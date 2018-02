RECEPTES: Ekonomisks un gards cienasts bērnu ballītei  

Ja saldētavā vēl atrodamas vasaras ogas, uzvāri morsu! Lielisks augļu dzēriens sanāks arī, ja to vārīsi no bumbieru vai ābolu serdēm, kas palikušas pāri, piemēram, no pīrāgu cepšanas. Serdes ūdenī viegli novāra, pievieno citrona vai apelsīna miziņu; ja vēlas, var pievienot arī kādu saldinātāju.