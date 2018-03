Arvien lielāku piekrišanu sociālajos tīklos gūst tēmturis # Sideprofileselfies. Tur cilvēki ievieto pašbildes, kurās redzami profilā, neraugoties uz deguna lielumu un formu, informē Metro.

Spītējot sabiedrības uzspiestajiem skaistuma standartiem, kuriem lielākoties nemaz nav iespējams atbilst, radusies kustība, kas rosina cilvēkus pieņemt un mīlēt savu ķermeni tādu, kāds tas ir (body positivity movement). Britu rakstniece Radhika Sangani mudina cilvēkus lepoties ar saviem lielajiem deguniem un uztvert tos nevis kā nepievilcīgus, bet gan kā skaistus. Viņai pašai šādu attieksmi izdevies izveidot, un viņa rosina uz to arī citus, īpaši sievietes, kurām izdomāts tik daudz skaistuma parametru. Rakstniece uzskata, ka sieviete ar mazu deguntiņu un smalku figūru padarīta par ideālu, lai neaizņemtu pārāk daudz vietas. Bet mēs varam aizņemt tik daudz vietas, cik vēlamies, viņa norāda. Tieši pašbildes nereti vainojamas apstāklī, ka cilvēks nav apmierināts ar sava deguna formu un vēlas to ķirurģiski pārveidot, stāsta US News & World Report. Uzņemot selfijus, kas parasti tiek darīts no ļoti tuva attāluma, sejas proporcijas attēlā ir izmainītas, liekot degunam izskatīties lielākam, platākam un plakanākam. Amerikāņu plastikas ķirurgi saskaras ar jaunu tendenci - pacienti vēlas veikt plastiskās operācijas, jo viņiem ir sūdzības par to, ka deguns izskatās pārāk liels fotogrāfijās. Acīmredzot mazāk svarīgi šķiet, kā tas izskatās dzīvē, un nav ne jausmas, ka «defektu» varētu novērst, fotografējoties no 1,5 metru attāluma.