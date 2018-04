Ziemeļkoreja pavisam drīz plāno slēgt kodolizmēģinājumu poligonu[papildināts]

Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns, piektdien tiekoties ar Dienvidkorejas prezidentu Munu Džēinu, pavēstījis, ka viņš plāno maijā slēgt savas valsts kodolizmēģinājumu poligonu, svētdien paziņojis Muna birojs.

"Kims samita laikā sacīja, ... ka viņš maijā īstenos kodolizmēģinājumu poligona slēgšanu," žurnālistiem paziņoja Dienvidkorejas prezidenta preses sekretārs.

Kims arī apsolīja uzaicināt Dienvidkorejas un ASV ekspertus un žurnālistus novērot šo slēgšanas procesu, lai parādītu to starptautiskajai sabiedrībai.

Kims arī pauda optimismu par gaidāmo tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un sacīja, ka Tramps uzzinās, ka Ziemeļkorejas līderis "nav tāds cilvēks", kurš raidītu ballistiskās raķetes uz ASV.

Samita noslēgumā Kims un Muns paziņoja, ka viņu mērķis ir panākt Korejas pussalas pilnīgu atbrīvošanu no kodolieročiem. Taču nekas netika teikts par laika posmu, kādā šis mērķis būtu sasniedzams, un mehānismiem, kā to pārbaudīt. Netika arī skaidri definēts, kas tiek saprasts ar "Korejas pussalas pilnīgu atbrīvošanu no kodolieročiem".

REUTERS/ SCANPIX

Ziemeļkoreja ir gadiem ilgi lietojusi "denukleārizācijas" jēdzienu, saprotot to krasi atšķirīgi nekā ASV. Gadiem ilgi Ziemeļkoreja ir solījusi turpināt attīstīt kodolieročus, ja vien ASV neizvedīs savus karavīrus no Korejas pussalas un nepārstās aizsargāt Dienvidkoreju un Japānu ar savu "kodollietussargu". Daudzi eksperti šaubās, vai Ziemeļkoreja jebkad būs gatava pilnībā atteikties no saviem kodolieročiem, ja uzskata tos par savu vienīgo garantiju izdzīvošanai.

Taču citi eksperti pieļauj, ka Kima paziņojumi, kas krasi atšķiras no viņa agrākajiem solījumiem paplašināt Ziemeļkorejas kodolarsenālu, ir pamats piesardzīgam optimismam.

Ziemeļkoreja šomēnes paziņoja, ka aptur savu kodolizmēģinājumu un starpkontinentālo raķešu izmēģinājumu programmu.

Ķīnas ģeologi savukārt secinājuši, ka kalns virs Ziemeļkorejas galvenā kodolizmēģinājumu poligona ir sagruvis šo sprādzienu ietekmē, padarot poligonu nedrošu turpmākiem izmēģinājumiem, un Ziemeļkoreja, iespējams, tādēļ paziņojusi par kodolizmēģinājumu un starpkontinentālo raķešu izmēģinājumu programmas apturēšanu.

Kims, sarunā ar Munu, noraidīja, ka Ziemeļkoreja ar saviem solījumiem tikai atsakās no bojātiem objektiem, kas vairs nav izmantojami. Kims apgalvoja, ka kodolizmēģinājumu poligonā ir divi jauni tuneļi, kas ir lielāki par iepriekšējiem izmēģinājumu tuneļiem.

Kims paziņoja, ka Ziemeļkoreja arī plāno pielāgot savu laika zonu Dienvidkorejas laika zonai. Ziemeļkoreja 2015.gadā ieviesa savu "Phenjanas laiku", kas par pusstundu atpaliek no Seulas laika.