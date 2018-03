Bīstamākās diētas: Nemēģiniet atkārtot  

Lai gan netrūkst pamatotu, veselīgu uztura ieteikumu, cilvēki, cerot ātri zaudēt svaru, izmanto ekstrēmas diētas, kas var būt bīstamas.

No tādām brīdina Newsweek, apkopojot diētas, kuras nevienam nav ieteicamas. Vates bumbiņu diēta paredz dažādās saldās vielās, piemēram, sulā vai smūtijā, apmērcētu veselu vates bumbiņu norīšanu, kas it kā radīšot sāta sajūtu, pašas netiekot sagremotas. Vate ne vien nav ēdama, bet arī var saturēt toksīnus un radīt zarnu nosprostojumu. The Master Cleanse diēta, ko esot lietojusi arī populārā amerikāņu mūziķe un aktrise Bejonse Noulza, izpaužas kā desmit dienu ilga ūdens dzeršana, kam pievienota svaiga citronu sula, kļavu sīrups un kajenas pipari, uz nakti lietojot vēderu mīkstinošu līdzekli, bet no rīta dzerot sālsūdeni.

Savukārt ogļu diētā atļauts lietot vienīgi sulas, kam piejaukta aktivētā ogle, bet apburtās princeses diēta ietver nedēļu ilgu sedatīvo līdzekļu lietošanu, lai nogulētu ēdienreizes.