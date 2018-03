Kosmosā nosūta futbolbumbu, kas paredzēta Pasaules kausa finālturnīram  

Trešdienas vakarā no Baikonuras kosmodroma Kazahstānā uz Starptautisko kosmosa staciju (SKS) startējis Krievijas kosmosa kuģis "Sojuz" ar diviem ASV astronautiem un Krievijas kosmonautu, kā arī futbola bumbu, kuru paredzēts izmantot šovasar Krievijā plānotajā Pasaules kausa finālturnīrā futbolā.

Plānots, ka amerikāņu astronauti Rikijs Arnolds un Drū Foistels un krievu kosmonauts Oļegs Artjomovs sasniegs SKS divu dienu laikā.

Viņi pievienosies pašreizējai SKS apkalpei - Antonam Škapļerovam no Krievijas, Skotam Tinglam no ASV un Norisigem Kanai no Japānas.

Tiek plānots, ka Škapļerovs nogādās futbola bumbu atkaļ, atgriežoties uz Zemes pēc misijas pabeigšanas pirms Pasaules kausa finālturnīra futbolā, kas norisināsies Krievijā no 14.jūnija līdz 15.jūlijam.