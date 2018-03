CIP eksdirektors pieļauj, ka Krievijai varētu būt kompromāts par Trampu

Krievijas rīcībā varētu būt kompromitējoša informācija par ASV prezidentu Donaldu Trampu, laikraksts "The New York Times" ceturtdien citē bijuša Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktora Džona Brenana teikto.

Atbildot uz jautājumu, vai Tramps baidās no Krievijas prezidenta Vladimira Putina, Brenans pieļāva, ka Krievijas pusei varētu būt "kaut kas personīgi par viņu".

"Krieviem, es uzskatu, bija liela pieredze darbā ar Trampu, un viņam varētu būt kas tāds, ko viņi varētu atmaskot," piebilda Brenans.

2016.gadā, kad Brenans vadīja CIP, parādījās dosjē, kurā bija minēts, ka krieviem ir kompromāts par Trampu.

Laikraksts tagad norāda - ja ASV ir kādas pašreizējās vai bijušās amatpersonas, kas zina, cik lielā mērā informācija šajā dosjē ir ticama, tad Brenans ir viens no viņiem.

Brenana viedoklis laikrakstā parādījies dienu pēc tam, kad Tramps pretēji padomnieku ieteikumiem apsveica Putinu ar pārvēlēšanu Krievijas prezidenta amatā.

Šis notikums no jauna pievērsis uzmanību Trampa attiecībām ar Krieviju, norāda "The New York Times".

Brenans ir pazīstams kā nesaudzīgs Trampa kritiķis.

17.martā atbildot uz Trampa izteikumiem par labu Federālā Izmeklēšanas biroja direktora vietnieka Endrū Makeiba aiziešanai no amata, Brenans savā lappusē tviterī ierakstīja: "Kad pilnā apjomā kļūs zināma jūsu pērkamība, morālā izvirtība un politiskā korupcija, jūs ieņemsiet savu likumīgo vietu vēstures mēslainē. Jūs varat padarīt Makeibu par grēkāzi, bet Ameriku jums neizdosies sagraut. Amerika jūs uzvarēs."