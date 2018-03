Lai ēdiens būtu zāles - makrobiotiķa Roberta Lācīša ieteikumi  

«Ar ēdienu mēs savu veselību varam vai nu uzlabot, vai pilnībā samaitāt,» apgalvo makrobiotikas eksperts un biedrības Lācīša skola dibinātājs Roberts Lācītis. Šodien pulksten 10 slēdziet iekšā televizoru, kanālu RīgaTV24, lai pirmie uzzinātu, Kas Lācītim vēderā?

Tas ir absolūti jauns 12 raidījumu cikls, katrs - 25 minūšu garš, ko veidos un vadīs pieredzējušais makrobiotikas speciālists Roberts Lācītis. Tas būs skatāms ik pirmdienu pulksten 10 ar atkārtojumu pulksten 14, bet, ja šajā laikā nesanāks būt pie televizora ekrāna, visus raidījuma ierakstus vēlāk varēs noskatīties gan RīgaTV24 sadaļā Raidījumi, gan mājaslapā dietmarket.lv.

«Savā jaunajā raidījumā iepazīstināšu skatītājus ar to, kā ikdienas ēdienu padarīt par zālēm. Vienkāršiem vārdiem izskaidrošu, ko dara griķi, ko dara grūbas, ko dara burkāns, kā arī - kāds ēdiens jāizvēlas kā pirmais, ja piemeklējusi kāda slimība, un ko šādā gadījumā noteikti nevajadzētu ēst, jo tieši no tā barojas slimība. Pastāstīšu arī par to, ko apēst pēc tam, ja esat saēdušies kaut ko ne visai labu, lai tādējādi ēdienu izmantotu par labu savai veselībai,» atklāj Roberts Lācītis, paskaidrojot, ka tulkojumā no sengrieķu valodas Macro Bios ir gara dzīve.

«Mēs varam runāt par iņ un jaņ, mēs varam runāt par skābju un sārmu līdzsvaru, mēs varam skaitīt kalorijas, un mēs varam pētīt, cik daudz kalcija, magnija, kālija, C vitamīna un citu vitamīnu un mikroelementu ir ēdienā, ko liekam savā šķīvī, bet, kā izrādās, tas nedarbojas. Vislabāk darbojas sapratne par to, ka es ēdu tāpēc, lai man būtu laba veselība - gan asinīm, gan kuņģim, gan visam pārējam. Tāpat kā vērmeles lieto pret tārpiem, un, gribot no tiem atbrīvoties, neviens nesūdzas, ka tās ir rūgtas,» stāsta jaunā raidījuma vadītājs. «Visi zina, ka burkānā ir vitamīns A, bet vai visi zina, ko tas mums dod, kāpēc un cik daudz ir vajadzīgs? Tieši tā es par to visu stāstīšu, balstoties savā divdesmit astoņus gadus ilgajā pieredzē. Un skatītāji to varēs vai nu pieņemt, vai nepieņemt, es neko neuzspiedīšu, jo absolūti nepretendēju uz to, ka Lācītis zina vislabāk vai - ka makrobiotika ir vispareizākais ceļš. Mēs katrs esam atšķirīgi, mums katram der kaut kas savs, un rādītājs ir tikai viens: ja vēders iziet normāli un smaka podā ir normāla, ja mēle nav aplikta, mēs jau varam uzskatīt, ka esam pareizā ceļa sākumā,» uzsver makrobiotikas eksperts.

Trijos raidījumos viņš stāstīs arī par vingrošanu, tostarp par Do In vingrošanas sistēmu, ko var apgūt ikviens, lai tādējādi palielinātu savu enerģētisko līmeni un uzturētu ķermeni veselu. «Bet pašā pēdējā raidījumā izstāstīšu, ko vispār nevajadzētu ēst un - kāpēc,» saka Roberts Lācītis, piebilstot, ka ir pienācis laiks dalīties ar savām zināšanām un uzkrāto pieredzi. Ar to viņš labprāt dalās arī izbraukuma lekcijās pa visu Latviju, uz kurām, izvēloties sev interesējošu tēmu, viņu var uzaicināt, rakstot personīgi viņa facebook profilā.

RECEPTE

Iesaka Roberts LĀCĪTIS, makrobiotikas eksperts un RīgaTV24 raidījuma Kas Lācītim vēderā? vadītājs

Tofu salāti ar koriandru

Vajadzēs:

- 1 paciņu tofu jeb sojas siera (vai lauku biezpiena)

- 1 koriandra buntīti (vai kinzu, baziliku, raudeni)

- 3 galviņu salātus vai pusgalviņu kāposta

- 1 lielu burkānu

- 1 buntīti lociņu

- 2 tējkarotes ume etiķa (ume plūmes, jūras sāls, Shiso lapas) vai ābolu etiķa

Pagatavošana:

- Koriandru noskalo un sagriež apmēram 6 cm garos gabaliņos

- Kāpostu vai salātu lapas atdala un nomazgā, sagriež tāpat kā koriandru

- Pannu liek uz uguns (vidēja liesma), tofu salauž mazos gabaliņos (vai uzliek biezpienu)

- Uzspricē ume vai ābolu etiķi un tvaicē 4 minūtes

- Liek virsū burkānus (sagrieztus strēmelītēs), tad kāpostus un lociņus, uzliek vāku un tvaicē vienu minūti

- Pasniedz uzreiz, dekorējot ar diedzējumiem, grauzdētām ķirbju un saulespuķu sēklām vai gomašio*

*GOMAŠIO

(angļu valodā gomashio, arī gomasio) ir sezama sāls, ko plaši izmanto japāņu virtuvē. Tulkojumā no japāņu valodas: goma (sezams) un shio (sāls)

Pagatavošana:

- Sezama sēklas (vidēji proporcija ir 1:18 - viena tējkarote jūras sāls un 18 tējkarošu sezama sēklu) uz sausas pannas uzkarsē līdz maigi krēmīgai krāsai

- Uz sausas pannas uzkarsē arī jūras sāli

- Piestā to visu saberž kopā un lieto pie ēdiena 1-2 tējkarotes dienā. Vairāk gan ne, citādi organismā būs pārāk daudz sāls

Uzglabāšana: 3-4 dienas, pēc tam jātaisa jauns