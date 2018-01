Igaunija līdz 2019.gadam pieņems ne vairāk kā 305 patvēruma meklētājus  

Igaunija saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) bēgļu pārvietošanas programmu laikā no 2015. līdz 2019.gadam pieņems ne vairāk kā 305 patvēruma meklētājus, paziņojis premjerministrs Jiri Ratass.

Kā viņš sacījis, pirmdien Igaunijas parlamentā atbildot uz Konservatīvās tautas partijas (EKRE) deputātu jautājumu, tas būs maksimālais bēgļu skaits, ierēķinot gan tos bēgļus, kuri jau uzņemti, gan tos, par kuriem šobrīd vēl tikai tiek lemts.

Pēc Ratasa teiktā, divu gadu laikā Igaunija uzņēmusi kopskaitā 141 cilvēku no Grieķijas, četrus no Itālijas un vēl 30 no Turcijas.

"Saskaņā ar datiem par pagājušā gada beigām vēl nav pabeigta lietvedība attiecībā uz 50 personām - sešām no Itālijas un 44 no Turcijas. Tā tiks novesta līdz galam. Ja visās nepabeigtajās lietās tiks pieņemts abpusēji apstiprinošs lēmums, (..) kopējais skaits sasniegs 305 cilvēkus. Tas ir maksimālais skaits," uzsvēris valdības vadītājs.

Atbilstoši 2015.gadā pieņemtajai ES programmai Igaunija sākotnēji solīja divu gadu laikā ES programmas ietvaros uzņemt 550 patvēruma meklētājus no Itālijas, Grieķijas un Turcijas.

Saskaņā ar šo programmu, kuras termiņš beidzās pērn septembrī, bija plānots divu gadu laikā pārvietot no Itālijas un Grieķijas uz citām ES dalībvalstīm 160 000 patvēruma meklētāju, piemērojot obligātas kvotas, tomēr reāli tika pārvietota mazāk nekā piektā daļa no šī skaita.

2017.gada septembrī Eiropas Komisija (EK) ierosināja no 2019.gada oktobra pārvietot vēl 50 000 patvēruma meklētāju. Igaunijas valdība piekrita 2018.gada un 2019.gada laikā uzņemt vēl 80 cilvēkus no Turcijas.

Kā tagad izteicies Ratass, Igaunija piekritusi uzņemt viņus atbilstoši savām iespējām, kas saskaņā ar divu pēdējo gadu pieredzi ir 40 cilvēki gadā.