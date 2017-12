Interesanti: Kā Jauno gadu sagaida citās pasaules valstīs?

Jaunais gads ir priekpilns notikums, kuru svin it visā pasaulē. Ar dažnedažādām tradīcijām un rituāliem šis mirklis, kurā tiek dota atskaite jauniem cipariem kalendārā, jaunām iedvesmām un jauniem solījumiem, uzzibsnī krāšņi un atmiņā paliekoši. Iedvesmojot svētku dažādošanai, tūroperators un ceļošanas eksperts "Novatours” stāsta par eksotiskām Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijām dažādos pasaules nostūros.

Ēģipte

Senāk Jauno gadu Ēģiptē svētīja septembrī, kad applūda Nīla, bet mūsdienās svinības ir pārcēlušās uz visai pasaulei ierasto 31.decembri. Šī diena, ierasti, tiek pavadīta ģimenes lokā. Mīļajiem tiek dāvinātas dāvanas un neiztrūkstoši šajos svētkos ir saldumi. Simboliski atvadoties no gada sliktajiem notikumiem, ar ūdeni tiek pildīti baloni, kurus pēc tam met pret ēku sienām, lai tie saplīstu. Balonu vietā var tikt izmantoti arī trauki vai dažādi virtuves piederumi. Pēc šī visi pulcējas pie svinību galda, kuru pārsvarā klāj jūras veltes.

Itālija

Karstasinīgā Itālija sagaida ar virkni Jaunā gada sagaidīšanas tradīciju. Gada pēdējā diena, ierasti, tiek pavadīta ar bagātīgu maltīti, kad uz galda noteikti jābūt lēcām, kuru forma atgādina naudas monētas. Ticējums vēsta, ka mielošanās ar lēcām nodrošinās naudas esamību jaunajā gadā. Vēl kāds ticējums vēsta, ka Jauno gadu ir jāsagaida sarkanā apakšveļā, jo tā tiks piesaistīta mīlestība, auglību un veiksmīga nākotne. Sena tradīcija, kas mūsdienās gan tiek piekopta arvien retāk, ir mest laukā pa durvīm vai logiem lietas, kas saistās ar negatīviem notikumiem aizvadāmajā gadā. Tāpat, lai atvadītos no visām iepriekšējā gada negācijām, sena tradīcija ir mest pret zemi vai grīdu traukus, glāzes vai citus plīstošas mājas lietas.

Taizeme

Kontrastu valstī Taizemē Jauno gadu var sagaidīt dažādi, tomēr visiem ir viena vienojoša tradīcija - Jauno gadusagaidīt jaunā apģērbā, jo tiek ticēts, ka tas nes veiksmi nākamajā gadā. Liela daļa taizemiešu uzskata par savu pienākumu vai rituālu gada pēdējā dienā ziedots mūkiem. Ziedots tiek gan ēdiens, gan mantas, gan nauda. Īpašas svētības piesaistīšanai tiek laisti brīvē putni vai zivis. Mierīgāka dzīves gājuma cienītāji krāšņajos tempļos būs aicināti ļauties meditācijai un lūgšanām. Tajā pašā laikā Taizeme pārsteidz ar patiesi krāšņiem un vareniem salūtiem, ballītēm un svinībām. Pilsētu galvenie laukumi gada nogalē vienmēr pulcē iespaidīgu skaitu viesu, kas kopā ļaujas gadu mijas maģijai.

Maroka

Lai arī Marokā Jaunā gada iestāšanos svin vēlāk janvārī, tomēr kalendārā gada jauns sākums šajā valstī var būt neaizmirstama pieredze. Valsts viesiem tiek piedāvātas divas iespējas - uzkavēties pilsētā, ļaujoties tās šarmam, vai doties Sahāras tuksneša plašumos. Lielākajās pilsētās šajā naktī būs ballītes un restorāni piedāvās īpašus mielastus, būs atvērtas pirtis un baseini, tomēr salūtu šeit, visticamāk, neieraudzīt. Tomēr izaicinošāka un intriģējošāka iespēja ir sagaidīt gadu miju pasaules lielākajā smilšu tuksnesī Sahārā, veroties zvaigžņotā debesī, klusumā un mierā baudot Marokas gardumus.

Indija

Krāspilnās Indijas štati Jauno gadu svin dažādos laika nogriežņos, mēnešos un datumos, tomēr arī 31. decembris šeit vienmēr ir svētki. Kalendārā gada noslēgums Indijā tiek godināts skaļās ballītēs. Tās ir it visur - pludmalēs, uz ēku jumtiem, pie baseiniem, klubos un bāros. Lai kurp vestu svinētāju ceļi, it visur sagaida grandiozums, krāšņums un priekpilna cilvēku burzma. Īpaši kalendārā gada maiņu svinību ziņā izceļas Indijas štats Goa, kurp katru gadudodas gan virkne vietējo iedzīvotāju, gan tūristu no citām valstīm.

Vjetnama

Vjetnamā tradicionāli gadu mija tika un tiek svinēta citā mēnesī, bet 31.decembris un 1. janvāris arī pamazām iegūst savas tradīcijas. Pilsētas tiek krāšņi dekorētas ar ziedu kompozīcijām un īpašām gaismām, tāpat ir virkne dažādu notikumu un atrakciju. Vjetnamā tikai divos svētkos ir atļauts salūts un gadu mija ir viens no šiem notikumiem, tāpēc vien šie svētki vietējiem iedzīvotājiem ir tik īpaši un spēj pulcēt tik krietnu pulku svinētāju. Vjetnama vienmēr ir bijusi īpaša ar savu viesmīlību un vietējo cilvēku sirsnību, bet šajos svētkos tas virmo gaisā dubultspēcīgi.

Kanāriju salas

Kanāriju salas tiek dēvētas arī par mūžīgā pavasara salām un tās gadu mijas svinētājus sagaida ar lieliskiem laika apstākļiem un virkni aktivitāšu. Restorāni ir sarūpējuši īpašus maltīšu piedāvājumus. Bāri un klubi plaši ver durvis visiem tiem, kuri vēlas baudīt gadu mijas maģiju līdz pat rīta gaismai. Atlantijas okeāns aicina gan uz naksnīgu peldi vai sērfošanu, gan romantisku būšanu zem zvaigžņotām debesīm divatā vai trakulīgā ballītē. Esot Kanāriju salās, nevar aizmirst par vietējo tradīciju - jaunā gada pirmajās 12 minūtēs apēst 12 vīnogas, jeb viena vīnoga katru minūti, kas sola veiksmi nākamajā gadā.