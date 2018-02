Ekskluzīva saruna ar Porziņģa omi: Kristaps ir cīnītājs

Talantīgā latviešu basketbolista Kristapa Porziņģa gaitām NBA komandas Knicks sastāvā ļoti jūt līdzi arī viņa vecmāmiņa Antonija Trumsiņa.

Viņa ir jau sestajā paaudzē suitene un dzīvo jaukā vietā - Alsungā. Viedajai sievietei decembrī palika 81 gads, uz apaļajiem 80. šūpļa svētkiem mazdēls vecmāmiņai uzdāvināja jaunu māju Ziedlejās6. Šobrīd alsundzniecei ir smags pārdzīvojums - Kristapa nopietnā trauma. Tomēr viņa ļoti cer, ka Kristaps veselību atgūs ātrāk, nekā izteikts prognozēs. «Kristaps ir cīnītājs un darba darītājs,» uzsver ome.

Lai arī nozīmīga gadu nasta uz pleciem, Antonija ir rosīga un darbīga. Tomēr arī mīļa un trausla. Visu mūžu smagi strādājusi - par slaucēju, fermu mehāniķi, dzelzceļnieci, buļļu kopēju un vēl citos darbos. Guvusi darba rūdījumu. Tagad katru rītu uzsāk ar vingrojumiem, lai iekustētos. Pēc tam jāsakopj saimniecība - piecpadsmit vistas, arī suņi un kaķi, piecas aitas, kurām nu atskrējuši jēriņi. Tikai pēc tam var pati pabrokastot. Tāda dienas kārtība iegājusies gadiem ilgi. Brīžiem neesot pat laika avīzi izlasīt. «Tagad uzmetu audeklu. Tas jāpabeidz. Sākšu aust. Es gan adu, gan aužu. Sāku to darīt jau bērnībā, kad man bija apmēram desmit gadu. Atceros, tolaik dziju nemaz nevarēja dabūt - paši mājās kārsām ar kārstuvēm,» skaidro Antonija. «2008. gadā arī Alsungā darbu uzsāka audēju pulciņš. Mūsu toreizējais prāvests Andris Vasiļevskis kopā ar manu māsu, Suitu sievu un Suitu vīru vadītāju Ilgu Leimani sagādāja stelles. Sākumā es arī tur audu, bet pašlaik vairs tur nepiedalos, jo grūtāk ir aiziet uz centru. Tagad stelles ir mājās,» palepojas alsundzniece. Viņa savā mūžā uzaudusi ļoti daudzus suitu tautastērpus, tostarp suitiem tradicionālās trakās drānas un lindrakus.

Antonijai ir trīs bērni - Tālis, Ilga un Eva, septiņi mazbērni - Jānis, Mārtiņš, Kristaps, Oskars, Ance, Krista un Sebastians, pieci mazmazbērni - Kristaps, Lauris, Lūkass, Ralfs un Annija. Un mamma, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa ar savējiem ļoti lepojas. Ja viņai kaut ko ievajagas, tad radinieki arī dzīvo tuvumā. Ir kas palīdz.

Antonija lepojas ar savu piederību suitiem un atzīst, ka viņas novadniekiem rakstura ziņā neesot lielas atšķirības no pārējās Latvijas. Varbūt atšķiras ar asāku mēli, šerpākiem dziesmu vārdiem un apdziedāšanas dziesmām. «Ja suiti kaut ko izdomājuši, tad tam tā arī jābūt. Viņi to dabūs gatavu. Var teikt, ka spītīgi. Kā mani vecvecāki - kā sāka zemi apstrādāt un cik smagi gāja. Dabūja akmeņus lasīt. Kuldīgā pat kādā ielā iestrādāti manas dzimtas Ruņģu zemītē salasītie akmeņi,» stāsta Antonija Trumsiņa. Arī Kristaps kļuvis populārs ar savu lielo darbu un milzīgo darbošanos. «Kad viņš kaut ko dara, tad no sirds un dvēseles. Viņš ir cilvēks, kas nepadosies liktenim. Arī tagad, tik sāpīgā mirklī, kad sarautas ceļgala krusteniskās saites. Vēlu viņam veiksmi un veselību,» saka mīļā omīte. Visas Kristapa spēles, kuras varēja redzēt televīzijā, Antonija Trumsiņa skatījās, arī internetā. Abi regulāri sarunājoties skaipā. «Lai Kristapam uzsmaida veiksme! Lai turas šajā smagajā brīdī!» uz izdošanos īkšķus sažņaudz slavenā basketbolista vecmāmiņa.