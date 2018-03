DĀRZA DARBI: Kā pareizi izvēlēties siltumnīcu ilgai kalpošanai?  

Tuvojoties pavasarim, aizvien biežāk aizdomājamies par pašu audzētiem dārzeņiem, ogām un zaļumiem. Kamēr izstādīšanai paredzētie augi vēl paaugas trauciņos uz palodzes, ir laiks domāt par atbilstošas siltumnīcas izvēli. Lai gan sākotnēji siltumnīcas izvēle nešķiet grūta, patiesībā tas ir diezgan laikietilpīgs un sarežģīts jautājums, ja tas plānots kā ilgtermiņa projekts. Cik liela siltumnīca nepieciešama, kādu materiālu izvēlēties pārklājumam, kurā vietā to novietot, uz šiem un vēl citiem svarīgiem jautājumu jārod atbildes, tādēļ iepirkšanās centra “K Senukai” dārzniecības nodaļas vadītāja Zane Kļava sniedz padomus, kādu siltumnīcu izvēlēties un ko ņemt vērā.

Siltumnīcas izmērs

Pirms izvēlēties siltumnīcu, skaidri jāzina, kādi augi tajā tiks audzēti. No tā ir atkarīgs siltumnīcas izmērs. Tomātu, gurķu un paprikas audzēšanai būs pietiekami ar 2-2,5 m augstu siltumnīcu, savukārt vīnogu audzēšanai būs nepieciešama vismaz 4 m augsta siltumnīca. Jāņem vērā, ka mazāka siltumnīca būs biežāk jāvēdina, jo tajā saules stari telpu sakarsē ātrāk. Liela nozīme ieplūstošās gaismas daudzumam siltumnīcā ir gaismas leņķim, kas atkarīgs ne vien no jumta seguma formas, bet arī saules augstuma atkarībā no gadalaika. Augstāka siltumnīcas konstrukcija mazāk aizēnos siltumnīcas grīdas virsmu.

Kāda materiāla siltumnīcu vislabāk izvēlēties?

Veikalos ir pieejas dažāda materiāla siltumnīcas - plēves, stikla, polikarbonāta. Katram materiālam ir savas priekšrocības un trūkumi, tādēļ, izvēloties materiālu, jāņem vērā katra individuālās prasības un nepieciešamības:

• Plēve. Pārklātu siltumnīcas karkasu ar plēvi ir salīdzinoši viegli, kā arī pats materiāls ir viegli pārvadājams, kas pieļauj vieglāku tā uzstādīšanu. Tā ir viegla, elastīga un nodrošina labu gaismas caurlaidību. Plēve var būt gan pilnīgi caurspīdīga, gan fotoselektīva, laižot cauri tikai noteikta garuma gaismas viļņus. Veikalos tiek piedāvātas dažādu krāsu un biezuma polietilēna plēves, tās kalpošanas laiku var ietekmēt sals un saules stari. Piedāvājums ir dažāds - stabilizētas plēves, polipropilēna un armētas plēves, etilvinilacetāta, burbuļplēve-porainā plēve.

Siltumnīcu ar plēvi galvenokārt izmanto tie cilvēki, kuri siltumnīcā audzē augus no pavasara līdz rudenim.

• Stikls. Stikla siltumnīcas pluss ir tā seguma augstā gaismas caurlaidība un lielā izturība pret abrazīvo nodilumu, kas ļauj saglabāt savu vizuālo izskatu ilgu laiku. Tā kā stikls ir smagāks seguma materiāls nekā plastika vai plēve, tad tas prasa ļoti izturīgu siltumnīcas konstrukciju un papildu atbalsta elementus. Stiklam ir augsta spēja vadīt siltumu, kas nozīmē, ka šāda siltumnīca var ātri uzkarst un ātri atdzist.

• Polikarbonāta siltumnīca. Šī materiāla priekšrocība ir triecienizturīgums un siltumizolējoša īpašība. Gaisa caurlaidībā ir vājāka kā stikla siltumnīcām, līdz ar to vasarā augi tiks pasargāti no apdegšanas, kā arī materiālam ir augsts derīgo staru caurlaidības līmenis. Polikarbonāta lokšņu uzbūve ir līdzīga stiklā pakešu logiem, līdz ar to temperatūras svārstības ir mazākas, kā arī siltumnīcas siltuma zudumi ir mazāki nekā stikla siltumnīcās. Siltumnīcu no šāda veida materiāla var apkurināt un izmantot visa gada garumā.

Ja pareizi ir veikti uzstādīšanas darbi, tad siltumnīcas kalpos vairākas sezonas.

f64

Noderīgi zināt:

- Vislabāk siltumnīcu uzstādīt ziemeļu-dienvidu virzienā, tad siltumnīcā būs pietiekami daudz gaismas, tā mazāk uzkarsīs un augi viens otru mazāk apēnos.

- Siltumnīcu nevajadzētu uzstādīt zem kokiem, jo tie var mest ēnu, kā arī koku lapas, sakrājoties uz siltumnīcas, var veicināt pelējuma un ķērpju veidošanos uz seguma materiāla.

- Ja siltumnīca tiek būvēta ar pamatiem, rūpīgi jāpārbauda zeme, kur to plānots uzstādīt. Pamatam jābūt stabilam, mitrumu uzsūcošam un jāpievērš uzmanība, lai zeme nesāktu grimt pēc tam, kad siltumnīca ir novietota.

- Siltumnīcā var ievietot termometru, lai ērtāk kontrolētu temperatūras izmaiņas, līdz ar to nodrošināt nepieciešamo dzesēšanu vai sildīšanu.