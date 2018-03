Skumjas ziņas! Miris atrasts jaunietis, kuru meklēja gan Lietuvā, gan Latvijā  

Jau iepriekš ziņojām, ka Lietuvā pazudis 17 gadus vecs Lietuvas pilsonis Daniils Aleksanders Demiaškins Ignasio (Daniil Aleksander Demiaškin Ignacio). No tuvinieku ir zināms, ka jaunietis, naktī uz 2018.gada 10.janvāri, laikā starp vieniem naktī un septiņiem no rīta, izgāja no savas mājas Klaipēdā un neatgriezās.

20.martā puisis tika atrasts Klaipēdā, Danes upē, 3 metru attālumā no krasta. Tieši tajā pat vietā, kur upe ietek līcī. Diemžēl puisis tika atrasts bez dzīvības pazīmēm.

Puiša ķermeni pamanīja kāda sieviete, kas gāja garām, un pasauca makšķerniekus, kuri izsauca policiju. Policijai un glābējiem radās aizdomas, ka atrastais mirušais cilvēks ir tas pats 10.janvārī neskaidros apstākļos pazudušais skolnieks.

Uz notikuma vietu tika izsūtīti Klaipēdas pārvaldes ugunsdzēsības un glābēju ūdenslīdēju ekipāža un policijas patruļas mašīna. Noskaidrojot, ka ūdenī atrodas vīrieša ķermenis, policija izsauca tiesu medicīnas ekspertus.

"Iespējams, ka viņa ķermenis jau ilgstošu laiku atradās ūdenī," raksta Lietuvas mediji. Eksperti pagaidām nav devuši savu slēdzienu, vai puiša nāve ir bijusi vardarbīga. Kā paskaidroja puiša māte, nāves iemeslus noskaidros pēcnāves ekspertīze un turpmākā izmeklēšana, vēsta bezvēsts.lv