VIRTUVĒ: Nenokavēt rabarberu laiku  

Saskaņā ar uzskatu, ka daba cilvēkam visnepieciešamāko vienmēr piedāvā īstajā laikā, šis ir rabarberu laiks. Protams, dabā šobrīd ir daudz augu, kas ziemas novājinātajam organismam var atjaunot spēkus, un rabarberi ir viens no tiem.

Daudzgadīgais augs ar leknajām lapām tieši šobrīd varētu būt aktuāls tiem, kam ne tikai patīk dažādi kulināri šedevri, bet ir nepieciešamība vai vienkārši vēlme atjaunot vitamīnu un minerālvielu resursus organismā, un rabarberos to ir plašs klāsts - B1, B2, B6, C, E, P, PP, fosfors, magnijs, kalcijs... Tautas gudrība teic, ka rabarberus uzturā vēlams lietot līdz Līgo svētkiem, bet pēc tam labāk atturēties, tāpēc šis ir īstais laiks, kad pievērsties šim uzturvielām bagātajam, bet ne īpaši novērtētajam pašmāju augam. Jābūt gan uzmanīgiem, jo sula ir ļoti koncentrēta, tāpēc pirms lietošanas uzturā tā noteikti jāatšķaida. Un vēl - lai arī esam pieraduši rabarberus lietot ķīseļos un cita veida kulināros izstrādājumos, lai maksimāli izmantotu rabarberu dziedinošās īpašības, sula jālieto «tīrā veidā» jeb termiski neapstrādāta.

Rabarberu sula

Tievēt gribētājiem rabarberu sula, iespējams, ir vēl neizmēģinātais brīnumlīdzeklis, bet ir vērts izmēģināt, uz kādu laiku to iekļaujot ēdienkartē, jo tā aktivizēt zarnu trakta darbību, attīra to no toksīniem un pūšanas procesiem. Rabarberu sula ir lielisks antiseptiķis, kam pa spēkam ir dažādu infekcijas un ādas slimību ārstēšana. Tā lieliski noderēs arī tiem, kam ir mazasinība. Saskaņā ar tautas gudrībām, rabarberus var izmantot arī aknu slimību gadījumos, kā arī tā var tikt lietota, lai stiprinātu sirdi un normalizētu asinsspiedienu.

Protams, rabarberu sula nav dzerama litriem, turklāt svaigi spiestā sula jāatšķaida vai nu ar ūdeni, vai ar citu sulu (burkānu, ābolu, seleriju...) attiecībā 1 pret 4.

Pret avitaminozi

100 mililitriem rabarberu sulas un 150 mililitriem ūdens pievienot vienu tējkaroti medus. Dzert no rītiem. Kursa ilgums - viens mēnesis.

Asinsspiediena pazemināšanai

Lai pazeminātu asinsspiedienu, pietiks ar 50 mililitriem rabarberu sulas, kas atšķaidīta ar ūdeni. Kursa ilgums - no piecām līdz desmit dienām.

Pret aizcietējumiem

Katru rītu pirms brokastīm dzert glāzi burkānu sulas, kurai pievienota viena ēdamkarote rabarberu sulas. Ja nepieciešams, šādu maisījumu dzer trīs reizes dienā pirms katras maltītes.

Pret ādas slimībām

Rabarberu sulu var izmantot dažādu dermatoloģisku slimību ārstēšanai. Tautas dziednieki iesaka 100 mililitriem rabarberu sulas pievienot tējkaroti etiķa (var ābolu etiķi), uzklāt uz problemātiskās vietas, pēc 15-20 minūtēm noskalot ar ūdeni.

Pret vasarraibumiem

Kefīra un rabarberu sulas (attiecībā 1 pret 1) maisījumu var izmantot, lai mēģinātu tikt galā ar vasaras raibumiem. Protams, tie nepazudīs vispār, bet kļūs gaišāki.