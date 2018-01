Opra Vinfrija varētu kandidēt uz ASV prezidenta amatu

Populārās ASV televīzijas raidījumu vadītājas, mediju magnātes un miljardieres Opras Vinfrijas runa "Zelta globusos" pirmdien Savienoto Valstu sabiedrībā, medijos un sociālajos tīklos izraisījusi aktīvus minējumus par viņas iespējamo kandidēšanu uz ASV prezidenta amatu 2020.gadā.

ASV prezidents Donalds Tramps "priecātos par izaicinājumu, vai tā būtu Opra Vinfrija vai kāds cits", vaicāts par ažiotāžu ap Vinfrijas iespējamo kandidēšanu, žurnālistiem Trampa lidmašīnā sacīja viņa pārstāvis sakariem ar presi Hogans Gidlijs.

Telekanāls CNN, atsaucoties uz diviem anonīmiem Vinfrijas "tuviem draugiem", vēstīja, ka viņa "aktīvi domājot" par kandidēšanu uz prezidenta amatu.

Vinfrijas dzīvesbiedrs Stedmens Greiems pieļāvis, ka viņu būtu iespējams pārliecināt. "Tas ir atkarīgs no tautas," avīze "The Los Angeles Times" citē Greiema teikto. "Viņa pavisam noteikti to darītu."

"Viņa šovakar palaida raķeti. Es gribu, lai viņa kandidē uz prezidenta amatu," aktrise Merila Strīpa atzina avīzei "The Washington Post". "Man nešķiet, ka viņai bija nodoms [paziņot par kandidēšanu]. Bet tagad viņai nav izvēles."

"Es to pārdomāju un nonācu pie secinājuma, ka Opras lieta nav tik traka," tviterī atzina bijušais eksprezidenta Baraka Obamas vecākais padomnieks Dens Pfeifers.

Konservatīvais žurnālists un bijušais telekanāla "Fox News" raidījumu vadītājs Bils O'Reilijs, kurš bija viens no pirmajiem Trampa kandidatūras atbalstītājiem, slavēja Vinfriju kā teicamu kandidāti.

"Viņa visticamāk būs atšķirīga no Trampa pārspīlētā patosa un tiks uztverta kā pozitīva un saprātīga," izdevumā "The Hill" skaidroja O'Reilijs.

Pērn septembrī Vinfrija tviterī bija ievietojusi avīzes "New York Post" rakstu, kurā viņa bija minēta kā demokrātu labākā cerība 2020.gada vēlēšanām.

"Paldies par jūsu uzticības balsojumu," viņa rakstīja. "Tu esi zvaigzne," norādīja laikraksts. "Viņa to var darīt, teorētiski. Jautājums ir, vai viņa to vēlas."

"Ap Opru, Mišelu Obamu un Džordžu Klūniju ir nauda, bet likmes liecina, ka Donaldu būs grūti sakaut," atzina globālā bukmeikeru uzņēmuma "William Hill" pārstāvis sakariem ar presi Ruperts Adams.