Krievija apliecina raķešu izvietošanu Kaļiņingradas apgabalā

Krievijas Valsts domes Aizsardzības komitejas vadītājs Vladimirs Šamanovs pirmdien apliecinājis informāciju, ka Kaļiņingradas apgabalā izvietoti raķešu kompleksi "Iskander", par ko iepriekš paziņoja Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite un aizsardzības ministrs Raimunds Karoblis.

Uz aģentūras "Interfax" jautājumu, vai ziņas par "Iskander" dislocēšanu atbilst patiesībai, Šamanovs atbildējis: "Nu, esam izvietojuši - un ko nu?".

Janvāra nogalē Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka Kaļiņingradas apgabalā izveidota infrastruktūra raķešu kompleksu "Iskander" izvietošanai. Atzīmēts, ka 2018.gadā kompleksus "Iskander-M" saņems 152.gvardes raķešu brigāde Čerņahovskā. Iepriekš šai reģionā jau tika izvietotas Krievijas pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas "S-400", kā arī krasta pretkuģu raķešu kompleksi "Bastion" un "Bal", kas Krievijai dod iespēju iznīcināt mērķus gandrīz visā Baltijas jūras akvatorijā.

Pēc Šamanova teiktā, raķešu kompleksi "Iskander" Kaļiņingradas apgabalā ir Maskavas atbildes reakcija uz militāro objektu izvietošanu kaimiņu teritorijās. Vaicāts, vai reģiona valstīm jābaidās no "Iskander" izvietošanas, Valsts domes Aizsardzības komitejas vadītājs atbildējis: "Tām jābaidās no visa, jo izvietotā ārvalstu infrastruktūra automātiski nonāk to mērķu sarakstā, kas iznīcināmi ar pirmajiem triecieniem."

Scanpix

Kā ziņots, Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite un aizsardzības ministrs pavēstījuši, ka Krievija pirmdien Kaļiņingradas apgabalā izvieto raķetes "Iskander", kas spēj nest kodollādiņus, turklāt šoreiz gatavojas dislocēt tās uz pastāvīgu palikšanu.

Kā norādījis Karoblis, iepriekš Krievija šos operatīvi taktiskos raķešu kompleksus Kaļiņingradas apgabalā dislocēja tikai uz mācību laiku, bet "šai reizē situācija ir citāda - tā ir pastāvīga dislokācija ar visu nepieciešamo infrastruktūru". Pēc viņa teiktā, bija paredzēts, ka plkst.12 raķešu kompleksi tiks izkrauti Kaļiņingradas ostā.

Lietuvas izlūkdienesti iepriekš norādījuši, ka "Iskander" dislocēšana Kaļiņingradas apgabalā ir potenciāli bīstama galvenokārt tādēļ, ka tos var izmantot, lai kavētu NATO sabiedroto darbību reģionā. Savukārt izmantot šīs raķetes mērķu iznīcināšanai Lietuvas teritorijā faktiski nav vajadzības, jo tam pietiktu ar jau esošo potenciālu.

Ballistisko raķešu sistēma "Iskander", kas iekļauta Krievijas armijas bruņojumā kopš 2006.gada, ir paredzēta stratēģiski svarīgu objektu iznīcināšanai, un tās darbības rādiuss ir no 50 līdz 500 kilometriem, bet pēc dažiem datiem - līdz 700 kilometriem.