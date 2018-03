Helikopters, auto vai pat ēzelis - populārākais piegādes transports pasaulē

Preču piegādes apjomi visā pasaulē strauji pieaug, aizvien vairāk uzņēmumu piedāvā iespēju iegādāties preci internetā un saņemt to savās mājās vai birojā, tikpat viegli ir pasūtīt ziedus, pārtiku no lielveikala vai pat pusdienas.

Uzņēmumiem, kas darbojas piegādes jomā, vai kuriem piegāde ir kā papildus bonuss, ir nepieciešams uzticams transports, kas paciņu līdz klientam nogādās ātri un kvalitatīvi. Arī katrs saņēmējs vēlas, lai prece būtu bez bojājumiem un operatīvi piegādāta, tāpēc transportam ir ļoti būtiska nozīme.

Lai noskaidrotu, kāds ir uzticamākais transports piegādei, "Volkswagen komerctransports" ir apkopojis informāciju par to, kādu piegādes transportu izmanto citās pasaules valstīs.

Uz diviem vai trīs riteņiem

Izmēros nelielu paku piegāde ar velosipēdu īpaši populāra ir Nīderlandē un Dānijā, kur ar velosipēdu piegādā pat audu paraugus slimnīcām, taču arī citās valstīs pieaug šī piegādes veida popularitāte, piemēram, Vācijā aizvien izplatītāki kļūst kravu velosipēdi, kas darbināti ar elektrību. Salīdzinoši nesen, 2012. gadā, arī Rumānijā tika izveidots pirmais velokurjeru dienests. Francijā ik gadu ar tricikliem (trīsriteņu velosipēdiem) tiek piegādāts viens miljons paku. Austrijā velosipēdi tiek izmantoti medicīnas preču piegādei, kā arī saldējuma piegādei parkos.

DHL vai UPS paciņa ar baržu

Viesojoties Venēcijā, nebrīnieties, ja piegādi atvedīs ar baržu. T.s. piegādes baržas šajā pilsētā ir ļoti izplatītas, ar tām savus klientus apkalpo pat tādas pasaulē pazīstamas kompānijas kā DHL un UPS. Liela daļa no baržām ir aprīkotas ar saldētavām, lai pārvadātu pārtiku un dzērienus. Piegādes laivas vai baržas izmanto arī pasts, turklāt, virkne Venēcijas viesnīcu savu viesu bagāžu atved tieši ar šādām laivām.

Pasta piegāde ēzeļa vai mūļa mugurā

Vienā no Grieķijas ostām - Hidras salā - kravas pienāk pavisam ierastā veidā, konteineros, iepakotas atbilstoši kravas specifikai, taču no ostas uz tālāko galamērķi tās visbiežāk tiek nogādātas ar ēzeli. Arī ASV, netālu no Lielā Kanjona, atrodas vieta, kurā pat 21. gs. pasts tiek piegādāts ēzeļu vai mūļu mugurā. Tas ir pēdējais mūļu pasts, kas saglabājies ASV, un katru dienu tas mēro 16 jūdzes jeb aptuveni 26 km.

Ikdienas un luksus preču piegāde ar helikopteru

Jaunzēlandē dzīvo virkne cilvēku, kuri izvēlas apmesties skaistās paradīzes vietās, kas izvietotas ļoti vientuļos nostūros, tālāk no pārējās sabiedrības. Tā kā mūsdienās iespēju dzīvot neviena netraucētam tiek uzskatīta par luksusu, šīs attālās un izolētās ekskluzīvās apmešanās vietas bieži vien ir pieejamas tikai ar helikopteru. Taču arī šajās vietās cilvēkiem tiek piedāvāti piegādes pakalpojumi, turklāt virkne uzņēmumu šo pakalpojumu nodrošina visu diennakti katru dienu. Izvēlētās apmešanās vietas patiešām ir luksus līmenī, jo vairāki piegādes uzņēmumi, kuri preces piegādā ar helikopteru, piedāvā iespēju pasūtīt, piemēram, šampanieti, tikai jāpiebilst, ka piegādes izmaksas var būt pat septiņas reizes lielākas nekā dzēriena vērtība.

Preču piegāde ar baržu, ēzeļa mugurā vai ar helikopteru Latvijā, protams, nav pārāk populāra - pie mums joprojām dominē auto un velosipēdu izmantošana piegādes pakalpojumos, tāpēc, izvēloties atbilstošāko transportu, noteikti ir vērts padomāt par vairākiem būtiskiem faktoriem: piegādājamās kravas veidu, attālumiem, kas piegādātājam ikdienā jāmēro, ergonomiku u.c.