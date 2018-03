Filipīnās aizā iegāžas autobuss; 19 bojāgājušie

Filipīnās uz dienvidiem no Manilas otrdienas vakarā iegāzās aizā pasažieru autobuss, kura katastrofā gāja bojā 19 cilvēki un tika ievainoti 17, trešdien paziņoja policija. Katastrofa notika Rietummindoro provinces Sablajanas pilsētā, kad autobuss brauca lejup pa slīpu ceļa posmu. Sākotnējā policijas ziņojumā bija teikts, ka autobuss ietriecies tilta margās pirms iegāšanās aizā. Autobusa šoferis var būt zaudējis kontroli pār spēkratu kādas mehāniskas problēmas dēļ, sacīja policijas izmeklētājs Aleksiss Go. Autobusa šoferis ir starp bojāgājušajiem. Daļa no līkumainā ceļa, kur notika avārija, bija remontā, sacīja policists Jans Viljanosa. Filipīnās daudz cilvēku iet bojā ceļu satiksmes negadījumos satiksmes noteikumu neievērošanas, automašīnu slikta tehniskā stāvokļa, ceļazīmju un ceļu nožogojumu trūkuma dēļ.