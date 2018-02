Praktiski: Kā izvēlēties vannasistabai vispiemērotākās flīzes?  

Kā pirms des­mi­tiem ga­du, tā arī ta­gad flī­zes ir pats po­pu­lā­rā­kais van­nas­is­ta­bas ap­da­rē iz­man­to­tais ma­te­ri­āls. Vei­ka­lu plauk­tos flī­žu sor­ti­ments ir mil­zīgs. Kā pla­ša­jā pie­dā­vā­ju­mā ne­ap­jukt un kas jā­ņem vē­rā, iz­vē­lo­ties flī­zes van­nas­is­ta­bai, skaid­ro žurnāls "Māja". Starp ci­tu, spe­ci­ālis­ti ie­sa­ka vis­pirms iz­vē­lē­ties flī­zes un ti­kai tad sa­ni­tār­teh­ni­ku un ci­tus ak­se­su­ārus.

Vis­as van­nas­is­ta­bu flī­zes var ie­da­līt di­vās gru­pās: grī­das flī­zes un sie­nu flī­zes. Kat­rai pro­duk­ci­jas ka­te­go­ri­jai ir sa­vas īpat­nī­bas. Pie­mē­ram, grī­das flī­zes ne­drīkst būt sli­de­nas. Tā ir vie­na no gal­ve­na­jām pra­sī­bām.

Iz­vē­lo­ties flī­zes van­nas­is­ta­bai, bū­tisks ir grī­das flī­žu pret­slī­des fak­tors, līdz ar to ne­bū­tu ie­tei­cams iz­man­tot pu­lē­tus ma­te­ri­ālus. It se­viš­ķi par pret­slī­des ma­zi­nā­ša­nu bū­tu jā­pa­do­mā sa­bied­ris­kās tel­pās, kur ir lie­la cil­vē­ku plūs­ma un vi­ņi var pie­mirst, ka flī­žu virs­ma sa­skar­smē ar ūde­ni kļūst sli­de­na un tā­dēļ ne­pie­cie­šams uz­ma­nī­ties.

Der arī at­ce­rē­ties: jo vai­rāk šuv­ju - jo lie­lāks flī­žu virs­mas pret­slī­des efekts. Tā­pēc, pie­mē­ram, lie­la iz­mē­ra grī­das flī­zes ie­tei­cams kom­bi­nēt ar ma­zām ak­mens mo­za­īkas flī­zī­tēm.

Dro­šī­ba vai ēr­ta kop­ša­na?

Iz­vē­lo­ties flī­zes ar pret­slī­des ko­efi­cien­tu, jā­rē­ķi­nās, ka tās būs grū­tāk kop­ja­mas, un jā­at­ce­ras, ka šāds grī­das se­gums uz­krās ne­tī­ru­mus vai­rāk ne­kā pil­nī­gi glu­da un sli­de­na virs­ma.

Jo asā­ka virs­ma, jo pro­ble­mā­tis­ki būs tī­rī­ša­nas dar­bi, tā­pēc ne­ie­sa­ku iz­vē­lē­ties gai­šus ma­te­ri­ālus ar augs­tu pret­slī­des ko­efi­cien­tu, jo uz šā­dām flī­zēm katrs traips ir daudz vieg­lāk pa­ma­nāms un tel­pas uz­po­ša­nai būs jā­vel­ta daudz vai­rāk rū­pes un lai­ka. Tā­pēc bie­ži vien cil­vē­ki dod priekš­ro­ku flī­zēm, kam šis pret­slī­des ko­efi­cients ir zem­āks, ta­ču kop­ša­na daudz ātr­āka un vien­kār­šā­ka. Ik­die­nā pie­tiek tik ar mit­ru lu­pa­tu no­tī­rīt flī­zes, un van­nas­is­ta­ba iz­ska­tās sa­kop­ta. Tā­pēc pirms flī­žu ie­gā­des cil­vē­kam jā­tiek skaid­rī­bā, kas ir vi­ņa pri­ori­tā­te - pret­slī­des ma­zi­nā­ša­na vai vieg­la un ātr­a kop­ša­na.

Van­nas­is­ta­bā lie­to da­žā­dus kos­mē­tis­kos un per­so­nis­kās hi­gi­ēnas pro­duk­tus, tā­pēc trai­pu lik­vi­dē­ša­nai nā­kas iz­man­tot spe­ci­ālus tī­rī­ša­nas lī­dzek­ļus, tā­pēc gan grī­dai, gan sie­nai ie­tei­cams iz­vē­lē­ties flī­zes ar spe­ci­ālu pār­klā­ju­mu, kas no­dro­ši­na pa­aug­sti­nā­tu no­tu­rī­bu pret ķī­mis­ku vie­lu ie­dar­bī­bu.

Mo­des ten­den­ces

Ru­nā­jot par flī­žu di­zai­na, krā­su iz­vē­li, cil­vēks var ļau­ties sa­vai fan­tā­zi­jai, jo pie­dā­vā­jums ir daudz­vei­dīgs. Nav ie­tei­cams van­nas­is­ta­bai iz­vē­lē­ties pār­lie­ku spil­gtas krā­sas flī­zes. Šie to­ņi ne­ļauj re­lak­sē­ties. Vis­la­bā­kie to­ņi šā­dai tel­pai ir gai­šie - zi­lie, za­ļais un bē­šie.

Lat­vi­jas tir­gū sa­vu pro­duk­ci­ju pie­dā­vā vai­rā­ki des­mi­ti Eiro­pas un Āzi­jas flī­žu ra­žo­tā­ji. Lī­de­ri vien­no­zī­mī­gi ir Itā­li­jas ra­žo­tā­ji, kas jau il­gus ga­dus ir flī­žu mo­des no­tei­cē­ji. Kas tad paš­laik ir ak­tu­ālā­kais? «Jau pār­is ga­du sa­vu po­pu­la­ri­tā­ti nav zau­dē­ju­šas flī­zes, kas vi­zu­āli at­gā­di­na da­žā­da iz­mē­ra ko­ka dē­ļus. Pro­tams, da­bis­ku ko­ku van­nas­is­ta­bā ne­bū­tu prā­tī­gi likt, ta­ču šā­da di­zai­na flī­zes ļauj iz­pil­dīt cil­vē­ku vēl­mi pēc ko­ka ak­cen­tiem van­nas­is­ta­bā. Tā­pat to­pā jo­pro­jām ir da­žā­du ak­me­ņu imi­tā­ci­jas, pie­mē­ram, mar­mors, gra­nīts, kā arī ak­tu­āli kļūst da­žā­di zie­du mo­tī­vi. Ne­no­lie­dza­mi dau­dzi jo­pro­jām iz­vē­las kla­si­ku - kom­bi­nē­jot mel­nas un bal­tas flī­zes,» stās­ta Z. Mors.

Flī­žu kla­si­fi­kā­ci­ja

Ir vērts arī pār­de­vē­jam pa­jau­tāt par iz­vē­lē­tās flī­zes kva­li­fi­kā­ci­ju, kas var ie­tek­mēt to ie­klā­ša­nu, pro­ti, ir trīs šķi­ru flī­zes - 1. šķi­ras flī­zes ir ra­žo­tā­ja no­teik­ta­jam stan­dar­tam at­bil­stošs pro­dukts ar pre­cī­ziem ģeo­met­ris­kiem iz­mē­riem (ka­lib­ru), no­teik­tiem fun­kci­onā­li es­tē­tis­kiem pa­ra­met­riem un 5% pie­ļau­ja­mo de­fek­tu nor­mu vie­nai flī­žu sē­ri­jai; 2. šķi­ras flī­zes ir pro­dukts ar pie­ļau­ja­mo de­fek­tu nor­mu līdz 25% vie­nai flī­žu sē­ri­jai un at­tie­cī­gi par 20-30% zem­āku ce­nu ne­kā 1. šķi­ras flī­zēm; 3. šķi­ras flī­zes ir zem­as ce­nas pro­dukts ar lie­lu pie­ļau­ja­mo de­fek­tu di­apa­zo­nu - iz­liek­tu virs­mu, ne­pa­rei­zu ģeo­met­ri­ju un da­žā­diem me­hā­nis­kiem bo­jā­ju­miem. Līdz ar to vi­zu­āli it kā vie­nā­dām flī­zēm ie­spē­ja­mi ra­di­kā­li at­šķi­rī­gi teh­nis­kie rā­dī­tā­ji, kas bū­tis­ki pa­re­dzē­ta­jam ma­te­ri­āla pie­lie­to­ju­mam.