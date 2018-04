TOP 4 praktiski padomi pareizai tējas dzeršanai ar medu

Tēja ar medu joprojām ir viens no iedarbīgākajiem tautas brīnumlīdzekļiem, kas palīdz cīnīties ar slimībām, kas ziemas periodā mūs piemeklē itin bieži, ka arī uzlabo mūsu imunsistēmu.

Medus vērtīgās īpašības palīdz tikt galā gan ar saaukstēšanās slimībām, gan atbrīvo no bezmiega. Tam piemīt antibakteriālas un antiseptiskas īpašības, tomēr, nepietiek vien ar to, ka zināt medus priekšrocības, ja neprotat tās pareizi pielietot. Medus pareiza lietošana ir ļoti svarīga, lai no tā iegūtu visus iespējamos labumus mūsu veselībai un organismam! To, kā pareizi lietot medu pie tējas iesaka mazākās bioloģiskās zemnieku saimniecības Latvijā “Turaidas” vadītāja Zigrīda Manteja.