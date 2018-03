Britu izlūks: Putina padomnieku Vašingtonā nogalināja Krievijas drošībnieki

Bijušo Krievijas prezidenta Vladimira Putina padomnieku mediju jautājumos Mihailu Ļesinu 2015.gadā Vašingtonā piekāva līdz nāvei Krievijas valsts drošības dienesta aģenti, kurus bija nolīdzis Putinam tuvs oligarhs, teikts bijušā britu izlūka Kristofera Stīla slepenā ziņojumā, par kuru otrdien vēstīja interneta izdevums www.buzzfeed.com.

Bijušais britu izlūkdienesta MI-6 aģents Stīls ir autors arī ziņojumam par ASV prezidenta Donalda Trampa finanšu darījumiem ar Krievijas pilsoņiem.

Četri ziņu avoti, kas izlasījuši slepeno ziņojumu par Ļesina nāvi vai vismaz daļu no tā, apliecināja, ka to uzrakstījis Stīls. Šo ziņojumu saņēma ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB), kad FIB palīdzēja Vašingtonas policijai izmeklēt Ļesina nāvi, un tas ir tiešā pretrunā ASV valdības oficiālam konstatējumam, ka Ļesina nāve bijusi nelaimes gadījums.

FIB preses sekretārs Endrū Eimss atteicās apstiprināt vai noliegt šī ziņojuma eksistenci un nekomentēja ziņu par to. Stīla biznesa partneris Kriss Berouzs atteicās sniegt komentārus Stīla vai viņu kompānijas "Orbis Business Intelligence" vārdā.

Jaunās ziņas ir nākušas klajā laikā, kad attiecības starp Krieviju un Rietumvalstīm ir saasinājušās pēc bijušā Krievijas izlūka Sergeja Skripaļa un viņa meitas saindēšanas ar nervus paralizējošu vielu Lielbritānijas Solsberi pilsētā. ES un ASV ir vienisprātis, ka uzbrukumu Skripaļam Lielbritānijā, visticamāk, sarīkojusi Krievijas valsts.

Buzzfeed arī atklāja citas jaunas detaļas par Ļesinu, tostarp to, ka viņš miris dienu pirms paredzētas tikšanās ar ASV Tieslietu ministrijas ierēdņiem, kuri plānojuši iztaujāt Ļesinu par viņa dibinātā Kremļa propagandas telekanāla RT ("Russia Today") lietām.

Stīla ziņojumā teikts, ka Ļesinu līdz nāvei piekāvuši bandīti, kuri darbojušies Putinam tuva oligarha uzdevumā. Viņiem bijis norādīts piekaut Ļesinu, nevis viņu nogalināt, tomēr viņi pārcentušies.

Trīs no ziņu avotiem, kas iepazinušies ar Stīla ziņojumu, sacīja, ka šie bandīti tajā raksturoti kā Krievijas valsts drošības dienesta aģenti, kas piepelnījušies pie oligarha.

Par to, ka Ļesinu līdz nāvei piekāvuši oligarha nolīgti bandīti, FIB bija paziņojuši vēl trīs cilvēki neatkarīgi no Stīla.

Ļesina līķis 2015.gada 5.novembrī tika atrasts Vašingtonas viesnīcas "Doyle Dupont Circle Hotel" istabā. Toreiz Krievijas mediji, atsaucoties uz Ļesina radiniekiem, ziņoja, ka viņu esot piemeklējusi sirdslēkme.

Līķa sekcijā gan tika konstatēts, ka nāves cēlonis bija trula priekšmeta izraisīta galvas trauma un nāves iestāšanos veicināja arī ar truliem priekšmetiem radīti kakla, rumpja, roku un kāju ievainojumi.

Pēc 11 mēnešus ilgas izmeklēšanas ASV federālais prokurors 2016.gada beigās paziņoja, ka Ļesins nomiris vienatnē viesnīcas istabā “pēc vairākas dienas ilguša pārmērīga alkohola patēriņa”, kura dēļ viņš vairākas reizes dzērumā nokritis.

Viņa nāve tika atzīta par “nelaimes gadījumu,” tiesu mediķis pievienoja alkohola intoksikāciju kā nāvi veicinošu cēloni, un prokuratūra lietu izbeidza.

Ļesins no 1999.gada līdz 2004.gadam bija Krievijas preses, televīzijas un radio ministrs, un viņam bija viena no galvenajām lomām neatkarīgo mediju sagraušanā un valsts monopola uzspiešanā televīzijai. Tolaik Putina valdīšanas ēras sākumā par simbolu mediju brīvības ierobežošanai kļuva Krievijas televīzijas flagmaņa NTV iznīcināšana. Ļesins arī bija viens no RT izveides iniciatoriem.

2013.gadā Ļesins kļuva par valsts kontrolētā mediju giganta "Gazprom-Media" vadītāju. 2014.gada oktobrī viņš sarīkoja skandālu, neveiksmīgi cenšoties atlaist radiostacijas "Eho Moskvi" galveno redaktoru Alekseju Venediktovu, taču pēc pāris mēnešiem "ģimenes iemeslu dēļ" pats pameta amatu.