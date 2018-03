Kad nesilda saule, lai silda garšvielas  

Gribas ieplānot pavasara talkas un pirmos piknikus, neraugoties uz laikapstākļu kaprīzēm. Tas nozīmē, ka āra aktivitātēm vajadzīgs piemērots apģērbs, bet pēc tām – piemērots cienasts. Īpaši labi vēsākā laikā noder sildoši ēdieni. Tos viegli var pagatavot, izmantojot kādu no piecām sildošajām garšvielām – melnos piparus, Teličeri piparus, ingveru, kariju vai kardamonu. Pieredzē dalās AS Santa Maria sabiedriskās ēdināšanas daļas vadītāja Sanda Stalbova.

«Garšvielas ir dabīgi produkti, kas aug dažādās pasaules vietās. Tās piešķir ēdienam specifisku garšu, smaržu un paildzina tā uzglabāšanas laiku. To garša un smarža tiek iegūta no oleorezīniem, ko satur augi. Aromāta stiprums atkarīgs no oleorezīnu daudzuma, kā arī to proporcijas. Garšvielu pievienošanai ēdieniem jāizvēlas īstais brīdis. Piemēram, ilgstoša garšvielu atrašanās karstumā var mainīt to garšu. Ja ēdiena gatavošanai nepieciešams neilgs laika periods, garšvielas var pievienot sākumā. Savukārt, ja ēdiens jāgatavo ilgi, pievienojiet tās pašās beigās vai gatavošanas laikā,» iesaka S. Stalbova.

Melnie pipari

Melnie pipari ir pasaulē visbiežāk izmantotā garšviela. Maltiem pipariem virtuvē vienmēr atradīsies izmantojums, taču, ņemot vērā, ka no tiem jau ir izdalījušās ēteriskās eļļas, tie nav tik asi un aromātiski kā svaigi malti melnie pipari. Veselus melno piparu graudus cieši noslēgtā traukā var uzglabāt līdz pat trim gadiem. Ja jums jāizmanto malti melnie pipari, uzglabājiet tos slēgtā traukā un bieži atjaunojiet krājumus. Vislabākais rīks piparu sasmalcināšanai un sašķelšanai ir piesta. Melnie pipari ir labs papildinājums zivju, gaļas ēdieniem, zupām, marinādēm.

Teličeri pipari

Tellicherry Garbled Special Extra Bold pipari nāk no Teličeri Keralā Indijā. No vienas pipara stīgas var iegūt tikai 20% šo augstvērtīgo piparu. Tie ir 4-6,5 mm lieli. Sarkanas, nogatavojušās ogas tiek novāktas un cieši iepakotas plānos džutas maisos, ko iegremdē upes straumē. Pēc 1-2 nedēļām pipari tiek izcelti no upes, noberzti, lai pilnībā atbrīvotos no miziņām, un tad noskaloti. Žāvēšanas procesam jābūt ātram, lai mitrie pipari nesāktu pelēt. Pēc novākšanas tie tiek šķiroti. Tā kā šiem pipariem ir daudz lielāki graudi nekā citiem piparu veidiem un tie satur vairāk nekā 3% ēterisko eļļu, šie pipari piešķir ēdienam viegli asu un niansētu garšu, nenomācot citas sastāvdaļas. Lielajiem augļiem ir patīkami sulīgs un spēcīgs aromāts, kas labi sader ar cepeti un citiem gaļas ēdieniem.

Ingvers

Ingvers labi sader ar Āzijas ēdieniem, kā arī konditorejas izstrādājumiem un desertiem. Kā garšviela tiek izmantota notīrīta un samalta sakne. Ingvers ir iecienīts ķīniešu un indiešu virtuvē. Jāatceras, ka sālītiem ēdieniem ingvers jāpievieno uzmanīgi, saldajiem - pēc garšas. Lieto tortēm un citiem konditorejas izstrādājumiem, piemēram, piparkūkām, ēdieniem no āboliem un bumbieriem, augļu salātiem, saldējumam un putukrējumam, dzērieniem, ēdieniem no dārzeņiem un sēnēm, marinādēm, cūkgaļai, Austrumu virtuves ēdieniem no gaļas, zivīm, vistas gaļas un vēžveidīgajiem. Vērts nobaudīt arī ļoti veselīgo ingvera tēju.

Karijs

Karijs ir garšvielu maisījums, kura sastāvā ir kurkuma, ingvers, ķimenes, kanēlis, krustnagliņas, muskatrieksts, melnie pipari, lauru lapas un grieķu sierāboliņš. Tas labi noder rīsu, vistas un cūkgaļas ēdienu pagatavošanai un iekrāsošanai. Karijs piešķir ēdienam zeltainu nokrāsu un austrumniecisku garšu. Pirms lietošanas vēlams uzkarsēt nelielā eļļas daudzumā. Par kariju sauc arī ēdienu, kas gatavots ar šo garšvielu. Piemēram, zaļais karijs ir viens no vislabāk zināmajiem un iecienītākajiem Taizemes ēdieniem. Vistas izsmalcinātajā garšā jūtams kokosriekstu piens, laims, ingvers un koriandrs.

Kardamons

Šai garšvielai ir sena vēsture, ko saista pat ar Ēģiptes valdnieci Kleopatru, bet mūsu platuma grādiem tuvāks vēsturiskais stāsts vēsta, ka vikingi savulaik kardamonu aktīvi izmantojuši ceptiem ēdieniem. Kardamonu daudz lieto Indijas ēdieniem. Tas ir izplatīts indiešu un Tuvo Austrumu virtuvē, kur šo garšvielu parasti pievieno kafijai. Kardamonu var pievienot arī kūkām, maizei un augļu salātiem.

Receptes

Foto: depositphotos.com

Vista kokosriekstu karija mērcē

4 porcijas

Laiks: 45 minūtes

Sastāvdaļas:

• 500 g atkaulotu vistu šķiņķu

• 150 g grieķu jogurta

• 1 ēdamkarote Santa Maria vistas gaļas garšvielas ar dzelteno kariju

• 1/2 čili pipara

• 2 tējkarotes sviesta

• 2 tējkarotes Indijas riekstu

• 2 sulīgi tomāti

• 1 dzeltenais sīpols

• 200 ml kokosriekstu piena

• īkšķa lieluma ingvera gabaliņš

• 2 ķiploka daiviņas

• buntīte koriandra zaļumu (kinzas)

• 150 g basmati rīsu

Pagatavošana:

Vistu šķiņķīšus sagriež kumosa lieluma gabaliņos un iemarinē grieķu jogurtā, kam pievieno pusi vistas gaļas garšvielas. Sakarsē cepeškrāsni līdz 185 ºC temperatūrai. Vistas šķiņķīšus kopā ar marinādi liek karstumizturīgā traukā un cep 35 min. Katlā izkausē sviestu un apcep smalki sakapātu sīpolu un čili piparu, pievieno uz smalkās rīves sarīvētu ingveru un sakapātus ķiplokus. Pievieno atlikušo vistas garšvielu un visu apcep, līdz garšas sajaukušās. Pievieno smalki sagrieztus tomātus.

Katla saturam pievieno kokosriekstu pienu vai saldo krējumu, visu uzkarsē. Mērcei pievieno izceptos vistas gabaliņus un Indijas riekstus. Rīsus novāra atbilstoši instrukcijai uz iepakojuma un pasniedz kopā ar vistas kariju.

Ja vēlas, pārkaisa ar sakapātiem koriandra zaļumiem.

Foto: depositphotos.com

Grilēts lasis ar ziedkāpostu rīsiem

4 porcijas

Laiks: 45 minūtes

Sastāvdaļas:

• 4 gab. laša steika

• 2 tējkarotes Santa Maria garšvielas grilētiem ēdieniem ar citrusu un garšaugiem

• 2 ēdamkarotes rapšu eļļas

• 400 g rīvētu ziedkāpostu

• 2 tējkarotes karija

• 1 smalki rīvēta ķiploka daiviņa

• 4 plāni sagriezti sīpolloki

• 2 ēdamkarotes sarkanvīna etiķa

• 20 g sasmalcinātu pētersīļu zaļumu

• 70 g svaigu mazo spinātu

• 1/2 tējkarote drupinātu melno piparu

• sāls

• 100 ml rupji sasmalcinātu mandeļu

• 150 g drupināta fetas siera

Pagatavošana:

Bagātīgi pārkaisa lasi ar garšvielu un grilē aptuveni 4 minūtes, apgriež un turpina grilēt, līdz zivs kļūst mīksta (aptuveni 3 minūtes). Uzkarsētā pannā lej eļļu, apcep ziedkāpostus kopā ar kariju, ķiplokiem un sīpollokiem, pievieno etiķi, pētersīļus, spinātus, melnos piparus un sāli, samaisa.

Liek uz šķīvja, pārkaisa ar mandelēm un fetu, pasniedz kopā ar grilēto lasi.