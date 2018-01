Silvas Kronbergas recepšu blogs: Visiem, kam patīk gatavot  

Tiem, kuri meklē jaunas ēdienu receptes internetā, droši vien būs gadījies ielūkoties vietnē prieksgatavot.lv. Tās veidotāja Silva Kronberga par sevi saka: «Darbošanās par un ap kulinārijas brīnumiem – tā ir mana aizraušanās, izklaide un atpūtas veids.» Līdzīga aizraušanās ir daudziem, bet ne jau katrs gatavs veidot blogu un dalīties pieredzē ar citiem.

Par bloga tapšanas priekšvēsturi Silva stāsta: «Studējot augstskolā sabiedriskās attiecības un reklāmu, vienā mācību priekšmetā bija uzdevums izveidot blogu. Sākumā domāju rakstīt vispārīgu - par dažādām tēmām, taču tad sāku domāt, ka nevienu jau īsti neinteresēs nezināmas meitenes domas un idejas par visu, tāpēc, apdomājot, ar ko noderīgu un interesantu es varētu padalīties, nonācu pie domas par recepšu blogu. Skolas priekšmeta vērtējumu lielā mērā ietekmēja ne vien satura un dizaina kvalitāte, bet arī skatījumu skaits. Es esmu diezgan sāncensīga un nopietni strādāju, lai skatījumu skaitu palielinātu. Reklamējot blogu draugiem un paziņām, saņēmu daudz komplimentu, tādēļ izlēmu to turpināt arī pēc tam, kad skolā atzīme bija nopelnīta. Laika gaitā gan bloga nosaukums, gan dizains ir mainījies un tagadējais variants ir tāds, pie kura gribas turēties - vienkāršs, viegli uztverams, nekā lieka. Blogā iespējams atrast gan fiksas vakariņu receptes, gan dažādus saldos gardumus, ir arī šis tas māmiņām un mazuļiem, veģetāriešiem, vegāniem, svaigēdājiem. Tas ir domāts visiem, kam patīk gatavot.»

Laiks ir vienmēr

Atbildot uz Neatkarīgās jautājumu par to, kā izdodas atrast laiku tik darbietilpīgam vaļaspriekam, Silva atzīst, ka šis jautājums viņai ticis uzdots ļoti bieži: «Kad vēl strādāju, atbildot vienmēr nedaudz samulsu un kaut ko nomurmināju. Tagad manas ikdienas galvenais uzdevums ir audzināt mazu rakari, kurš nereti izdomā, ka, piemēram, diendusas nav īsti vajadzīgas. Dažbrīd tiešām nobrīnos, kā man vēl ir iedvesma gatavošanai un rakstīšanai par to. Bet, jo vairāk dara, jo vairāk ir laika visam un vairāk var izdarīt. Un man ļoti nepatīk teikt, ka «nav laika», laiks ir vienmēr, jautājums tikai - kādas ir prioritātes.»

Nepatīk atkārtoties

«Ierastās receptes ir labas un ēdieni ir gardi, taču es ļoti nelabprāt atkārtoti izmantoju vienu un to pašu recepti, līdz ar to vienmēr meklēju jaunas idejas,» teic Silva. «Lielākoties iedvesmojos no receptēm ārzemju interneta vietnēs, dažreiz pašķirstu pavārgrāmatas, retāk - žurnālus. Nereti kāds produkts pats mani atrod, un nākas meklēt jaunas receptes, kā to likt lietā. Piemēram, radinieki atved no laukiem ķirbjus un citus dārzeņus vai kāds kaut ko interesantu uzdāvina. Ēdienus parasti plānoju nedēļai, līdz ar to ir ļoti vienkārši sekot, lai ēdienkarte nebūtu vienveidīga, lai tajā būtu pēc iespējas dažādāki produkti, pietiekami daudz vitamīnu un organismam nepieciešamo vielu. Galvenais, lai viss ir līdzsvarā, tas attiecas arī uz produktu izmaksām un gatavošanas ilgumu - skatos, lai katru dienu nebūtu ilgi gatavojami ēdieni, taču pāris reizes nedēļā varu atvēlēt laiku kam sarežģītākam, tāpat arī neēdīsim delikateses katru dienu, bet šad un tad var.»

Ēdieniem jāiztur skaistumkonkurss

Kā jaunie ēdieni izdodas, kurš tos pirmais vērtē, un vai visi nonāk blogā? «Pārsvarā visi izdodas, daļai nepieciešami uzlabojumi, piemēram, mazāk vai vairāk jāpieliek kāds produkts vai garšvielas,» stāsta autore. «Pirmais, kurš pagaršo manus veikumus, ir vīrs. Kad bērns būs pietiekami vecs, lai varētu našķoties ar visiem produktiem, tad noteikti arī piedalīsies vērtēšanā, jo tagad izrāda ļoti lielu interesi par visām virtuves lietām un ēdieniem. Bieži vien gardumi tiek arī citiem ģimenes locekļiem, draugiem un pat kaimiņiem. Blogā gan visi nenonāk, un galvenais iemesls, kas varētu šķist smieklīgs, ir nevis tas, ka negaršo, kā gribētos, bet gan tas, ka neizskatās, kā vēlos, līdz ar to blogā tādu nelieku. Piemēram, esmu gatavojusi daudzus gardus sacepumus, taču tie pavisam maz parādās blogā, jo nav tie fotogēniskākie.»

Silvas Kronbergas receptes

Ābolu kēksiņi kanēļcukurā

Daudzums: 21 kēksiņš

Cepšanas laiks: ~20 min

Sastāvdaļas:

kēksiņiem:

115 g mīksta sviesta

200 g cukura,1 ola

1 tējkarote vaniļas cukura

250 ml ābolu biezeņa

260 g miltu

pustējkarote sodas

pustējkarote kanēļa

eļļa/sviests veidnes ietaukošanai

glazūrai: 115 g sviesta,

1 tējkarote kanēļa,100 g cukura

Pagatavošana:

Krāsns jāsakarsē līdz 175°,

mafinu panna jāietauko ar eļļu vai sviestu. 115 g sviests jāsakuļ ar 200 g cukura, jāpiekuļ klāt ola, vaniļas cukurs, ābolu biezenis.

Citā bļodiņā jāiesijā milti, jāsamaisa kopā ar sodu un pustējkaroti kanēļa.

Sausais maisījums pa daļām jāpievieno slapjajam maisījumam. Iegūtā mīkla

jāliek sagatavotajā kēksiņu pannā (aizpildot ~ 2/3 no veidnītes). Jāliek sakarsētā krāsnī un jācep ~ 20 minūšu, līdz zeltaini un, pārbaudot gatavību ar irbulīti, pie tā nekas nepielīp. Gatavie kēksiņi 10 minūšu jāatdzesē pannā. Tikmēr

115 g sviesta jāizkausē, jāpārlej bļodiņā, citā bļodiņā jāsajauc 1 tējkarote kanēļa un 100 g cukura. Kad kēksiņi padzisuši, tie jāizņem no pannas, katrs kēksiņš jāapviļā kausētajā sviestā un kanēļcukurā (sviestā pamērcēt var tikai augšu un apakšu, jo malas ir pietiekami mitras, lai kanēļcukurs varētu tām labi pieķerties).

Rīsi ar olu un dārzeņiem

Daudzums:~4 personām

Pagatavošanas laiks: 1 h

Sastāvdaļas:

375 g parboiled rīsu

4 ēdamkarotes austeru mērces

2 ēdamkarotes

sojas mērces, 2 olas

4 ēdamkarotes eļļas

1 mazs rīvēts burkāns

6 ēdamkarotes

saldētu zirnīšu

2 ķiploka daiviņas, sīpolloki

Pagatavošana:

Rīsi jāizvāra un jāatdzesē,

lai tie mazāk liptu kopā.

Jāuzkarsē panna,

jāielej 2 ēdamkarotes eļļas.

Jāielej sakulta ola un nepārtraukti jāmaisa, līdz tā iegūst dzeltenīgu nokrāsu.

Jāpielej atlikušās 2 ēdamkarotes eļļas, sasmalcināts ķiploks un rīsi, viss jāsamaisa. Jāpievieno zirnīši, burkāns, lociņi,

viss jāsamaisa. Jāpievieno austeru mērce,

sojas mērce, atkal viss kopā jāsamaisa un neilgu laiciņu jāpakarsē.

Pasniedzot var pārbērt pāri vēl lociņus.

Dateļu - zemesriekstu sviesta bumbiņas

Pagatavošanas laiks: 5 min

Daudzums:13 bumbiņu

Sastāvdaļas:

12 dateļu, 7 ēdamkarotes zemesriekstu sviesta (Silva izmanto zemesriekstu sviestu

ar riekstu gabaliņiem, bet der arī krēmīgais)

4 tējkarotes čia sēklu (tās var pirms tam samalt)

Pagatavošana:

Visas sastāvdaļas jāblenderē,

līdz labi sajaukušās.

No iegūtās masas jāveido bumbiņas. Jāuzglabā ledusskapī.

Piebilde: Recepti var droši papildināt

arī ar proteīna pulveri, ja tādu lietojat;

šīs bumbiņas ir labs enerģijas un olbaltumvielu avots fiziski aktīvajiem.