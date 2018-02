Super gardi! Pašu gatavoti snikerīši  

«Snikerīši mājas gaumē gatavi, grūti noturēties un visus neapēst vienā rāvienā,» tā savā profilā sociālajā vietnē facebook.com, ievietojusi kārdinošu pašas pagatavotu saldo našķu bildi, raksta studiju tīkla Figura Line uztura speciāliste Ilze Justamente.

«Es neteiktu, ka esmu ļoti liela saldumu ēdāja, bet reizēm kārojas kaut kas saldāks,» Neatkarīgajai stāsta uztura speciāliste, Rīgas Stradiņa universitātes maģistra studiju programmas Uzturzinātne studente Ilze Justamente. Viņa atzīstas, ka bērnībā viņai ļoti garšoja Snickers batoniņi, taču pēdējā laikā tos iegādājas ļoti reti, jo apzinās, ka nekā laba tajos nav. Tādēļ viņa arī meklēja iespēju, kā tos veselīgāk varētu pagatavot mājās, turklāt Ilzei ļoti patīk gatavot dažādus veselīgus našķus. Par to jau pārliecinājušās arī studiju tīkla Figura Line klientes, jo visi studijā piedāvātie našķi ir viņas pašas gatavoti. «Studijā organizējam arī dažādas meistarklases, lai parādītu sievietēm, kā saldus našķus var pagatavot mājas apstākļos, tuklāt - lai tie būtu veselīgāki nekā tie, ko var iegādāties veikalos,» stāsta uztura speciāliste. Viņa atklāj, ka daudzas labas idejas var smelties Pinterest. «Tur parasti atrodu pamatu receptei, tad to pielāgoju savām iespējām. Parasti arī cenšos to vienkāršot.»

Pie snikerīšu fotogrāfijas Ilze pievienojusi mirkļbirkas #healthylifestyle un #vegan. «Es neesmu vegāne,» viņa paskaidro, piebilstot, ka tā ir tikai informācija par to, ka snikerīšu pagatavošanā nav izmantoti nekādi dzīvnieku izcelsmes produkti.

Taujāta, cik kaloriju satur mājās gatavotie snikerīši, uztura speciāliste pasmaida un atzīstas, ka nav saskaitījusi. «Nākošreiz gatavojot, būs jāsasver un jāaprēķina. Bet - noteikti nevar teikt, ka tas ir diētisks produkts, jo gan zemesriekstu sviests, gan dateles ir visai barojošas.»

Lai nebūtu jāatsakās no saldiem našķiem, Ilze ir atradusi sev veidu, kā kalorijas sadedzināt. Viņa cenšas vismaz trīs reizes nedēļā doties uz sporta zāli, daudz staigā kājām, bet, tiklīdz nokusīs sniegs, atkal pārvietosies ar velosipēdu. Viņa sapratusi: ja neslinko un ieplāno regulāras fiziskās aktivitātes, snikerīši figūrai nekaitē.

RECEPTE

Iesaka Ilze JUSTAMENTE, uztura speciāliste:

Foto no Ilzes JUSTAMENTES personiskā arhīva

Vajadzēs (10-12 gabaliņiem):

- 2 krūzes žāvētu dateļu

- zemesriekstu sviestu (es gatavoju pati*), zemesriekstus, sāli, tumšo šokolādi, kokosriekstu eļļu (proporcijas regulēju pati)

Pagatavošana:

- dateles 10-15 minūtes izmērcē karstā ūdenī, tad sablenderē līdz viendabīgai masai un pievieno sāli (pēc garšas), lai garšo nedaudz pēc sāļās karameles

- cepeškrasnī apgrauzdē zemesriekstus ar sāli

- ūdenspeldē izkausē tumšo šokolādi, pievieno vienu ēdamkaroti kokosriekstu eļļas

- šokolādi lej formiņā, liek saldētavā, lai sacietē

- tad liek virsū dateļu masu un - atkal saldētavā (uz 20 minūtēm)

- ber virsū ber grauzdētos zemesriekstus, pārklāj ar zemesriekstu sviestu un - atkal saldētavā

- un noslēgumā - pa virsu atkal tumšā šokolāde

- liek ledusskapī un pasniedz nākamajā dienā

Ieteikums: uzglabāt ledusskapī

* Zemesriekstu sviesta pagatavošana:

- zemesriekstus apgrauzdē un jaudīgā virtuves kombainā vai blenderī samaļ, līdz veidojas krēmīga masa

- var pievienot nedaudz sāls (pēc garšas)