"Dzelzs lēdijas" diēta - vienkārša, bet efektīva

Par dzelzs lēdiju dēvētā Mārgareta Tečere (1925–2013), kādreizējā Lielbritānijas premjerministre, ir atstājusi savas pēdas ne tikai politikā, kļūstot par pirmo sievieti premjerministri kādā no Eiropas valstīm. Daudzas sievietes joprojām sekmīgi izmanto viņas kādreiz piekopto diētu, kas ir vienkārša, bet gana efektīva.

Par «dzels lēdijas» tikpat dzelžaino diētu, tāpat kā par pašu Māgaretu Tečeri, ir daudz leģendu, un vispopulārākā no tām - viņas diētā bija tikai divas sastāvdaļas: vārītas olas un viskijs. Pie tā gan vainīga viņa pati - 1979. gadā intervijā laikrakstam The Sun, tika uzdots jautājums par viņas augumu un svaru, uz kuru viņa atbildēja, ka auguma garums ir 165 centimetri, svars - 60 kilogrami. Tajā pašā intervijā viņai tika vaicāts par uzturu, un viņa arī atļāvās mazliet vaļības šajā jautājumā. Mārgareta Tečere atzina, ka viņa nekad nebrokasto, vien izdzer tasīti kafijas ar pienu un apēd vienu greipfrūtu. Atzina, ka īpašas diētas neievēro, bet negrēko ar porciju lielumu. Ļoti mīlot šokolādi, un, kad sākot to ēst, nevarot apstāties, un tas «arī uzreiz redzams uz gurniem». Ēdienkarte esot dažāda - no dažādiem salātiem līdz steikam.

2009. gadā, kad tika kārtots Mārgaretas Tečeres atstātais arhīvs, pētnieki atrada arī kādu bloknotu, kurā bija ierakstīta diēta, protams, «dzelžaina» - brokastīs greipfrūts, pusdienās - viena ola, vakariņās - steiks. Un blakus piebilde - šo diētu nedrīkst ievērot ilgāk par divām nedēļām. Daži pētnieki gan uzskata, ka Mārgaretai Tečerei piemita dzelžains gribasspēks, ka viņa nekad nav ievērojusi diētas, bet šis bijis kā rezerves variants gadījumam, ja tomēr būtu nepieciešams steidzami nomest liekos kilogramus, tomēr citi domā tieši pretēji - viņa izskatījusies tik labi tieši tāpēc, ka ievērojusi diētu. Tečeres blociņā atrastā diēta sola divu nedēļu laikā «atvadīties» no desmit kilogramiem.

Mārgaretas Tečeres diēta

Brokastis (14 dienas viens variants)

Viena vai divas cieti vārītas olas, viens greipfrūts, tase tējas vai kafijas bez piedevām

Pirmdiena

Pusdienas: viens greipfrūts un divas cieti novārītas olas

Vakariņas: divas olas, dažādu dārzeņu salāti, 1 tostermaize, 1 greipfrūts, kafija

Otrdiena

Pusdienas: divas olas, 3-4 tomāti, kafija

Vakariņas: liellopu gaļas steiks (grilēts), dārzeņu salāti (tomāti, gurķi, kāposti, olīves), kafija

Trešdiena

Pusdienas: viena vai divas olas, spināti, kafija

Vakariņas: tītara gaļas steiks (grilēts), salāti (selerijas, gurķi, tomāti), tēja bez piedevām

Ceturtdiena

Pusdienas: viena vai divas olas, spināti, kafija

Vakariņas: divas olas, graudainais biezpiens, viena šķēlīte tostermaizes, kāpostu salāti

Piektdiena

Pusdienas: viena vai divas olas, spināti, kafija

Vakariņas: dārzeņu salāti ar zivi, viena šķēlīte tostermaizes, viens greipfrūts

Sestdiena

Pusdienas: augļu salāti bez mērces (porcijas lielums nav ierobežots, var ēst tik, cik vēlas)

Vakariņas: steiks (grilēts, porcijas lielums nav ierobežots), seleriju, gurķu un tomātu salāti, kafija

Svētdiena

Pusdienas: salāti (burkāni, kāposti), vistas fileja (grilēta), viens greipfrūts

Vakariņas: vārīta auksta vistas gaļa (bez ādas), tomāti, viens greipfrūts