. Skromane tikusi kremēta un pelnus pārvedīs uz Latviju.

Aicinājums sievietēm uzmanīties

Eiropā Indija tiek asociēta ne tikai ar garīgiem meklējumiem, bet arī ar vardarbību pret sievietēm. Uz to norādījis arī Eiropas Parlaments savā 2013. gada 17. janvāra rezolūcijā: saskaņā ar Indijas Noziegumu reģistrēšanas biroja datiem, 2011. gadā tika reģistrēti vairāk nekā 24 000 izvarošanas gadījumu; Deli 2012. gadā tika ziņots par 635 izvarošanas gadījumiem, bet sods tika piespriests tikai vienā gadījumā; Thomson Reuters Foundation veiktajā pētījumā noskaidrojās, ka no G20 valstīm Indija ir vissliktākā valsts, kurā būt par sievieti; saskaņā ar Amnesty International datiem, ik pēc 21 minūtes Indijā tiek ziņots par izvarošanu, bet par daudziem izvarošanas gadījumiem netiek ziņots u.tml. Latvijas ĀM norāda, ka Indija nav to valstu vidū, no kuru apmeklēšanas ĀM iesaka izvairīties (iesaka divreiz padomāt, bet lēmums tomēr ir personas pašas izvēle, kā to paredz Satversme). Ministrija norāda uz kultūru atšķirībām - Latvijas iedzīvotājiem Indija tomēr ir tāla, svešāda zeme ar citu sabiedrības mentalitāti.

Mediji jau vairākkārt ziņojuši par Indijā notikušiem uzbrukumiem Rietumu sievietēm (pēdējo gadu informācija medijos - grupā izvarotas Dānijas, Šveices, ASV pilsones), tāpēc sievietes tiek aicinātas izvērtēt nepieciešamību Indijā ceļot vienatnē un respektēt vietējās tradīcijas un apģērba kultūru.