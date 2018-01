ROSĀMIES VIRTUVĒ: Universālais un demokrātiskais Ķīnas kāposts  

Ziemā pienāk brīdis, kad bez saules augušie vai tālu ceļu vestie gurķi un tomāti šķiet bezgaršīgi, salāti jau veikalā izskatās apvītuši, bet burkāni vairs neiedvesmo. Tad var izvēlēties ārēji necilos Ķīnas kāpostus.

Tie salīdzinoši nav dārgi, ir viegli pagatavojami un labi glabājas ledusskapī, kamēr pa lapai vien tiek apēsti. Reizēm gan tie asociējas ar lētā gala tortiljām un tamlīdzīgām ieskrietuvēs dabūjamām uzkodām, jo labi palīdz par mazāku cenu nodrošināt lielāku porciju. Nedēļas nogale ir kā radīta, lai neietu uz ēstuvi, kliedētu aizspriedumus un pārliecinātos, ka no Ķīnas kāpostiem var pagatavot krietni labākas lietas.

No visiem kāpostu veidiem Ķīnas kāposti bija pēdējie, ko iepazina eiropieši. Par šo dārzeņu dzimteni uzskata Āzijas austrumus, bet to savvaļas priekšteči nav atrasti. Ķīniešu rakstu avotos ziņas par Ķīnas kāpostiem atrodamas kopš mūsu ēras 5. gadsimta, tomēr pētnieki domā, ka tie iepazīti jau krietni senāk. Dīvaini, ka, neraugoties uz lielo popularitāti savā dzimtenē, šie gardie un vērtīgie kāposti ilgu laiku neizraisīja interesi citur pasaulē. Galvenokārt tos audzēja un lietoja uzturā ķīnieši, arī tie, kuri bija izveidojuši kolonijas ārzemēs. 18. gadsimtā eiropiešu misionāri no Austrumu zemēm gan sūtīja uz dzimteni Ķīnas kāpostu sēklas, tomēr neredzētais augs nekļuva pieprasīts. Tautieši to nenovērtēja, acīmredzot toreizējās šķirnes nebija piemērotas Eiropas apstākļiem. Paliekošu vietu eiropiešu galdā Ķīnas kāposti ieņēma tikai 20. gadsimtā. Nu tie aug arī Latvijas dārzos, kaut gan audzēt nav viegli, jo augi mēdz izziedēt, turklāt ļoti garšo dažādiem kaitēkļiem.

Eiropieši un amerikāņi Ķīnas kāpostus labprātāk izmanto svaigiem salātiem, bet tos var arī sautēt, cept, vārīt zupā, marinēt, skābēt. Korejā viens no iecienītākajiem ēdieniem ir kimči - skābēti Ķīnas kāposti, kam bagātīgi pievienoti asie sarkanie pipari, lielie baltie redīsi, ingvers un citas sastāvdaļas. Eiropiešiem šis ēdiens bieži šķiet tik pikants, ka mute paliek vaļā, bet korejieši pie asuma ir pieraduši, turklāt uzskata, ka kimči palīdz tikt vaļā no liekajiem taukiem, noder arī saaukstēšanās un paģiru gadījumā. Iecienītāki pie mums ir burkāni korejiešu gaumē, kuru ideja arī esot aizgūta no kimči receptes.

***

DER ZINĀT:

• 100 gramos Ķīnas kāpostu ir līdz 15 kkal, 2,2 g ogļhidrātu, 1 g balastvielu, 45 mg C vitamīna. Ķīnas kāposti ir arī A vitamīna, folskābes, kalcija, dzelzs, magnija un cinka avots.

• Pērkot Ķīnas kāpostus, jāraugās, lai lapas būtu nesavītušas, stingras un kraukšķīgas.

• Ja Ķīnas kāposta galviņas vidū lapas ir dzeltenīgas, tā parasti ir šķirnes īpatnība, nevis apvītuma pazīme. Dažām šķirnēm raksturīgi arī nelieli tumšāki punktiņi uz ārējām lapām.

• Ķīnas kāpostu lapām ir vairāk vai mazāk izteikta plānā (zaļā) un biezā (baltā) daļa, kas atrodas

lapas vidū. Termiski apstrādājamos ēdienos balto daļu iesaka likt pirmo, bet zaļo pievienot vēlāk, jo tai vajadzīgs īsāks karsēšanas laiks.

• Ķīnas kāpostu lapu zaļās daļas var izmantot kāpostu tīteņu pagatavošanai.

• Salātos Ķīnas kāpostus var kombinēt ar svaigiem, vārītiem vai marinētiem dārzeņiem, riekstiem, rīsiem, gaļu, olām, zivīm, garnelēm, kalmāriem, soju u.c., izmantojot visdažādākās mērces.

***

Receptes

Ķīnas kāpostu salāti ar ķiplokiem

Sastāvdaļas:

500 g Ķīnas kāpostu

1 ēdamkarote eļļas sautēšanai

mērcei:

1 ēdamkarote sezama eļļas

50 ml ūdens

1 tējkarote rīvēta svaiga ingvera

1 ēdamkarote brūnā cukura

2 kapātas ķiploku daiviņas

1 ēdamkarote sojas mērces

šķipsniņa drupinātu sarkano piparu

Pagatavošana:

Ķīnas kāpostam atdala balto un zaļo daļu, katru atsevišķi sagriež strēmelītēs. Vokpannā sakarsē eļļu, liek tajā balto daļu, maisot cep aptuveni trīs minūtes, pievieno zaļo daļu, cep vēl divas minūtes. Izliek uz lēzena trauka. Sajauc mērcei domātās sastāvdaļas, tās karsē pannā, līdz iegūst viendabīgu mērci, pārlej sagatavotajiem kāpostiem.

Pasniedz pie rīsiem vai pie garnelēm.

Saldskābie Ķīnas kāposti

Sastāvdaļas:

800 g Ķīnas kāpostu

3 ēdamkarotes riekstu eļļas

1 ēdamkarote sezama eļļas

4 kaltētas sarkano piparu pākstis

100 g cukura

150 ml ābolu etiķa

2 tējkarotes sāls

1 tējkarote rīvēta svaiga ingvera

4 ķiploku daiviņas

Pagatavošana:

Ķīnas kāpostus sagriež plānās strēmelītēs, liek sietā, iegremdē karstā ūdenī uz divām minūtēm, notecina un nosusina. Pannā lej riekstu un sezama eļļu, tajā liek piparu pākstis un karsē, līdz kļūst tumšas, izņem. Eļļu pārlej sagatavotajiem kāpostiem, samaisa, pievieno cukuru, etiķi, ingveru, sāli, kā arī sasmalcinātas ķiploku daiviņas. Visu sajauc, uz trim stundām atstāj istabas temperatūrā, pēc tam vismaz astoņas stundas patur ledusskapī.

Ķīnas kāpostu zupa ar garnelēm

Sastāvdaļas:

300-400 g Ķīnas kāpostu (baltā daļa)

eļļa apcepšanai

1 puravs

2 ķiploku daiviņas

10 g svaiga ingvera

1, l buljona

2 ēdamkarotes sojas mērces

300 g notīrītu garneļu

nedaudz citronu sulas

Pagatavošana:

Sīki sagriež ķiploku daiviņas un ingveru. Puravu sagriež ripiņās, Ķīnas kāpostus - mazos gabaliņos. Katliņā liek mazliet augu eļļas, tajā apcep ķiploku un ingveru, pieliek puravu un kāpostus, maisot cep divas minūtes. Pievieno buljonu un sojas mērci, uzvāra un vāra trīs minūtes.

Zupā liek garneles, vāra, līdz tās gatavas. Noņem zupu no uguns.

Pievieno nedaudz citrona sulas.

Ķīnas kāpostu zupa

Sastāvdaļas:

1 vidēji liels Ķīnas kāposts

100 g liesa cūkgaļas mīkstuma

1 tējkarote medus

1 ēdamkarote sojas mērces

1 tējkarote kukurūzas cietes

1 ēdamkarote augu eļļas

5 g ingvera saknes

malti melnie pipari

1 l ūdens

Pagatavošana:

Gaļu sagriež plānās strēmelītēs, pievieno medu, sojas mērci, piparus, cieti un eļļu. Ingveru nedaudz apcep uz pannas, pēc minūtes pārlej ar ūdeni, uzvāra. Pievieno rupji sagrieztu Ķīnas kāpostu. Uzliek katlam vāciņu un vāra zupu uz lēnas uguns 10 minūšu, tad pieliek gaļu un vāra, līdz tā mīksta. Zupu pasniedz karstu.

Sautējums ar rīsu nūdelēm

Sastāvdaļas:

1 vidējs Ķīnas kāposts

1 vidējs burkāns

1 sarkanā paprika

200 g rīsu nūdeļu

2-3 ēdamkarotes eļļas

sojas mērce pēc garšas

2 ēdamkarotes sezama sēkliņu

Pagatavošana:

Notīrītu burkānu, kas sarīvēts ar sakņu rīvi, un strēmelēs sagrieztu papriku apcep uz pannas eļļā, pievieno strēmelēs sagrieztu Ķīnas kāpostu un sautē 10-15 minūšu. Tikmēr rīsu nūdeles aplej ar vārošu ūdeni, patur tajā vienu minūti un notecina.

Tās pievieno pannas saturam, pieliek sojas mērci un sezama sēkliņas, visu kārtīgi samaisa, uzkarsē un vēl pasautē 2-3 minūtes.