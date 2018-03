Uzzini, kā rūpēties par nieru veselību; no kā vajadzētu izvairīties

Nieres ir viens no svarīgākajiem cilvēka orgāniem, kas nodrošina ne tikai mūsu veselību, bet arī labsajūtu. Par to, kā rūpēties par nieru veselību un no kā vajadzētu izvairīties, stāsta “Euroaptieka” farmaceite Ieva Zvagule.

“Pasaulē nieru slimības skar miljoniem cilvēku, tai skaitā bērnus, turklāt 10% pasaules iedzīvotāju cieš no dažāda veida nieru bojājumiem. Lielākoties cilvēki nezina, ka paaugstināts asinsspiediens un cukura diabēts ir galvenie hronisku nieru slimību riska faktori. Laicīgi pamanot nieru slimību simptomus, tās ir ārstējamas, tāpēc ikvienam ir svarīgi ievērot veselīgu dzīvesveidu un meklēt informāciju par nieru slimību agrīnas diagnostikas iespējām,” stāsta Ieva Zvagule.

Nieru galvenie uzdevumi

Nieres ir nemitīgi funkcionējošs orgāns - tajās veidojas urīns, kas izdala aptuveni 80% vielmaiņas galaproduktu. Nieres tāpat palīdz nodrošināt skābju un sārmu līdzsvaru organismā un izstrādā organismam būtiskus hormonus. Par to, ka nieres nav veselas, var liecināt koncentrēšanās spēju pavājināšanās, elpas trūkums, izsitumi, nogurums un tūska.

“Lai izvairītos no nieru darbības traucējumiem, ir jāievēro tikai daži vienkārši nosacījumi. Viens no būtiskākajiem nieru veselības priekšnoteikumiem ir pietiekama ūdens uzņemšana. Tas nepieciešams, lai palīdzētu nierēm izvadīt sāli un toksīnus. Tāpat ūdens lietošana var palīdzēt izvairīties no nierakmeņiem. Lielākajai daļai cilvēku dienā ir nepieciešams līdz diviem litriem ūdens, bet cilvēkiem, kas cieš no dažādām nieru problēmām un nieru mazspējas, ārsti nereti iesaka ierobežot uzņemtā ūdens daudzumu,” skaidro “Euroaptiekas” farmaceite.

Nierēm draudzīgs dzīvesveids

Nieres novērtēs ne tikai ūdens uzņemšanu, bet arī veselīgu uzturu. Augļi un dārzeņi palīdzēs nierēm kopā ar urīnu no organisma izvadīt lieko skābi. Īpaši ieteicams ir olu baltums, kāposti, sarkanie pipari un dzērvenes. Savukārt lieko urīnskābi no organisma palīdzēs izvadīt vīnogas. Jārūpējas arī par magnija uzņemšanu. Tā deficīts var veicināt augstu asinsspiedienu un toksīnu uzkrāšanos organismā. Tāpat tas būtiski ietekmē nieru spēju pilnvērtīgi funkcionēt, tādēļ jāpārliecinās, ka ēdienkartē ir pietiekams daudzums tumši zaļo dārzeņu, sēklu, riekstu un pilngraudu.

Viens no nieru traucējumu galvenajiem cēloņiem ir paaugstināts ķermeņa svars. Lai optimizētu svaru un novērstu aptaukošanos, ir svarīgi veltīt laiku sportam un regulāri kustēties ikdienā - fiziskās aktivitātes uzlabo ne vien figūru un pašsajūtu, bet arī veselību, tai skaitā nieru darbību. Arī tad, ja cilvēku skārusi kāda no nieru saslimšanām, pareizi izvēlēti treniņi var mazināt nepatīkamos simptomus un uzlabot veselību.

Tāpat nieres novērtēs veselīgu miegu - tas, cik daudz guļam, tieši ietekmē nieru darbību. Pētījumi pierāda, ka cilvēkiem, kas guļ mazāk, parasti ātrāk parādās dažādi nieru darbības traucējumi nekā tiem, kas guļ pietiekami. Farmaceite norāda, ka lieti noderēs izvairīšanās no kofeīna pēcpusdienā un vakarā, kā arī apgaismojuma samazināšana, kad dodamies gulēt. Jācenšas izvairīties no cukurotu dzērienu un ēdienu lietošanas pirms miega, turklāt viedtālruņa vai datora lietošana pirms došanās gulēt pasliktinās miega kvalitāti.

No kā jāatsakās?

Ieva Zvagule uzsver, ka jāierobežo kaitīgie ieradumi: “Pastiprināta alkohola lietošana var izraisīt nieru, aknu, sirds un asinsvadu slimības. Savukārt smēķēšana bojā asinsvadus, tā samazinot asins daudzumu, kas ieplūst nierēs. Tāpat smēķēšana pasliktina nieru slimību pacientu stāvokli, kā arī mazina atsevišķu medikamentu efektivitāti.”

Noteikti nevajadzētu aizrauties ar kafijas lietošanu, jo kofeīns paaugstina kalcija koncentrāciju urīnā, tādējādi veicinot nierakmeņu veidošanos. Jāierobežo arī sāls uzņemšana - ja ēdīsim pārtiku ar augstu sāls saturu, nieres nespēs to pienācīgi izfiltrēt, veicinot augstu asinsspiedienu, kas ilgtermiņā var radīt nopietnas veselības problēmas. Arī pārmērīga cukura lietošana apgrūtinās nieru darbību, līdz ar to jāizvairās ne tikai no saldumiem, bet arī pārstrādātiem produktiem, brokastu pārslām, jogurtiem, baltmaizes.