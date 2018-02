Gardās brīvdienas: Spridzīgi spirdzinošs granātābols

Šim skaistajam auglim nav nekāda sakara ne ar granātām, ne ar granātiem, toties tas ar savu spridzinošo garšu palīdz kliedēt rutīnu ēdienkartē un attālināt pagurumu, kas mēdz uzmākties ziemas otrajā pusē.

Ja gribētu precīzi iztulkot nosaukumu gan no latīņu, gan no daudzām citām valodām, drīzāk iznāktu «graudābols» - ābols, kuram iekšā graudiņi. Sarkani un sulīgi, tie patiešām atgādina dārgakmeņus, tāpēc ir iecienīti ēdienu rotāšanai. Tie der arī daudzām citām kulinārām vajadzībām. Tāpat kā granātābolu sula, kuru daži pasaulē slaveni šefpavāri ierindo desmit obligāto produktu skaitā, kam vienmēr jābūt virtuvē pa rokai.

Senie ceļotāji, šķērsojot tuksnesi ar karavānām, labprāt esot ņēmuši līdzi granātābolus, jo sulīgie, skābenie graudiņi ar patīkamo garšu labi remdē slāpes. Stāsta, ka zemēs, kur granātkoki aug, to augļus mēdz pasniegt pēc pusdienām: ēdāji paildzina kopīgo maltīti, nesteidzīgi loba laukā graudiņus, mielojas un tērzē. Arī mēs tā varētu darīt - būtu veselīgāka alternatīva kafijai ar saldumiem.

Par granātkoku dzimteni uzskata Persiju. Tie aug Ēģiptē, Ķīnā, Afganistānā, Pakistānā un mūsdienās tiek audzēti daudzās zemēs, kur ir pietiekami maigs klimats. Granātkoki var izaugt 4,5-6 m augsti, bet komercdārzos tos mēdz cirpt un neļauj pārsniegt 1,8-3,6 m augstumu. Augļi nogatavojas 6-7 mēnešu laikā. Izrādās, ka granātāboli var nogatavoties tikai kokā, jo uz tiem neiedarbojas neviena no pazīstamajām zaļo augļu mākslīgās nogatavināšanas metodēm. Prasmīgi dārzkopji gatavus granātābolus spēj pazīt pēc skaņas, ka rodas, tiem piesitot. Viņi seko, lai augļi nepārgatavojas, jo tad tie plīst un sēkliņas izsējas zemē, kā to paredzējusi daba. Mums atliek vien paļauties, ka tirdzniecībā piedāvātie augļi noplūkti īstajā laikā. Viegli ieplaisājuši granātāboli, ja tos tūlīt novāc un apēd, esot visgardākie, bet pērkot tomēr jāmeklē tādi, kam miziņa vesela. Gatavus granātābolus var uzglabāt tādos pašos apstākļos kā ziemas ābolus. Tiek apgalvots, ka iestāvējušies tie kļūst pat sulīgāki un aromātiskāki.

Der zināt:

* Granātāboli satur 73-86% ūdens, 15-19% ogļhidrātu, 3,5-5% balastvielu. 100 gramos granātābolu graudiņu ir 63-78 kkal, līdz 12 mg kalcija, aptuveni līdz 35 mg fosfora, ap 260 mg kālija, turklāt granātābols ir viens no līderiem antioksidantu satura ziņā.

* Izvēloties granātābolus, nevajadzētu pārāk lielu nozīmi piešķirt granātābolu mizas krāsai. Tā var būt gan koši piesātināti sarkana, gan bāli dzeltenīgi sārta. Ja uz mizas ir raupji, brūni laukumi, tad tie visdrīzāk radušies intensīvas saules staru iedarbības dēļ.

* Jo auglis šķiet smagāks, jo tas ir sulīgāks.

* Granātābola mizošanu sāk ar to, ka nogriež augšdaļu un apakšdaļu, pēc tam virsmiziņu iegriež gareniskās strēmelēs un uzmanīgi noņem. Granātābolu liek dziļā bļodā ar ūdeni - tā ir vieglāk atdalīt sēkliņas, kas ūdenī nogrimst, kamēr plēksnītes uzpeld un tās var viegli nosmelt. Sēkliņas notecina uz sieta.

* Vēl viena sēkliņu atdalīšanas metode: granātābolam nogriež plakano galu, zem tā novieto dziļo šķīvi, iegriež auglī gareniskas rievas gandrīz līdz mušiņai, pēc tam augli nedaudz samīca pirkstos, lai sēkliņas atdalās no mizas un plēksnītēm, tad ņem karoti un viegli pa to dauza, līdz visas sēkliņas izbirušas šķīvī.

* Dabīgai granātābolu sulai krāsa nav tik koša kā sēkliņām, bet garša ir patīkama. Ja sula izrādās pārāk sīva, tad tā ir spiesta no nelobītiem granātāboliem un tajā no mizas iekļuvis tanīns. No granātābolu sulas gatavo grenadīna sīrupu, liķierus un citus dzērienus.

* Granātābolu sēkliņas, kas šķiet pārāk skābas, var izkaltēt un lietot par garšvielu vai arī pievienot cepumiem un kēksiem rozīņu vietā.

Receptes

Cūkgaļa granātu sulā

Sastāvdaļas:

700-800 g cūkas pavēderes

400 ml granātu sulas

eļļa cepšanai

šķipsniņa malta kanēļa

sāls, pipari

1 citrona sula

3 ēdamkarotes medus

3 ēdamkarotes sarkanvīna etiķa

sauja granātu sēkliņu

Pagatavošana:

Gaļu sagriež šķēlītēs, uzkaisa sāli un piparus, apcep uz pannas eļļā no abām pusēm. Granātu sulu, citronu sulu, medu, etiķi un kanēli samaisa, pārlej gaļai, uzvāra, samazina uguni, uzliek pannai vāku un sautē gaļu mīkstu. Pasniedz ar vārītiem rīsiem vai kartupeļiem un svaigu dārzeņu salātiem.

Salāti ar granātiem un bumbieriem

Sastāvdaļas:

100 g galviņsalātu

1 bumbieris

sauja granātu sēkliņu

1 ēdamkarote olīvu eļļas

2 ēdamkarotes granātu sulas

1 tējkarote citronu sulas

1 tējkarote sinepju

1 tējkarote cukura

sāls, pipari

Pagatavošana:

Salātus sagriež, bumbieri nomizo un sagriež gabaliņos, pievieno granātu sēkliņas. Eļļu, granātu un citronu sulu, cukuru, sinepes, sāli un piparus samaisa, liek uz uguns un vāra 2 minūtes. Viegli siltu mērci pārlej salātiem, ļauj nedaudz ievilkties un atdzist.

Granātu sulas smūtijs

Sastāvdaļas:

400 g svaigu vai saldētu ogu

1 glāze granātu sulas

1 banāns

80 g biezpiena

pusglāze ūdens

Pagatavošana:

Visas sastāvdaļas sablenderē kopā un tūlīt pasniedz.

Bumbieri granātu sīrupā

Sastāvdaļas:

4 stingras konsistences bumbieri

350 ml granātu sulas

pusglāze deserta vīna

pusglāze granātu sēkliņu

4 piparmētru lapiņas

saldējums - pēc izvēles

Pagatavošana:

Bumbierus uzmanīgi nomizo, atstājot klāt kātiņus, liek katliņā, pārlej ar sulas un vīna maisījumu un uz vidējas uguns uzvāra. Turpina vārīt uz mazas uguns, katlam uzliekot vāciņu un laiku pa laikam bumbierus uzmanīgi apgrozot, lai tie vienmērīgi iekrāsotos no šķidruma. Kad bumbieri mīksti, tos izliek uz šķīvīšiem, pie kātiņiem pielipina piparmētru lapiņas. Šķidrumu turpina vārīt uz lielas uguns, līdz iztvaikojusi puse, lej uz šķīvīšiem pie bumbieriem, uzkaisa granātu sēkliņas. Ja vēlas, līdzās uzliek arī saldējuma lodītes.

Salāti Granātu aproce

Sastāvdaļas:

2 vārīti kartupeļi

1 kūpināta vistas krūtiņa

1 neliels sarkanais sīpols

2 nelielas vārītas bietes

30 g lobītu valriekstu

300 g majonēzes (var būt arī majonēzes un krējuma maisījums)

1 granātābols

Pagatavošana:

Atsevišķi sarīvē ar sakņu rīvi kartupeļus un bietes, sīpolu sakapā, valriekstus sīki sasmalcina, vistas krūtiņu sagriež sīkos gabaliņos, granātābolam izloba sēkliņas. Ņem lēzenu šķīvi, tā vidū novieto glāzi, ap kuru veido salātu «aproci». Pirmajā kārtā liek kartupeļus, izlīdzina, pārziež ar majonēzi, tālāk liek sīpolus un vistu, majonēzi, ar valriekstiem sajauktas bietes un atkal majonēzi. Uzmanīgi izņem glāzi, kur vajag - pielīdzina, pārliek «aproci» ar granātu sēkliņām un ievieto ledusskapī uz 12 stundām.

Granātu kokteilis

Sastāvdaļas:

75 ml ruma Bacardi

150 ml granātu sulas

ledus pēc patikas

granātu sēkliņas

Pagatavošana:

Glāzēs liek ledu, uzkaisa granātu sēkliņas, lej vienu daļu atdzesēta ruma un divas daļas atdzesētas granātu sulas.