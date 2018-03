VĒDERPRIEKI: Ananass dzīvespriekam un gremošanai  

Lai arī ananass allaž atrodams lielveikalos, tas nav zaudējis savu eksotiskā un ekskluzīvā augļa statusu. Ēdienkartē tas nav obligāts komponents, taču reti kuram nepatīk ananasa smarža, kas tik lieliski uzlabo garastāvokli, kad vēl nav pienācis pavasaris, bet jau sāk uzmākties pavasara panīkums.

Pateicoties mūsdienīgām transporta un uzglabāšanas iespējām, ananasi ir pieejami visā pasaulē praktiski augu gadu, tos daudz audzē ne vien dzimtenē Amerikā, bet arī Āzijas dienvidaustrumos. Eiropiešu iepazīšanās ar ananasiem esot notikusi 1493. gada novembrī Gvadelupas salā, kur agrāk neredzētos, lieliem čiekuriem līdzīgos augļus nogaršojis Kolumbs un viņa pavadoņi. Spāņi prata ananasus novērtēt un, pateicoties viņiem, tos sāka audzēt arī Filipīnās un Havaju salās. Augļi izrādījās grūti transportējami, un tādi tie ir joprojām, jo atšķirībā no daudziem citiem tos nevar novākt negatavus un vēlāk pakļaut dažādām nogatavināšanas procedūrām, turklāt pārvadājot tiem ir jānodrošina īpašs temperatūras režīms. Nokļuvuši līdz Eiropai, ananasi izraisīja ļoti lielu interesi, bet augt mūsu klimatā tie nevēlējās. Ilgu laiku ananasus varēja baudīt tikai karaļi un viņu galminieki. Ziemeļamerikā tikai paši ātrākie kuģi spēja nogādāt ananasus nebojātus no Karību salām līdz Bostonai vai Filadelfijai, tāpēc šie augļi maksāja ļoti dārgi. Izsmalcinātā maltītē ananasam vajadzēja dižoties goda vietā, paceltam pāri citiem ēdieniem. Ja namamātei tas nebija pa kabatai, tad viņa vismaz izīrēja ananasu no saldumu tirgotāja uz viesību laiku.

Ananasu šķirnēs mēs parasti neorientējamies, bet kas par to. Mēs arvien labāk protam šos augļus izmantot un arī glīti sadalīt. Dažas augļu eksporta sabiedrības pievieno ananasiem nelielu etiķeti ar zīmējumu, kurā parādīts, kā šo augli sagatavot pasniegšanai galdā. Ļoti noderīgi ir arī videopadomi internetā. Salīdzinoši vienkāršs paņēmiens ir pārgriezt ananasu gareniski četrās daļās, katrai no tām nogriezt augšējo - serdes joslu, pēc tam ar asu, īsu nazi izgriezt mīkstumu maksimāli tuvu mizai. Tad, atstājot mīkstumu uz mizas, to sagriež aptuveni 5 mm biezās šķēlītēs. Vienu šķēlīti izbīda nedaudz pa labi, otru - pa kreisi, utt., tad ēdājiem tās ir vieglāk paņemt; šādi pasniegts ananass arī interesanti izskatās. Lai sadalītu ananasu ripiņās, vispirms tam nogriež abus galus, pēc tam ar asu nazi gareniskā virzienā nomizo pēc iespējas plānākas mizas strēmeles. Mīkstumā palikušās actiņas izgriež ar smailu naža galu. Tad augli sagriež vajadzīgā biezuma šķēlītēs un katrai izņem vidiņu. To var izgriezt, izspiest ar apaļu veidnīti vai piemērota lieluma glāzi. Ananasu mizas pusītes mēdz izmantot saldo ēdienu, salātu un reizēm arī silto ēdienu pasniegšanai. Tādā gadījumā ananasu ar visu cekulu pārgriež gareniski uz pusēm, ar V veida griezienu abās pusēs izņem serdi, bet mīkstumu cenšas pēc iespējas gludāk izgriezt ar īsu, asu nazi un pēc tam to sagriež kubiņos.

***

RECEPTES

Ananasu un burkānu smūtijs

Sastāvdaļas:

3/4 glāzes sasmalcināta ananasa mīkstuma,

1/2 glāze apelsīnu sulas, 1/4 glāzes rīvētu burkānu, 1 neliels banāns, 1/2 glāze ledus

Pagatavošana:

Visas sastāvdaļas kārtīgi sablenderē kopā,

lej glāzēs, tūlīt pasniedz.

Salāti ar ananasiem un pupiņām

Sastāvdaļas:

1 galviņa romiešu salātu, 1 mazs sarkanais sīpols, 1 avokado, 1 sarkanā vai oranžā paprika,

1 glāze konservētu nosusinātu melno pupiņu,

1 glāze gabaliņos sagriezta ananasu mīkstuma,

2 vārītas vistas filejas (bez ādas), 3 ēdamkarotes olīvu eļļas, 3 ēdamkarotes laimu sulas, 3 ķiploka daiviņas, sāls, asie sarkanie pipari

Pagatavošana:

Sīpolu sīki sasmalcina, salātus, avokado, papriku un vistas filejas sagriež kumosa lieluma gabaliņos, pievieno ananasus un pupiņas. No olīvu eļļas, laimu sulas, spiedē saspiestām ķiploka daiviņām, sāls un pipariem pagatavo mērci, pārlej salātiem, izmaisa.

Laša un ananasu sautējums

Sastāvdaļas:

500 g laša filejas, 250 g konservētu ananasu,

100 ml kokosriekstu piena, 1 sīpols, 1 sarkanā paprika, 1 liels burkāns, 1 ēdamkarote kukurūzas cietes, sāls, pipari, 4 ēdamkarotes olīvu eļļas, 1 ēdamkarote rīvēta svaiga ingvera,

1 ķiploka daiviņa

Pagatavošana:

Laša fileju sagriež aptuveni 2x2 cm gabaliņos, pārkaisa ar sāli un pipariem, apviļā cietē un atliek malā. Pannā lej 2 ēdamkarotes eļļas, tajā apcep uz sakņu rīves sarīvētu burkānu, pievieno sakapātu sīpolu un strēmelītēs sagrieztu papriku, maisot cep 5 - 6 minūtes, pārliek atsevišķā traukā. Pannā lej atlikušo eļļu, tajā cep laša gabaliņus aptuveni 4 minūtes. Pievieno ananasus, uzkarsē, pielej kokosriekstu pienu, samazina uguni un sautē, līdz tas biezē. Pievieno apceptos dārzeņus un sautē vēl vienu minūti. Pasniedz ar vārītiem rīsiem vai citām piedevām pēc saviem ieskatiem.

Ananasu kūka ar kokosriekstu skaidiņām

Sastāvdaļas:

8 konservētu ananasu ripiņas, 2 ēdamkarotes kokosriekstu skaidiņu, 100 g sviesta, 2 olas,

1,5 glāzes miltu, pusglāze cukura, 10 g cepamā pulvera

Pagatavošana:

Sviestu saputo ar cukuru, pa vienai pievieno olas, turpina putot, līdz cukurs izkusis. Pievieno kokosriekstu skaidiņas un miltus, kas sajaukti ar cepamo pulveri, sajauc viendabīgu mīklu. Ananasus

sagriež sīkos gabaliņos. Pusi mīklas

ieklāj veidnē, pārliek ar ananasiem,

pārējo mīklu uzdrupina tiem virsū.

Cep 180o C vienu stundu.

***

DER ZINĀT:

• 100 gramos ananasa mīkstuma ir ap 50 kkal, tas satur ap 13 g ogļhidrātu un 1,4 g balastvielu. Ananass atzīts par labu B1 vitamīna un mikroelementa mangāna avotu.

• Galvenā ananasa gatavības un kvalitātes pazīme ir spēcīga, patīkama smarža. Nepērciet ananasu, ja tas nesmaržo vai arī aromātam ir rūguma vai pelējuma piesmaka.

• Izvēloties ananasu, par tā gatavību nevar spriest pēc mizas krāsas, jo atkarībā no šķirnes tā var būt tumši zaļa, dzeltenīga, oranži dzeltena vai sarkandzeltena.

• Ananasu šķirnēm ar zaļu mizu labs gatavības radītājs ir tas, ka augļa apakšdaļā miza kļuvusi dzeltenīga.

• Ilgu laiku par ananasa gatavības rādītāju tika uzskatīts lapu cekula kustīgums un tas, ka atsevišķas lapas var viegli izraut. Tomēr lietpratēji atzīst, ka šīs pazīmes var arī maldināt, jo sevišķi lielveikalā, kur, daudzu roku raustīts, cekuls pēdīgi kļūst vaļīgs.

• Koši zaļš, nesavītis ananasa cekuls liecina par augļa svaigumu.

• Ananasa lejasdaļa ir saldāka un maigāka par augšdaļu, jo tajā ir lielāks cukura saturs.

• Ja ananass ir gatavs, aromātisks, taču skābs, tam acīmredzot iegadījies augt vēsākā laikā nekā parasti.

Dažiem cilvēkiem tāds auglis rada stipru mēles kairinājumu.

Ananasu var padarīt nedaudz maigāku, uz mirkli iegremdējot aukstā sālsūdenī.

• Ananass ir kopauglis - tas patiesībā sastāv no daudziem kopā saaugušiem maziem auglīšiem, katram no tiem vidū ir actiņa. Ja actiņa ir ļoti tumšā krāsā vai pildīta ar šķidrumu, ananass ir sācis bojāties.

• Ananasa lielums nav tieši proporcionāls kvalitātei - lielie nav ne saldāki, ne sulīgāki par mazajiem.

• 1 - 2 diennaktis ananasu var glabāt istabas temperatūrā. Ananasiem nepatīk temperatūra, kas zemāka par +7 grādiem. Tos mēdz arī saldēt, bet eksperti atzīst, ka saldējot zūd laba tiesa aromāta.

• Ananasi satur bromelaīnu - vielu, kas palīdz labāk sašķelt olbaltumu. Tāpēc svaigus ananasus vai to sulu mēdz izmantot gaļas marinēšanai pirms cepšanas, lai tā kļūtu mīkstāka un sulīgāka.

• Svaigus ananasus nevajag pievienot ēdieniem, kuru sastāvā ir želatīns, jo bromelaīns neļauj tam sarecēt.

Šim nolūkam jāizmanto konservēti ananasi.

• Ja gadījies pārēsties, smagumu vēderā palīdz mazināt kāda ananasa šķēlīte mielasta beigās.

• Neliela ananasu piedeva padara aromātiskākus gurķu, kabaču, puravu un citu dārzeņu salātus.